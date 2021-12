ARGUMENTELE SUNT TOT MAI PUŢINE, RIDICOLUL ESTE TOT MAI MARE Ştiinţa nu îi mai ajută pe dictatorii aspiranţi care forţează impunerea certificatului verde

Discursul tot mai isteric al autorităţilor din Europa arată că au intrat într-o mare criză de timp în ceea ce priveşte forţarea introducerii certificatului verde. Democraţia sau drepturile individuale nu mai contează, iar discriminarea pe baza unor criterii abominabile a început să fie acceptată pe scară tot mai largă.

Această isterie a politicienilor, din spatele căreia îşi arată colţii faţa hâdă a dictaturii în numele binelui colectiv, este de înţeles într-un fel. Datele statistice oficiale şi articolele ştiinţifice din publicaţiile de specialitate realizate pe baza acestor date arată tot mai mult că tratamentele genetice împotriva SARS-CoV-2 sunt, în cel mai bun caz, lipsite de orice eficienţă.

Un astfel de articol a fost semnat recent de profesorul Gunter Kampf, de la Universitatea de Medicină Greifswald, în publicaţia Lancet, secţiunea Regional Health Europe.

Sub titlul "The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing", profesorul german arată că "datele recente indică faptul că relevanţa epidemiologică a persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 este în creştere".

Datele din raportul săptămânal de la Institutul Robert Koch (RKI) analizate de profesorul german arată o creştere accelerată a numărului infectărilor simptomatice în rândul populaţiei complet vaccinate.

Cunoscute sub numele "breakthrough infections", acestea au reprezentat 16,9% din numărul infecţiilor înregistrate pentru categoria de vârstă de peste 60 de ani în 21 iulie 2021.

Raportul din 27 octombrie 2021 arată că ponderea a crescut până la 58,9%, ceea ce "oferă o dovadă clară că vaccinaţii complet sunt o sursă posibilă a transmisiei virusului".

Creşterea a continuat şi în săptămânile următoare şi a ajuns la 71,4% în raportul din 25 noiembrie 2021 (vezi graficul).

Creşterea puternică a cazurilor simptomatice de Covid-19 pentru persoanele complet vaccinate din Germania nu oferă, însă, adevărata dimensiune a problemei. În aceleaşi rapoarte săptămânale ale Institutului Robert Koch se mai arată că ponderea persoanelor de peste 60 de ani vaccinate complet, dar spitalizate în urma infectărilor cu noul coronavirus, a crescut de la 19,4% în 16 septembrie 2021 până la 49,4% în 16 decembrie 2021. În aceeaşi perioadă, ponderea persoanelor complet vaccinate internate la terapie intensivă în total cazuri de infectare a crescut până la 40,7%, de la 16,9%, iar numărul deceselor a crescut de la 26%, până la 44,9%. Creşteri masive ale ponderii infectărilor, internărilor la terapie intensivă şi deceselor s-au înregistrat şi pentru categoria de vârstă 18 - 59 de ani.

Evoluţia numărului de infectări pentru persoanele vaccinate complet (două doze) din Germania nu reprezintă o excepţie. O dinamică asemănătoare se înregistrează şi în Suedia, conform rapoartelor săptămânale ale Agenţiei de Sănătate Publică (Folkhälsomyndigheten).

Pe fondul introducerii certificatelor verzi în Suedia, Joakim Dillner, profesor de epidemiologie a bolilor infecţioase la Institutul Karolinska, a declarat pentru cotidianul Dagens Nyheter că "nu există dovezi conform cărora certificatele de vaccinare funcţionează", la fel cum "nici restricţiile impuse celor nevaccinaţi nu conduc la limitarea numărului de infectări".

Profesorul Dillner subliniază că pentru limitarea răspândirii coronavirusului funcţionează testarea, urmărirea cazurilor individuale şi impunerea restricţiilor în ceea ce priveşte adunările publice.

Declaraţii asemănătoare vin şi din Spania, unde rata de vaccinare completă era de 80,6% din total populaţie conform celor mai recente date de la Our World in Data (ourworldindata.org), faţă de 71% în Suedia. Un raport intern al comitetului inter-regional Covid din Spania arată că "paşapoartele de vaccinare sunt ineficiente pentru reducerea infecţiilor şi pot chiar transmite mesajul periculos că o persoană vaccinată nu poate transmite virusul", conform unei ştiri din El Pais preluate de The Telegraph.

"În ţările europene unde se utilizează sistemul paşaportului de vaccinare cazurile cresc semnificativ, pe fondul unui grad de vaccinare mai redus decât în Spania", se mai arată în raport, iar The Telegraph subliniază faptul că "singurul beneficiu pe care îl văd experţii este că paşaportul avertizează că mai există pericole în pandemie şi încurajează vaccinarea".

Cu alte cuvinte, certificatul verde este doar un instrument de terorizare a populaţiei şi de impunere a unui tratament genetic experimental al cărui efect pe termen lung nu este cunoscut, cu atât mai mult când este vorba despre efectele cumulative ale injectărilor multiple.

