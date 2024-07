BURSELE LUMII Indicele S&P 500, la un nou record

Bursele din Europa au crescut ieri, după cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare din Franţa.

Bursele din Europa au crescut ieri, după cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare din Franţa.

• Euronext Paris

- În contextul dat, titlurile companiei auto franceze Renault SA s-au apreciat cu 0,5%, la 50,34 euro la ora locală 15.40.

- Acţiunile LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SA, cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume, au coborât cu 1,1%, la 708,20 euro la ora 15.41. Ancheta demarată de China asupra coniacului european este o reacţie la tarifele vamale suplimentare impuse de UE pentru automobilele electrice chineze, a declarat sâmbătă directorul financiar al LVMH, care deţine marca de coniac Hennessy, conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,2%, la 7.687,02 puncte la ora 15.42.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de utilităţi RWE AG s-au depreciat cu 1,6%, la 33,07 euro la ora 15.42, cele ale E.ON SE - cu 1,1%, la 12,22 euro. Coaliţia guvernamentală din Germania se pregăteşte să revizuiască modul în care este subvenţionată energia regenerabilă, astfel încât producătorii vor primi un sprijin unic pentru investiţiile lor, în loc de un preţ garantat pentru energia electrică pe care o produc, potrivit unui document al Ministerului de Finanţe de la Berlin, consultat de Reuters.

- Titlurile Porsche AG au câştigat 1,9%, atingând 72,48 euro la ora 15.43. Constructorul german de automobile sportive îşi menţine planurile în ceea ce priveşte tranziţia la vehiculele electrice, încetând mai devreme producţia anumitor modele echipate cu motoare pe combustie, a declarat directorul de producţie Albrecht Reimold pentru revista Automobilwoche, conform Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 0,4%, la 18.546,33 puncte la ora 15.44

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, indicele S&P ajungând la un nou record. Investitorii aşteaptă, săptămâna aceasta, datele privind evoluţia inflaţiei din SUA.

- Titlurile Boeing Co. au urcat cu 2,8%, la 189,95 dolari la ora locală 10.01. Constroctorul de avioane a ajuns la un acord cu Departamentul american al Justiţiei în dosarul penal privind cele două accidente care au implicat avioane 737 MAX în 2018 şi 2019 şi au provocat 346 de morţi, anunţă AFP.

- Acţiunile General Mills Inc., companie din industria alimentară, s-au apreciat cu 0,5%, la 63,16 dolari la ora 10.01. Unele dintre cele mai mari grupuri alimentare din SUA încep să îşi piardă puterea de a creşte preţurile, ceea ce le pune în pericol creşterea vânzărilor, relatează Financial Times. General Mills, cunoscută pentru cerealele sale pentru micul dejun, cheltuie cu 20% mai mult pe cupoane în noul său an fiscal, în timp ce "sunt câteva puncte de preţ pe care trebuie să le ascuţim", a declarat recent directorul general al companiei, Jeff Harmening.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,6%, la 39.596,47 puncte la ora 10.04, S&P 500 - cu 0,2%, la 5.577,30 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. au coborât cu 0,9%, la 224,33 dolari la ora 10.05. Suita de funcţii de inteligenţă artificială pregătite pentru iPhone sub egida Apple Intelligence va fi disponibilă în primăvara anului viitor, în loc de toamna acestui an, susţin surse citate de Bloomberg. Conform acestora, funcţiile de AI din cadrul Apple Intelligence nu vor fi disponibile odată cu lansarea iOS 18, în toamnă, ci abia în primăvara lui 2025,

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,2%, la 18.387,11 puncte la ora 10.06

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, în majoritate, odată cu declinul euro, generat de rezultatele alegerilor din Franţa.

- În acest context, titlurile companiei auto nipone Honda Motor Co. s-au depreciat cu 1,9%, la 1.700 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - cu 0,3%, la 560 yeni. Pe acelaşi segment, acţiunile Isuzu Motors Ltd. au înregistrat un minus de 1,3%, la 2.192 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,3%, la 40.780,70 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile gigantului minier BHP Group Ltd. au scăzut cu 2,1%, la 43,48 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Ltd. - cu 2,4%, la 119,90 dolari australieni, pe fondul declinului preţului cuprului. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Ltd. s-au depreciat cu 2,6%, la 21,82 dolari australieni.

- Acţiunile grupului petrolier Santos Ltd. au coborât cu 2,1%, la 7,82 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 1,8%, la 28,74 dolari australieni, odată cu scăderea cotaţiilor ţiţeiului.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,8%, la 7.763,20 puncte.