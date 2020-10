Ciolacu, dosar penal la DNA privind modul în care a obţinut titlul de "Luptător cu rol determinant în Revoluţia Română"

DNA a deshis un dosar penal privind modul în care şeful PSD, Marcel Ciolacu, şi înca alţi 11 indivizi au primit titlul de "Luptător cu rol determinant în Revoluţia Română". Ciolacu a primit certificatul de "luptator" la începutul anului 2019, relatează Aktual24.

Cauza a fost disjunsa dintr-un dosar care a fost deschis in urma unei plangeri adresata DNA de catre revolutionarul Marian Morosanu Tivilic privind acordarea de titluri de "luptator" de catre Secretariatul de stat pentru revolutionari.

Intr-o adresa a DNA din 20 octombrie, in care Morosanu este anuntat ca plangerea sa a fost clasata, procurorii DNA mentioneaza insa ca a fost constituit un nou dosar penal, prin disjungerea cauzei, in ce priveste modul in care seful PSD a obtinut titlul de "luptator".

Ordonanta este semnata de Mihai Pruna, procuror sef adjunct sectie in cadrul DNA.

In decembrie 2019, Marius Mioc, revolutionar autentic din Timisoara, a atras atentia asupra modului extrem de dubios in care Marcel Ciolacu a devenit "luptator in revolutie cu rol determinant".

Marius Mioc a descoperit ca Ciolacu a obtinut acest titlu in conditiile in care numele sefului PSD nu apare pe lista celor care au solicitat, pana la data limita de 12 mai 2015, acordarea titlului. Mai mult, doi dintre membrii comisiei care a hotarat ca Ciolacu sa devina "luptator in revolutie cu rol determinant" s-au impotrivit, sustinand ca "nu sunt indeplinite conditiile". Ciolacu avea 22 de ani in 1989 si sustine ca a inceput activitatile "revolutionare" la Buzau inca din 14 decembrie 1989, cu doua zile inainte ca timisorenii sa iasa in strada, mai arată sursa citată.

Marius Mioc spune ca i-a cerut detalii lui Ciolacu despre aceste aspecte controversate, insa acesta nu i-a raspuns.

Iata ce a scris Marius Mioc despre cazul "revolutionarului" Ciolacu pe blogul sau:

Domnul Ciolacu este si revolutionar din decembrie 1989, iar prin decizia SSRMLIRC nr. 313 din 15 aprilie 2019 a primit titlul de luptator in revolutie cu rol determinant. Respectivul titlu a fost introdus in Legea 341/2004 prin OUG 95/2014 si poate fi solicitat de vechii detinatori ai titlului de luptator in revolutie remarcat prin fapte deosebite. Luptatorii cu rol determinant au dreptul la o indemnizatie lunara, pe care cei care au ramas cu vechiul titlu de luptator remarcat prin fapte deosebite n-o mai primesc.

SSRMLIRC a aprobat cererea domnului Marcel Ion Ciolacu pentru titlul de determinant cu intirziere, abia in urma sedintei comisiei din 20 martie 2019, si a emis decizia respectiva in 15 aprilie 2019. Din cite stiu, pina acum presedintele Iohanis inca nu a emis vreun decret care sa consfiinteasca titlul de "determinant" al domnului Ciolacu. Dar un nou decret al presedintelui cu acest scop e posibil, deoarece sint o multime de noi cazuri de revolutionari carora li s-a aprobat noul titlu de catre noua echipa a SSRMLIRC, si urmeaza trimiterea lor la presedintie.

Este ciudat in acest caz ca Marcel Ciolacu nu apare printre cele 6546 de persoane care au depus, pina la data de 12 mai 2015, cererea de atribuire a noului titlu introdus de OUG 95/2014 de "luptator cu rol determinant".

Art. II alin. (1) din OUG 95/2014 spune: "Cererile prevazute la art. 3^2, respectiv cele pentru eliberarea certificatului de Luptator cu Rol Determinant se depun in termen de 90 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta", iar la art. II alin. (3) din acelasi act normativ se precizeaza ca respectivul termen de 90 de zile lucratoare este de decadere. Or din datele publicate pe saitul Secretariatului de Stat, inca din vremea cind acesta era condus de Adrian Sanda, reiese ca domnul Marcel Ion Ciolacu nu face parte dintre cei care au depus cererea de inlocuire a certificatului de luptator "remarcat" cu cel de luptator "determinant" pina la termenul de decadere prevazut de lege.

Cum a primit totusi domnul Ciolacu aprobarea pentru schimbarea titlului de revolutionar pe care-l detine? I-am trimis un e-mail domniei sale (la adresa precizata pe saitul Camerei Deputatilor) in care am cerut explicatii, dar n-am primit raspuns. In lipsa raspunsului, pot face doar presupuneri, pe baza Deciziei 313 din 15.04.2019 a comisiei din cadrul SSRMLIRC, care e postata pe saitul institutiei si o reproduc si aici.

