Colliers îşi transformă birourile şi obţine certificarea WELL Health-Safety pentru spaţii de lucru mai sigure în context pandemic

Compania de consultanţă imobiliară Colliers marchează 25 de ani de prezenţă pe piaţa din România prin transformarea birourilor şi implementarea standardului WELL Health-Safety, cel mai nou sistem de evaluare a clădirilor introdus de International WELL Building Institute (IWBI) în contextul provocărilor pentru sănătate cum este pandemia de Covid-19. Astfel, Colliers dă dovadă de leadership în adaptarea birourilor la modelul de lucru pandemic şi post-pandemic şi îşi confirmă angajamentul nu numai pentru a sprijini companiile să obţină certificări LEED, BREEAM şi WELL, dar şi pentru asigurarea unui mediu de lucru la standarde ridicate de sănătate şi siguranţă pentru propria echipă, conform unui comunicat remis redacţiei.

2020 a schimbat fundamental rolul biroului, care nu mai este văzut doar ca un centru de cost, ci a devenit mai degrabă un spaţiu esenţial unde membrii echipei să poată lucra împreună, într-un mod colaborativ şi agil, dar în acelaşi timp în siguranţă, respectând măsurile pentru limitarea riscurilor de sănătate. De 25 de ani pe piaţa imobiliară din România, Colliers investeşte continuu în inovaţie şi în tehnologii prin care să susţină echipa, inclusiv prin experienţe noi din perspectiva vieţii la birou, să se dezvolte şi să performeze, să ofere cele mai bune servicii clienţilor şi să aibă mai mult timp pentru activităţi relevante. Astfel, Colliers a regândit strategia pentru noul sediu pornind de la serviciul inovator Office 360° din propriul portofoliu, care asigură o abordare completă a biroului, din toate punctele de vedere, realizată printr-un proces unic şi extrem de complex, adaptat până la ultimul detaliu pentru a se potrivi nevoilor viitoare şi planurilor strategice ale companiilor..

"Prin tot ceea ce facem, căutăm să aducem valoare adăugată reală partenerilor şi clienţilor noştri, dar şi să creăm un mediu de lucru plăcut pentru echipa Colliers. Biroul este mult mai mult decât o locaţie, este o experienţă. Ultimul an ne-a arătat că această experienţă va fi diferită şi că ţine de noi să o facem cât mai plăcută. Prin urmare, noi, la Colliers, am decis să fim agili, să ne adaptăm şi să transformăm o perioadă de incertitudine într-o ocazie să regândim şi să ne reamenajăm biroul, într-un moment foarte important pentru noi - aniversarea a 25 de ani de prezenţă pe piaţa din România", explică Laurenţiu Lazăr, Managing Partner Colliers România.

"Am marcat şi o premieră în Colliers, aceea de a deveni propriul nostru client, pe mai multe linii de business. Echipele care se ocupă de Leasing, Workplace Advisory, Design, Project Management şi certificare WELL Health-Safety au avut ocazia să implementeze pentru colegii lor multe din soluţiile din cadrul serviciul Office 360° pe care le recomandă clienţilor. Pe de-o parte, noul nostru sediu este rezultatul îmbinării acestor competenţe variate, iar pe de altă parte reprezintă dorinţa şi vocea întregii echipe. Am creat o atmosferă caldă, ca acasă, un vibe reprezentativ pentru cultura noastră, astfel încât biroul să fie în continuare un loc în care să ne putem concentra pe colaborare, inovaţie şi pe munca în echipă", adaugă Laurenţiu Lazăr.

Pentru a determina care este mediul de lucru optim pentru organizaţie şi pentru angajaţi, Colliers a pornit de la nevoile şi aşteptările oamenilor din echipă şi i-a întrebat ce este cel mai important pentru ei când vine vorba de biroul lor. Astfel, s-a ţinut cont atât de preferinţele echipei privind vizibilitatea şi accesibilitatea biroului, precum şi de facilităţile din zonă, exprimate într-un sondaj intern, cât şi de obiectivele de business ale Colliers, ca angajator. Pentru a asigura obiectivitatea procesului de selecţie în conturarea strategiei pentru noul spaţiu de lucru Colliers a folosit Workplace Expert, un instrument online inovator dezvoltat de companie care recomandă diferite medii şi configuraţii pentru fiecare birou, pe baza răspunsurilor companiilor la întrebări despre obiective, modele de lucru şi factori care stau la baza culturii organizaţionale.

