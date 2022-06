ZIUA NAŢIONALA A ITALIEI / ÎN ULTIMII ANI"Încrederea în oameni este lecţia pe care am învăţat-o şi pe care va trebui să continuăm să o învăţăm"

Reporter: Din anul 2020, leadership-ul companiei a devenit unul de criză. Ce a însemnat acest lucru pentru dumneavoastră personal, dar şi pentru societate?

Andrei Gagea: Pentru IVECO România, activitatea în regim de criză a început în martie 2020 şi o pot grupa în trei segmente:

- Dealeri - partenerii noştri de business. Dialogul şi informările prompte cu privire la contextul actual au fost printre cele mai importante măsuri. Era vital ca partenerii noştri să înţeleagă că suntem alături de ei, dat fiind că anterior nu ne-am mai confruntat cu o situaţie similară şi era un teritoriu nou pentru toate părţile implicate.

- Oameni - credem că valoarea umană este cea mai importantă resursă. Am luat o serie de măsuri pentru ca aceştia să resimtă cât mai puţin efectele crizei, lucrul de acasă putând duce la nesiguranţă. Întâlniri periodice cu aceştia (chiar şi virtual) au existat în permanenţă. Ne-am continuat campania de traininguri pentru angajaţi, atât prin cursuri de dezvoltare profesională, dar şi prin cursuri pregătite de companie pentru dezvoltarea personală.

- Clienţi - am dezvoltat o serie de oferte şi pachete de mentenanţă, servicii care susţin business-ul clienţilor. Printre cele mai importante se numără serviciul de conectivitate al vehiculelor IVECO care permite diagnoza de la distanţă şi update-ul de software. Astfel, clienţii nu mai sunt nevoiţi să vină în service pentru diagnosticare sau pentru diferite acţiuni de update de software, iar vehiculele rămân mai mult timp în activitate. Prin acest serviciu am reuşit să reducem timpul de imobilizare în service cu aproximativ 20%. Acesta este un procent semnificativ, având în vedere că serviciul de conectivitate este oferit gratuit pentru vehicule din gama WAY (vehicule heavy), dar este un serviciu opţional şi pentru gama light.

Reporter: Care au fost schimbările prin care a trecut compania, în acest context, şi cum au fost percepute de angajaţi?

Andrei Gagea: Angajaţii au înţeles acum, poate mai mult decât oricând, că împreună, chiar şi de la distanţă, se pot realiza obiectivele, pe care, pe parcursul ultimului an, IVECO le-a atins şi chiar depăşit. Acest lucru s-a întâmplat, în primul rând, datorită unei bune organizări interne: s-au creat fluxuri de lucru care ne-au implicat pe toţi şi ne-am stabilit obiective măsurabile, pe care le-am monitorizat.

Reporter: Care a fost efortul financiar al companiei pentru susţinerea tuturor schimbărilor?

Andrei Gagea: Compania nu a investit financiar deosebit de mult în schimbările interne, însă ne-am bugetat stimulente pentru reţea, pentru a sprijini creşterea performanţei dealerilor. De asemenea, am realizat investiţii în traininguri, dezvoltarea forţei de vânzări vehicule şi piese de schimb, precum şi în dezvoltarea reţelei şi a calităţii serviciilor acestora.

Reporter: Ce a adus bun, din punct de vedere al schimbărilor, perioada de criză începută odată cu izbucnirea pandemiei?

Andrei Gagea: În mod surprinzător, am comunicat mai mult în această perioadă, chiar dacă nu ne-am întâlnit fizic. Am stabilit şedinţe lunare în care sunt monitorizate rezultatele sau acţiunile întreprinse în perioada respectivă şi în care sunt stabilite obiectivele pentru luna următoare. Aceste întâlniri au dus la o interconectare mai bună. În plus, atunci când situaţia pandemică ne-a permis, am efectuat vizite în sediile dealerilor, pentru ca aceştia să înţeleagă mai bine că suntem parteneri, că ne interesează real provocările cu care se confuntă şi, astfel, am reuşit să analizăm şi să înţelegem mai profund contextele lor zilnice.

