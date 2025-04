5 to go lansează un nou concept: Espresso, cel mai accesibil model de franciză din România

5 to go lansează un nou concept: Espresso, un model inovator de franciză, care aduce formatul "to go" la un nivel superior de accesibilitate, atât pentru antreprenori, cât şi pentru consumatori, conform unui comunicat transmis redacţiei. Folosind o rulotă echipată "la cheie" pentru a livra experienţa de consum aliniată standardelor 5 to go, ce îmbină calitatea cu utilitatea, cei care îşi doresc să deschidă un business uşor de gestionat şi cu un cost redus de investiţie se pot alătura acestui concept de franciză în format mobil, potrivit zonelor cu spaţii comerciale limitate.

Rulota Espresso by 5 to go poate fi amplasată în locuri altfel greu accesibile, precum drumuri naţionale, parcări şi localităţi de mici dimensiuni, fiind uşor de adaptat diverselor contexte de utilizare. Preţul de achiziţie pentru conceptul la cheie - o rulotă complet echipată, cu branding inclus şi "ready to work" - este de 12.500 euro + TVA , această fiind livrată înmatriculată şi cu RAR-ul efectuat. Rulota este concepută pentru a funcţiona complet autonom, oferind flexibilitate pentru utilizare ad-hoc, de exemplu în cadrul unor evenimente stradale, fără a depinde de infrastructura locală, dar se poate conecta la apă şi curent electric pentru operare pe termen lung.

"Este un concept a cărui lansare la scară largă o pregăteam de ceva vreme şi care maximizează potenţialul unor spaţii subutilizate, facilitează accesarea de noi pieţe şi ne permite să ne adresăm unor segmente extinse de consumatori şi de antreprenori. Estimăm că în 2025 vom vinde între 20 şi 40 de rulote comerciale 5 to go Espresso, şi peste 50 în 2026. Sunt extrem de versatile şi rezolvă o problemă majoră, a zonelor inaccesibile din punct de vedere comercial, fiind uşor de poziţionat şi valorificat. Conceptul era până acum disponibil doar pentru francizaţii 5 to go, acum este deschis şi pentru mass market", a declarat Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Antreprenorii care vor achiziţiona 5 to go Espresso în 2025 vor beneficia de un discount de 2000 de euro pentru taxa de franciză. Astfel, valoarea finală a taxei de franciză va fi de doar 2500 euro + TVA, comparativ cu 4500 euro + TVA, cât reprezintă taxa standard. Finalizarea comenzii durează între 45 si 60 de zile de la plata avansului, potrivit comunicatului.

Totodată, cei care vor administra 5 to go Espresso se vor bucura de o redevenţă preferenţială pe toata perioada contractuală de 5 ani - redevenţa standard este de 3% - şi de o contribuţie la fondul de marketing de doar 1%, ceea ce înseamnă un total de 4%, semnificativ redus faţă de 5,5% pentru o cafenea standard. Un avantaj suplimentar este posibilitatea finanţării prin leasing operaţional sau leasing financiar.

Conceptul 5 to go Espresso dispune de un meniu restrâns faţă de cel al unei cafenele standard, oferta concentrându-se pe produse pe bază de cafea, atât calde, cât şi reci, răcoritoare şi snacks, asigurând o experienţă rapidă şi completă pentru consumatori şi menţinând esenţa calităţii şi eficienţei care au consacrat brandul, se mai precizează în comunicat.