Aşa a rezultat un birou care să reprezinte o extensie a atmosferei de acasă, însă totodată ţine cont şi de noile cerinţe de brand. Pornind de la ideea de 360°, soluţia spaţială aleasă pentru biroul Colliers redă tematica circulară în diverse forme şi planuri, ce oferă fluiditate şi mişcare spaţiului, dar reflectă şi o simbolistică universală ce rezonează foarte bine cu ceea ce reprezintă cercul pentru Colliers, adică unitate, energia apartenenţei şi delimitarea unui spaţiu sigur al învăţării şi al evoluţiei. Albastrul puternic al tavanelor semideschise este gândit să ofere înălţime spaţiului, să îmbine diversele tipologii de lucru propuse într-un tot unitar. Spre exemplu, noul sediu îmbină zone de concentrare, zone de lucru operaţional, zone de lucru ocazional, zone de discuţii informale, discuţii private şi convorbiri telefonice, care sunt definite printr-un mobilier specific, precum şi alte elemente arhitecturale asociate, cum ar fi tavane acustice, pereţi acustici, iluminat architectural şi elemente biofilice. Toate aceste elemente sunt gândite să reducă stresul, să creeze un mediu de lucru calm, primitor şi să stimuleze creativitatea în mod direct şi natural.

"La fel ca partenerii care au apelat la noi pentru coordonarea procesului de certificare cu standardul WELL Health-Safety, şi noi punem în prim-plan siguranţa echipei noastre, aşa că am demarat aceast proces şi pentru biroul nostru. Ne dorim ca toţi colegii să se simtă în siguranţă atunci când lucrează din noul birou, conceput pentru a permite un mod de lucru dinamic, adaptat să îmbine activitatea de la distanţă cu prezenţa la birou pentru întreaga echipă", explică Oana Stamatin, Deputy Head Green and Healthy Buildings Certifications la Colliers.

"Cu această certificare am iniţiat noi măsuri de health and wellbeing menite să influenţeze pozitiv sănătatea şi starea de bine a colegilor noştri. De asemenea, vom avea o recunoaştere oficială a beneficiilor pe care Colliers le oferă sau le va oferi întregii echipe, colectiv format din aproximativ 90 de membri. În timpul certificării au avut loc verificări tehnice ale sistemelor de apă şi ventilaţie, pentru a putea primi o confirmare a calităţii aerului şi a apei din spaţiul nostru. Toate eforturile pentru certificarea WELL Health-Safety contribuie la angajamentul Colliers faţă de propria echipă în primul rând, dar şi faţă de politica globală de CSR", continuă Oana Stamatin.

Standardul WELL Health-Safety Rating a apărut în urma recomandărilor primite de la IWBI Task Force privind Covid-19, un grup format din aproximativ 600 de experţi din sănătate, virusologi, academicieni, oficiali guvernamentali, specialişti în construcţii şi profesionişti din imobiliare. Certificarea WELL Health-Safety se adresează tuturor tipurilor de clădiri, se bazează pe dovezi şi este axată pe adoptarea unor politici operaţionale, implementarea de protocoale de mentenanţă şi elaborarea unor planuri de urgenţă. Pentru menţinerea certificării, proiectele trebuie să treacă printr-un proces anual de reînnoire a acesteia, ceea ce ajută la asigurarea îndeplinirii unui standard ridicat de sănătate şi siguranţă pe termen lung.

În total, Colliers, singura companie de consultanţă imobiliară cu echipă dedicată de specialişti LEED, BREEAM şi WELL, a oferit consultanţă în vederea certificării conform tuturor acestor standarde pentru mai mult de 100 de proiecte, care totalizează aproximativ 3 milioane de metri pătraţi, în decursul celor 10 ani de activitate în segmentul de Green and Healthy Buildings Certifications. Dintre acestea, 67 de proiecte coordonate au fost finalizate, iar alte 40 de proiecte sunt în curs de certificare. Pandemia de Covid-19 a evidenţiat rolul critic al clădirilor în protejarea sănătăţii, siguranţei şi stării de bine a oamenilor, astfel că doar anul acesta 24 de proiecte au obţinut diferite certificări, în urma consultanţei oferite de echipa Colliers.

Colliers România are 15 linii principale şi diferite de business, iar jumătate din veniturile firmei sunt generate din servicii repetitive, precum property management, project management, evaluări, certificări, monitorizări..