Domnul Ciolacu a dat in judecata SSRMLIRC si a obtinut o hotarire a Tribunalului Buzau care obliga Secretariatul de Stat sa-i solutioneze cererea administrativa pentru noul titlu pretins. Solutionarea cererii administrative nu inseamna obligatoriu admiterea ei. O cerere administrativa se poate solutiona si prin respingere. Dintre cei 5 membri ai comisiei SSRMLIRC, doi, anume Irina Leulescu si Athena Piceava, adica cei ramasi din vechea echipa a fostului secretar de stat Sorin Mester, au votat pentru respingerea cererii. 3 membri, anume secretarul de stat Laurentiu Florian Coca si cele 2 persoane aduse de dinsul la secretariat, Petrica Balint si Daniela Lungu, au votat pentru admiterea ei. Astfel, cu 3 voturi contra 2, cererea noului presedinte al Camerei Deputatilor de a primi noul titlu de luptator in revolutie "determinant" a fost admisa.

De precizat ca cele 2 membre ale comisiei care au votat contra nu mai fac parte acum din respectiva comisie, doamna Athena Piceava fiind schimbata din functie prin ordin al secretarului de stat in 1 aprilie 2019, iar Irina Leulescu a inaintat cerere de demisie in 2 aprilie 2019, dupa aceasta data ea abtinindu-se de la orice vot in cadrul comisiei.

Activitatea revolutionara a domnului Ciolacu s-a desfasurat la Buzau, unde in 22 decembrie 1989 dumnealui s-a aflat printre persoanele care au patruns in sediul local al PCR si apoi au infiintat CFSN-ul local.

OUG 95/2014 prevede ca titlul de revolutionar cu rol determinant se acorda doar celor care au desfasurat activitati revolutionare in localitati in care au existat la revolutie persoane ucise, ranite sau retinute inainte de fuga dictatorului (22 decembrie 1989 ora 12,10). Articolul 1^2 alin. (3) din normele de aplicare ale legii 341/2004 asa cum au fost schimbate dupa aparitia OUG 95/2014, prin HG 99/2015 (punctul 4) spune ca aceste localitati sint Bucuresti, Timisoara, Cluj, Lugoj, Caransebes, Cugir, Tirgu Mures si Sibiu, dar se adauga la alineatul (4): "Alte localitati, in care au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute, pina la fuga dictatorului, decit cele prevazute la alin. (3), vor fi determinate din acte normative emise in acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul General".

Buzaul, locul unde domnul Ciolacu si-a desfasurat activitatea revolutionara in 1989, nu facea parte dintre orasele considerate initial printre cele in care au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute, pina la fuga dictatorului, dar a fost adaugat printre aceste orase printr-o hotarire a fostului secretar de stat Adrian Sanda. Pentru aceasta decizie, in 2016 Adrian Sanda a fost arestat si trimis in judecata pentru "abuz in serviciu". In comunicatul Parchetului legat de arestarea mai multor angajati ai SSPR se preciza: "s-a constatat ca prin emiterea deciziilor prin care Comisia de analiza din cadrul SSPR a decis includerea oraselor Deva, Buzau, Braila, Tirgoviste si Herculane in categoria localitatilor in care au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute pina la fuga dictatorului, desi aceste localitati nu indeplinesc conditiile necesare pentru includerea lor, au fost incalcate prevederile legale in vigoare. Pe cale de consecinta, un numar de 290 de persoane beneficiaza in mod ilegal, incepind cu data de 1 ianuarie 2015, de o indemnizatie lunara de 2020 de lei, prin aceasta cauzindu-se un prejudiciu estimat bugetului de stat in valoare totala de 12.887.600 lei".

Adica: Fostul secretar de stat Adrian Sanda a fost trimis in judecata (procesul nu s-a finalizat inca, dar a iesit din atentia presei), printre altele, si pentru eliberarea de certificate de "luptator cu rol determinant" unor revolutionari buzoieni, dar dupa 3 ani actuala conducere a secretariatului sustine eliberarea unui asemenea certificat domnului Ciolacu, revolutionar care, conform celor postate pe saitul SSRMLIRC, si-a desfasurat activitatea revolutionara doar la Buzau.

(...) Independent de aceasta problema, in care opiniile in cadrul comisiei de la secretariatul de stat au fost impartite, presupunind ca rolul domnului Ciolacu la revolutie chiar a fost determinant atit pentru declansarea cit si pentru izbinda acesteia, ramine un semn de intrebare legat de faptul daca dinsul a depus cererea pentru acest titlu in rastimpul de prevazut de OUG 95/2014. Cum termenul respectiv este de decadere, acest lucru inseamna ca orice cerere depusa dupa acest termen trebuie respinsa, indiferent cit de vitejesti ar fi faptele de la revolutie ale petentului. A facut SSRMLIRC o exceptie de la prevederile legii pentru cazul Marcel Ciolacu? Observ ca in cazul analizei dosarului domnului Ciolacu, nici macar doamnele Athena Piceava si Irina Leulescu, care s-au impotrivit acordarii noului titlu pentru domnul Ciolacu, nu au invocat decaderea rezultata din nedepunerea la timp a cererii (desi aceasta nedepunere rezulta din lista publicata anterior de SSRMLIRC), ci s-a referit doar la aspecte legate de activitatea concreta in revolutie a domnului Ciolacu.