Autorităţile din Danemarca sunt chiar foarte transparente şi recunosc deschis acest lucru. Pe fondul creşterii accelerate a noilor cazuri, care au depăşit cu mult recordurile din valurile anterioare, şi a unui grad de vaccinare completă de circa 77%, guvernul de la Copenhaga a reintrodus paşaportul de vaccinare.

"Pentru toţi cei care sunteţi nevaccinaţi va deveni, desigur, mult mai împovărător, şi cred că aşa şi trebuie să fie", a declarat premierul Mette Frederiksen, după cum scrie revista The Spectator. "Nu există nicio scuză pentru a nu te vaccina", a mai precizat premierul danez.

Oare ce se poate spune despre Europa din primul sfert al secolului XXI când conducătorii unor ţări care se consideră democrate şi civilizate fac astfel de declaraţii cu impunitate?

Se pare că în Australia nici nu mai trebuie făcuţi mulţi paşi până la atingerea acestui "ideal" de aur al tuturor dictatorilor şi autocraţilor. În cadrul a ceea ce pare o conversaţie informală, din mers, cu ziariştii, premierul Scott Morrison a comparat vaccinarea australienilor cu trecerea tuturor oilor prin strungă. Oare din cauză că filmul a fost foarte scurt nu s-au auzit şi protestele jurnaliştilor în faţa acestei declaraţii mizerabile?

O ştire Reuters din 10 decembrie 2021 arată că "majoritatea cazurilor omicron din SUA au apărut la cei vaccinaţi complet". Atunci era vorba de 43 de cazuri de infectare cu "versiunea" omicron a virusului SARS-CoV-2, dintre care 34 de persoane au fost complet vaccinate, iar 14 persoane erau vaccinate şi cu a treia doză.

În aceste condiţii, senatorul american Rand Paul, unul dintre prea puţinii politicieni care nu se tem să pună întrebări incomode, a declarat că "mandatul de vaccinare are ca scop condiţionarea americanilor pentru a se supune guvernului", conform unui interviu televizat.

Dar senatorul Paul este aproape singur în faţa unei "congregaţii" care susţine sus şi tare că nu există altă credinţă în afara celei adevărate, a vaccinării necondiţionate cu nenumărate doze.

De ce aproape singur? Pentru că au apărut "aliaţi" tocmai de acolo de unde te-ai aştepta mai puţin. Iar printre aceşti aliaţi se află şi un oarecare doctor Anthony S. Fauci.

Într-un articol recent din New England Journal of Medicine, "Universal Coronavirus Vaccines - An Urgent Need", semnat de David M. Morens, Jeffery K. Taubenberger şi Anthony S. Fauci se afirmă că "imunitatea după infectarea naturală cu SARS-CoV-2, combinată cu imunitatea indusă de vaccin, nu a prevenit până acum apariţia şi răspândirea rapidă a variantelor delta şi omicron".

Tot în articolul semnat şi de Fauci se subliniază că "oricât de importante ar fi aceste vaccinuri, eficienţa lor scade în timp şi este nevoie de doze booster", iar apoi urmează o afirmaţie care ar trebui să încheie permanent orice discuţie despre paşapoartele de vaccinare, iar autorităţile care le susţin ar trebui să dezvăluie adevăratele motive din spatele acestei campanii murdare.

"Vaccinarea nu a fost, de asemenea, capabilă să prevină "infecţiile breakthrough', şi a permis transmiterea virusului către alte persoane, chiar şi atunci când vaccinul previne boala severă sau fatală", se mai precizează în articolul semnat de Morens, Taubenberger şi Fauci.

Conform definiţiei de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA, infectarea unei persoane complet vaccinate se numeşte "vaccine breakthrough infection", adică o infecţie care a "străpuns" un presupus scut protector oferit de "vaccinul" anti-Covid.

Apoi vine lovitura de graţie. În articolul semnat şi de "doctorul" Fauci se subliniază că "avem nevoie urgentă de vaccinuri universale anti-coronavirus", în condiţiile în care "limitările vaccinurilor pentru SARS-CoV-2 sugerează că acestea trebuie înlocuite cu vaccinuri de generaţia a doua, care vor oferi o imunitate mai largă şi mai durabilă".

O astfel de declaraţie, pe lângă faptul că îi plasează pe cei care s-au vaccinat până acum în categoria cobailor idioţi, arată că analfabetismul funcţional are un viitor strălucit. Cum adică o imunitate mai largă şi mai durabilă? Nu este suficientă doar o pur şi simplă imunitate?

Şi atunci de ce este nevoie de luarea în calcul a vaccinării obligatorii şi a permanentizării paşaportului de vaccinare, mai ales când sunt raportate numeroase efecte secundare grave şi nu sunt cunoscute efectele pe termen lung, în special efectele cumulate ale dozelor suplimentare?

Doar pentru a arăta că faci parte dintr-o turmă obedientă şi ignorantă, care este gata să renunţe la drepturile individuale fundamentale, singurele care pot fi numite astfel, pe fondul terorizării la care este supusă această turmă de "autorităţi" vremelnice cu largi aspiraţii dictatoriale?