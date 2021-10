ALINA PAUL, CEO DO SECURITY:"Internaţionalizarea afacerii- oportunitatea pentru a prospera într-o lume din ce în ce mai competitivă"

Alina Paul, directorul general al DO Security, prezentă la evenimentul organizat în Dubai UAE, de International Union of Billateral Chambers of Commerce and Industry (IUBCCI) si IUBCCI UAE, intitulat "High End Congress of Economic Diplomacy", şi-a exprimat intenţia de dezvoltare a afacerii şi pe pieţele internaţionale, conform unui comunicat de presă.

"Internaţionalizarea este o oportunitate pentru companii de a prospera într-o lume din ce in ce mai competitivă, fapt ce ar putea contribui la susţinerea ocupării forţei de muncă. Piaţa europeană integrată care este în plină expansiune, liberalizarea pieţelor lumii, evoluţia modalităţilor de comunicare şi informare, evoluţia căilor de transport şi a tehnologiei sunt unii din factorii care au deschis noi orizonturi şi au creat cadrul benefic pentru noi oportunităţi de afaceri oriunde în lume. Oportunitătâţile create cât şi presiunea de a internaţionaliza sunt două feţe ale aceleiaşi monede", a declarat Alina Paul, CEO DO Security. Prezentă la evenimentul organizat în Dubai UAE, de International Union of Billateral Chambers of Commerce and Industry (IUBCCI) si IUBCCI UAE, intitulat "High End Congress of Economic Diplomacy", directorul general al DO Security şi-a exprimat intenţia de dezvoltare a afacerii şi pe pieţele internaţionale.

Alina Paul a declarat: "Companiile văd o şansă de a se dezvolta mai rapid dacă se extind în afara graniţelor ţării. Evident că există riscuri de asumat în privinţa părăsirii zonei de comfort şi orientării spre un nou mediu de afaceri în străinătate. Pregătirea temeinică bazată pe analiza amănunţită a pieţelor şi a mediilor de afaceri nefamiliare sunt factorii cheie pentru success".

Potrivit unui studiu privind Internaţionalizarea IMM-urilor susţinut de Comisia Europeană, un număr considerabil de IMM-uri europene sunt angajate în activităţi internaţionale, dar numai un mic procent este implicat în internaţionalizarea dincolo de piaţa internă.

"Viitorul serviciilor de securitate constă în inovaţia tehnologică care va genera un < boom economic > în viitor. Într-o lume în care securitatea este constant ameninţată, noi căutam soluţii integrate pentru a crea un viitor sigur atât la nivel individual, personal cât şi pentru afaceri. De la firme mici la corporaţii multinaţionale, impactul economic lăsat de pandemia de coronavirus face ca revenirea la normal să fie foarte dificilă. Soluţiile noastre inteligente de securitate ajută menţinerea afacerilor în siguranţă. Ne dorim să depăşim etapa de companie locală şi naţională şi să mizăm pe internaţionalizare într-o lume din ce în ce mai competitivă", a concluzionat Alina Paul.

Evenimentul din Dubai a reunit invitaţi din toată lumea, înalţi reprezentanţi ai autorităţilor UAE, ambasadori, preşedinţi de camere de comerţ bilaterale şi importanţi oameni de afaceri din România. Delegaţia României a fost condusă de Preşedintele IUBCCI, profesor universitar, doctor, domnul Nasty Vlădoiu.

DO Security este o companie cu o tradiţie de peste 10 ani în domeniul securităţii, deservind peste 3000 de clienţi la nivel naţional. Compania a obţinut recunoaştere la nivel naţional: a fost premiată pentru excelenţă de către Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi a obţinut recunoaştere între companiile similare din domeniul securităţii primind premiul în cadrul Galei OSPA România, Outstanding Security Performance Awards. La rândul său, CEO DO Security, Alina Paul a fost premiată în cadrul "Galei Top 100 femei de succes la nivel naţional" şi a primit recunoaştere în cadrul "Galei Women in Economy" ca fiind femeia care a reuşit performanţa într-un domeniu dedicat exclusiv bărbaţilor. Alina Paul este şi Preşedintele sucursalei Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminim - CONAF Braşov şi membru în Board- CONAF România.