Aktual24 a redat din procesul verbal al comisiei SSRMLIRC constatarile legate de continutul dosarului de revolutionar al presedintelui Camerei Deputatilor si interpretarea sa de catre comisie:

Comisia a verificat inscrisurile din dosarul administrativ de preschimbare nr. 2138 al d-lui Ciolacu Ion Marcel si a constatat urmatoarele:

- Declaratie (fila 22) - in ziua de 22.12.1989 acesta se afla la serviciu unde a propus colegilor sa se duca in fata Consiliului Judetean al PCR unde au fost intimpinati de Politie care a incercat, fara succes, sa ii intoarca din drum. Ulterior acesta a intrat in sediul PCR impreuna cu alti cetateni si s-au organizat in CFSN;

- Declaratie martor Mirita George (fila 15) - din care rezulta faptul ca stie despre numitul Marcel Ciolacu ca a fost participant la evenimentele din 22-26 decembrie 1989; [ambigua aceasta formulare; martorul nu spune ca el personal l-a vazut pe Marcel Ciolacu participind la revolutie ci ca "stie" ca acesta a participat la revolutie; de unde stie? daca stie fiindca asa i-au povestit altii, eventual insusi domnul Ciolacu, atunci acesta nu poate fi considerat un martor adevarat]

- Declaratie martor Olteanu Sorin (fila 17) - declara ca il cunoaste pe domnul Ciolacu din perioada 22-26.12.1989 unde s-a remarcat prin fapte ce au contribuit la schimbarea vechilor structuri;

- Declaratie martor Radu Aurelian (fila 18) - din care rezulta faptul ca domnul Ciolacu Marcel impreuna cu un grup de revolutionari, in perioada 22-16.12.1989 a patruns in Palatul Comunal participind la schimbarea vechii structuri;

(...)

Avind in vedere faptul ca din declaratiile martorilor rezulta ca domnul Ciolacu Ion Marcel, in perioada 14.12.1989 - 22.12.1989 ora 12,10 - ora fugii dictatorului a ocupat si aparat obiective de importanta deosebita, COMISIA, constatind ca sint indeplinite conditiile, in mod cumulativ, prevazute de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, cu majoritate de voturi, ADMITE cererea de acordare a calitatii de luptator cu rol determinant.

Comisia ia act de votul "NU" dat de membrii 3 si 4 - Irina Leulescu si Athena Piceava cu motivarea ca, din actele existente in dosarul adminstrativ de preschimbare NU REZULTA faptul ca in perioada 14-22.12.1989 ora 12,10 - ora fugii dictatorului, dl. Ciolacu Ion Marcel a ocupat si aparat sediul Palatului Comunal.

Marcel Ciolacu avea inca din anii '90 certificat de "Luptator remarcat pentru fapte deosebite". Diferenta fata de titlul pe care l-a obtinut in 2019, de "Luptator cu rol determinant in Revolutia Romana", consta in faptul ca ultimul prevede si o indemnizatie lunara de 2.000 de lei.

El a declarat in decembrie 2019 ca nu a avut niciun beneficiu de pe urma titlului de "Luptator remarcat pentru fapte deosebite", insa Recorder l-a prins cu minciuna.

Recorder a demonstrat ca Marcel Ciolacu a primit un hectar de teren in comuna Sapoca, in anii '90, in baza titlului de revolutionar. Aceasta realitate rezulta dintr-un tabel cu revolutionarii buzoieni care au primit diverse beneficii din partea statului.

Informatia este confirmata de declaratia de avere pe care Marcel Ciolacu o depunea in anul 2008: terenul din Sapoca apare la categoria bunuri instrainate in ultimele 12 luni.

Intrebat punctual de acest teren, liderul PSD a raspuns doar atat: "Nu mai detin de foarte mult timp terenul la care faceti referire".

Ulterior, intr-o conferinta de presa, Ciolacu a tinut sa repete ca nu a primit niciun beneficiu ca urmare a titlului de "luptator".

"Eu in municipiul Buzau am participat la Revolutie. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzau, sunt doar 52 de membri. Suntem cei care am aparat si am actionat in raza Palatului Comunal. Nu am fost niciodata contestat, nu am facut niciodata o fala din asta, nu-mi cereti sa-mi fie si rusine. Nu am solicitat niciodata nicio indemnizatie pentru acest lucru de la statul roman. Ma consider indreptatit sa las copilului meu, sa arate si el la nepoti ca bunicul lor a facut ceva pentru aceasta tara. Niciodata de cand sunt in politica, niciodata, eu nu am declarat ca sunt revolutionar", a declarat Ciolacu.

Intrebat despre aspectele dubioase ale modului in care si-a obtinut titlul de "Luptator in revolutie cu rol determinant", Ciolacu a spus: "Nu-mi faceti o vina pentru faptul ca n-am murit sau pentru ca n-am stat in casa de Revolutie. Sunt mandru ca am fost la Revolutie, nu am cerut niciun ban statului roman, dar nu ma faceti vinovat de lucrul acesta pentru ca nu va permit", mai arată Aktual24.