ASF a scurs informaţii privilegiate către Cooperativa

Când am scris că "i-am şifonat pe sifonari", unii m-au acuzat de imoralitate prin faptul că mi-aş fi urmărit exclusiv propriul interes în toate demersurile împotriva sifonarilor, iar alţii m-au acuzat de inconsecvenţă, deoarece în martie 2021 anunţasem că intenţionez să nu-mi reduc deţinerea totală la SIF-uri în următorii 2-3 ani. Când am vândut deţinerea la SIF Muntenia (SIF4) - de aproximativ 6% - am vrut, în schimb, să cumpăr acţiuni SIF Oltenia (SIF5). Doream să-mi păstrez investiţia totală la SIF-uri, aşa cum afirmasem cu un an în urmă. Dar nu puteam să-mi fac publică intenţia, pentru că aş fi influenţat piaţa.

Acuzaţiile care mi s-au adus, deşi absurde, m-au făcut să mă gândesc la ceva care să nu poată fi socotit egoist, nici măcar de partenerii sifonarilor. Nu mai spun că egoismul (self interest) este esenţa activităţilor investiţionale, iar acuzaţiile de imoralitate în "a investi pentru a câştiga" sunt naive, dacă nu chiar perverse.

Prin urmare, m-am gândit să ofer miilor de investitori care se considerau captivii Cooperativei la SIF5, posibilitatea pe care am avut-o eu şi ceilalţi investitori la SIF4.

Oferta mea publică la SIF5, care tocmai s-a încheiat, într-un mod previzibil ca şi cea de la SIF4, nu a avut un succes real. Dar dacă aş fi urmărit să repet planul de la SIF4 şi să fac maximul de profit pentru mine personal, puteam să acumulez o cantitate importantă de acţiuni SIF5 din piaţă, la preţul pieţei, după care eventual să fac (sau nu) şi o ofertă publică. Sunt convins că aş fi obţinut un profit foarte bun. Dar prin faptul că am lansat o ofertă publică la un preţ mare, înainte să fi cumpărat câteva procente din SIF5, am dat prioritate altor deţinători de acţiuni SIF5.

Însă ceea ce a urmat depunerii ofertei mele publice la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este fascinant şi ar putea să fie înscris într-un registru de corupţie extremă şi vădită. Pe data de 21 februarie 2022 (aproximativ la orele 13), am depus la ASF oferta publică pentru 7% din capitalul SIF5. Nu a durat mai mult de două ore şi acţiunea SIF5, care până atunci avea o direcţie clară de scădere de foarte multe luni, a început să crească puternic, brusc şi inexplicabil. La numai două zile după depunerea ofertei mele s-a petrecut ceva şi mai bizar, nemaiîntâlnit în piaţa de capital românească: conducerea SIF5 a convocat o AGA surpriză, la nici măcar o lună înaintea AGA de bilanţ, pentru răscumpărarea a 5% din capitalul societăţii.

Se pare că ASF - fiind cel mai important membru al Cooperativei - şi-a îndeplinit imediat datoria faţă de idealurile sifonării banilor publici şi a oferit informaţia legată de oferta mea celorlalţi membri ai Cooperativei. Aceştia, mai precis sifonarii (Bogdan Drăgoi, Sorin Cioacă etc.), plus partenerii lor în piaţa de capital, cel mai probabil "elveţianul" (Bogdan Juravle) de la Swiss Capital, s-au apucat de treabă. Primul pas a fost să cumpere cât mai multe acţiuni SIF5 din piaţă, iar al doilea pas a fost să convoace acea AGA pentru răscumpărarea de acţiuni proprii. Deoarece ambele măsuri au fost luate în stare de panică şi grabă, n-au avut nicio doză de precauţie. Cooperativa s-a comportat ca şi cum ar avea protecţie din partea tuturor instituţiilor democratice, atât în prezent, cât şi într-un viitor destul de îndepărtat. Asta înseamnă un curaj nebunesc!

Credeţi că fără scurgerea de informaţii de la ASF, acţiunea SIF5 ar fi putut să crească din senin în doar trei zile (21, 22 şi 23 februarie) cu peste 13% într-o piaţă care începuse să resimtă panica unei potenţiale invazii a Ucrainei? Posibilitatea este zero! În graficele ataşate puteţi vedea evoluţia BET (indicele general al pieţei), SIF1 şi EVER în cele trei zile. Niciuna nu prea a crescut, în timp ce SIF5 a crescut, fără nicio ştire publică, cu peste 13%.

Când am depus oferta publică la ASF, preţul SIF5 în piaţă era de aproximativ 1,7 lei, iar preţul din oferta mea (2 lei pe acţiune) ar fi fost foarte tentant, cu circa 18% peste cel al pieţei. M-am gândit atunci că, cel mai probabil, făcând această ofertă voi speria membrii Cooperativei, iar aceştia pentru a-mi bloca oferta vor cumpăra prin interpuşi, aşa cum sunt obişnuiţi, toate acţiunile SIF5 pe care le găsesc în piaţă, cu puţin peste 2 lei. Dar nu mă aşteptam să aibă curajul nebunesc să înceapă să cumpere înainte ca detaliile ofertei mele să devină publice.

Dacă membrii Cooperativei nu se speriau şi nu se băgau cu disperare la cumpărare, aş fi fost perfect împăcat să ofer 2 lei pe acţiune la SIF5. Dar aş fi fost cel puţin la fel de împăcat dacă nu strângeam aproape deloc acţiuni, aşa cum s-a şi întâmplat.

