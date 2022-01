Microsoft a anunţat ieri că va cumpăra producătorul de jocuri video Activision Blizzard pentru 68,7 miliarde de dolari, cea mai mare achiziţie din istoria companiei fondată de Bill Gates şi Paul Allen, conform CNCB.

Activision este un gigant în industria jocurilor video cunoscut pentru nume precum Call of Duty, World of Warcraft sau Diablo, iar suma pe care o va plăti Microsoft pentru dezvoltatorul de gaming este cu mult peste cele 26 miliarde de dolari plătite în 2016 pentru achiziţia LinkedIn. Este cea mai consistentă mişcare făcută de Microsoft în zona de gaming şi, conform companiei, odată ce tranzacţia va fi dusă la bun sfârşit, va deveni "a treia cea mai mare companie de jocuri din punctul de vedere al veniturilor, după Tencent şi Sony", scrie The Verge.

Odată ce afacerea va fi încheiată, Microsoft intenţionează să includă cât mai multe dintre jocurile Activision Blizzard în portofoliul Xbox Game Pass, ce are circa 25 de milioane de abonaţi. În ultimii ani, Microsoft a intrat mult mai puternic în domeniul jocurilor video. În 2014, compania fondată în Albuquerque, New Mexico, a cumpărat producătorul Minecraft Mojang pentru 2,5 miliarde de dolari, iar anul trecut a finalizat achiziţia Bethesda, pentru 7,5 miliarde de dolari, conform The Verge.

Pe de altă parte, tranzacţia se înscrie în viziunea pe termen lung a Microsoft, ce concurează cu Meta (fostul Facebook) în construirea tehnologiilor pentru crearea unei lumi virtuale, numită metavers. De fapt, CEO-ul Microsoft, Satya Nadella a fost primul CEO din Big Tech care a recunoscut public valoarea metaversului, cu câteva luni înaintea CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg. În prezent, lumile virtuale sunt dominate de jocuri, dar se crede că se vor extinde şi vor înlocui multe dintre activităţile care astăzi se desfăşoară online, în reţelele sociale, conform CNBC.

"Credem că nu va exista un singur metavers centralizat", a spus Nadella, ceea ce înseamnă că CEO-ul Microsoft vede mai mulţi dezvoltatori de software care vor crea diferite lumi virtuale, şi nu o singură companie care să controleze cea mai mare parte a activităţii, potrivit publicaţiei americane.

În ultimele luni, Activision s-a aflat în centrul unor scandaluri legate hărţuiri sexuale şi discriminări, iar la începutul săptămânii, în urma unei anchete, compania a concediat zeci de directori. Conform acordului încheiat între cele două părţi, CEO-ul Activision, Bobby Kotick, căruia din cauza scandalurilor din jurul companiei i s-a cerut demisia, va rămâne director al producătorului de jocuri în timpul perioadei de tranziţie. Ulterior, Activision va fi supravegheată de Phil Spencer, şeful Microsoft Xbox, astfel încât este posibil ca Kotick să plece. Tranzacţia este aşteptată să se încheie în anul fiscal 2023, mai notează CNBC.

Ieri, după o oră de la deschiderea sesiunii bursiere în Statele Unite, acţiunile Activision erau în creştere cu circa 28%, la 83,4 dolari, ceea ce ridica valoare bursieră a producătorului de jocuri la 65 miliarde de dolari. Titlurile Microsoft aveau o scădere de circa 0,6%, la 308,2 dolari, echivalentul unei capitalizări de 2,31 triliarde de dolari pentru compania fondată de Bill Gates şi Paul Allen.