Totodată, dialogul cu clienţii noştri a fost unul bun, atât prin intermediul reţelelor de socializare, cât şi prin vizitele echipelor noastre şi prin organizarea unor evenimente de lansare în spaţii deschise.

Implicarea în o serie de proiecte de CSR (n.r. Responsabilitate Socială Corporativă), pe care însă am ales să nu le promovăm. Important pentru noi a fost să ne implicăm în susţinerea persoanelor care se află în dificultate prin facilitarea transportului de diverse materiale absolut necesare în pandemie.

• "În 2021 am asistat la o creştere nemaintâlnită a preţului materiilor prime şi a costurilor cu energia, care au avut un impact inevitabil şi asupra costurilor de producţie"

Reporter: Care au fost cele mai mari motive de îngrijorare sau probleme cu care v-aţi confruntat în anii 2020-2021 şi cum vedeţi anul 2022?

Andrei Gagea: În 2021 am asistat la o creştere nemaintâlnită a preţului materiilor prime şi a costurilor cu energia, care au avut un impact inevitabil şi asupra costurilor de producţie. În medie putem vorbi despre o majorare de aproximativ 10% până în acest moment.

De asemenea, timpii de producţie au crescut din cauza problemelor globale legate de lanţurile de aprovizionare, dar şi a cererii foarte mari de vehicule. Dinamica timpilor de livrare este variabilă şi facem eforturi permanente pentru reducerea acestora.

Cu toate acestea, şi după primul trimestru din acest an ne menţinem poziţia de lider pentru gama de vehicule uşoare (3,5 - 7,49 tone), cu o cota de piaţă de 26,3%, iar pentru sectorul all ranges (de peste 3,5 tone) rămânem pe poziţia a doua.

Anul 2022 este un an de construcţie pentru următorii ani.

Reporter: Care consideraţi că a fost lecţia ce trebuie învăţată - atât de un lider, cât şi de un angajat - după aceşti ultimi ani?

Andrei Gagea: Încrederea în oameni este lecţia pe care am învăţat-o şi pe care va trebui să continuăm să o învăţăm. Un alt lucru important este protejarea echipei împotriva posibilelor perioade de burnout.

• "Ne dorim să dezvoltăm portofoliul de servicii de mentenanţă şi reparare a vehiculelor, dar şi a serviciilor de conectivitate"

Reporter: Cum vedeţi evoluţia companiei în anul curent?

Andrei Gagea: Credem într-o evoluţie pozitivă, atât din punctul de vedere al vânzărilor, cât şi al furnizării de servicii. Ne dorim să dezvoltăm portofoliul de servicii de mentenanţă şi reparare a vehiculelor, dar şi a serviciilor de conectivitate. IVECO DRIVER PAL este companionul vocal al şoferului care îi poate uşura viaţa la volan prin funcţiile Amazon Alexa şi o serie de funcţii specifice IVECO. IVECO TOP CARE este o extindere a serviciilor de asistenţă care are scopul de a reducere timpii de imobilizare a vehiculelor. În plus, se oferă asistenţă şoferilor de camioane pentru situaţiile de avarie în timpul programului sau când aceştia se află în imposibiltatea de a-şi continua cursa din motive medicale. Acest serviciu este disponibil atât pentru gama de vehicule noi, cât şi pentru cele rulate.

Reporter: Care este situaţia mediului privat din ţara noastră, per ansamblu, după doi ani de pandemie, respectiv într-un an care pare că aduce şi mai multe provocări?

Andrei Gagea: Cea mai mare îngrijorare pentru viitorul apropiat se referă la situaţia instabilă cauzată de război. Se resimte în industrie un grad ridicat de precauţie din partea clienţilor, un grad de incertitudine general, dat de contextul pe care îl trăim. Doi ani de pandemie, un război aproape de graniţa noastră, creşterea costurilor în general - sunt date concrete asupra cărora trebuie să ne concentrăm pentru a ne putea adapta.

Reporter: Vă mulţumesc!