Dar până la urmă, prin tot demersul acestei oferte publice, am creat posibilitatea unei ieşiri, la un preţ mult peste cel al pieţei, celor care se simţeau captivii Cooperativei de peste un an şi jumătate. Şi am reuşit să ofer această ieşire câtorva mii de investitori fără să-mi folosesc proprii bani.

Cei care au vândut acţiunile SIF5 după ce detaliile ofertei mele au devenit publice pe 2 martie 2022, mai ales cei care au vândut peste preţul din ofertă, au fost oarecum norocoşi. Dar nu toată lumea a avut parte de acest noroc. Toţi cei care au vândut acţiuni SIF5, evident mult sub 2 lei, între 21 februarie 2022 şi 2 martie 2022, au fost victimele unei fraude. Ei ar trebui să se adreseze autorităţilor româneşti sau celor internaţionale pentru recuperarea prejudiciului suferit. În acea perioadă, vânzătorii nu ştiau despre existenţa ofertei mele de 2 lei pentru o acţiune, în timp ce unii aveau acces la informaţii confidenţiale şi privilegiate, fără îndoială de la ASF.

Dacă, de pildă, aţi vândut un milion de acţiuni SIF5, pe 21 sau 22 februarie, cu 1,70 lei pe acţiune către cineva care deţinea informaţii privilegiate scurse de la ASF, aţi fost prejudiciat cu 300.000 de lei. Iar per total, între 21 februarie şi 2 martie, s-au tranzacţionat peste 6 milioane de acţiuni SIF5, toate sub preţul din oferta mea, de 2 lei pe acţiune. În cazul dovedirii unei scurgeri de informaţii privilegiate de la ASF, toţi aceşti vânzători sunt îndreptăţiţi să ceară despăgubiri. Este vorba de un prejudiciu important, cauzat unui număr mare de investitori!

Oare cât de legal o fi să scurgi informaţii privilegiate de la ASF? Probabil cam la fel de legal cum este să votezi la adunări generale cu acţiuni proprii cumpărate, prin fonduri sau companii interpuse, cu banii societăţii. Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) a sesizat ASF în octombrie 2021 privind încălcarea legii 74/2015 şi a regulamentului Uniunii Europene 231/2013, la SIF Banat Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4). ASF avea obligaţia legală să răspundă la sesizarea AISIF în termen de cel mult 30 zile. Deja au trecut peste cinci luni şi nimic!

Dacă ASF îşi făcea datoria şi nu permitea întreţinerea de conflicte de interese între SIF-uri şi SAI-urile (precum SAI Swiss Capital, SAI Broker sau SAI Certinvest) care fac tranzacţii cu acţiunile SIF-urilor prin nişte fonduri interpuse, Cooperativa n-ar fi putut să cumpere între 21 februarie şi 22 martie acţiuni SIF5 la preţuri de sub, sau puţin peste, 2 lei şi ar fi fost nevoită să facă o contraofertă la oferta mea publică, aşa cum am făcut eu anul trecut la SIF4. Legea 74/2015, precum şi regulamentul UE 231/2013, obligă administratorii de fonduri să evite conflictele de interese cu investitorii. Faptul că membrii Cooperativei au cumpărat, între 21 februarie şi 22 martie, acţiunile SIF5 prin interpuşi, în loc să facă o contraofertă la oferta mea, i-a prejudiciat pe toţi deţinatorii care şi-au vândut acţiunile SIF5 în toată această perioadă. Este vorba de un total de 34,4 milioane de acţiuni SIF5 tranzacţionate şi de un prejudiciu uriaş. Dacă ar fi existat o licitaţie între mine şi membrii Cooperativei, preţul final al ofertei publice pentru acţiunile SIF5 ar fi putut urca enorm.

Dacă ASF îşi îndeplinea obligaţiile legale şi nu permitea încalcarea legilor, în acest caz legea 74/2015, nici n-ar fi existat o asemenea cooperativă. În realitate însă, ASF este cel mai important membru al Cooperativei.

Fraudele care s-au petrecut între 21 februarie şi 22 martie se adaugă la multe altele de pe urma cărora Cooperativa prejudiciază investitorii în piaţa de capital românească de foarte mulţi ani, şi din ce în ce mai la vedere.

În ultimii ani, datorită sprijinului ASF, Cooperativa s-a tot extins. Acum a ajuns să cuprindă SIF1, SIF4, SIF5, şi multele companii controlate de acestea, inclusiv Bursa de Valori Bucureşti (BVB), dar şi cel mai mare operator portuar privat din România, Comvex (CMVX). Generalul în rezervă, Dan Drăgoi, tatăl lui Bogdan Drăgoi, despre care se spune că ar fi adevăratul cap al Cooperativei, a ajuns patron la Comvex printr-o altă schemă putredă, protejată de ASF.

Cred că actuala conducere a ASF va "analiza", dacă va fi nevoie, şi pentru o veşnicie încălcarea legilor de către familia Drăgoi. Este vorba de aceeaşi instituţie care, destul de evident, a scurs informaţii privilegiate despre oferta mea publică pentru acţiunile SIF5 către Cooperativa condusă de familia Drăgoi.

La 15 ani de la aderarea României la UE, statul a ajuns într-un marasm adânc în care una din cele mai importante instituţii publice, ASF, este practic condusă de grupuri de interese din piaţa asigurărilor şi din piaţa de capital.

De anul trecut am făcut un pariu prin a-mi risca banii, dar şi prin demersuri de conştientizare publică (public awareness), că astfel de practici (precum cele ale Cooperativei) nu mai au niciun loc într-o ţară membră UE. Ştiu că am subestimat corupţia ASF, dar timpul nu curge în favoarea Cooperativei.