Stimate Domn/Doamna,

MEGATITAN SRL cu sediul in Loc. Beclean, Oraş Beclean, Strada SOMEŞULUI, Nr. 31, Judet Bistriţa-Năsăud va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de echipamente pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 807/2014, cu denumirea "Achizitie de utilaje şi echipamente pentru fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice la MEGATITAN SRL".

Procedura aplicata: Procedura competitiva

Criteriul de atribuire: Contractul va fi atribuit operatorului economic a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje tehnice si financiare in raport cu celalalte oferte primite si care raspunde cel mai bine realizarii scopului proiectului.

Obiectul contractului va consta in: Achizitie bunuri, constand intr-un lot de utilaje si echipamente conform Anexa I (denumit in continuarea Lotul 1).

Tip contract: contract furnizare bunuri.

Data limită pentru depunerea ofertei: 29.11.2021, ora 12:00. Ofertele se vor depune personal in plic inchis sau se vor trimite prin posta/curier. Primirea ofertei prin alte mijloace (fax, email etc) nu se accepta si oferta nu va fi analizata.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 23.11.2021, ora 12:00. Cererile de clarificari pot fi trimise doar in limba romana sau insotite de o traducere in limba romana. Cererile de clarificari pot fi solicitate doar in scris si vor fi transmise prin posta, curier sau personal la sediul social al firmei sau prin email la adresa: office@megatitan.ro.

Data limita pentru transmiterea raspunsului la clarificari: Raspunsul la solicitarea de clarificari se va trimite in maxim 2 zile lucratoare din data primirii solicitarii de clarificari, in limba romana prin email (la adresa furnizata in solicitarea de clarificari) si atat cererea de clarificari cat si raspunsul vor fi postate/publicate si pe pagina de internet www.megatitan.ro.

Valabilitatea ofertei: cel putin 30 zile de la data emiterii.

Deschiderea ofertelor: 29.11.2021, ora 14:00. La deschiderea ofertelor, in cazul in care exista neclaritati sau se considera necesar prezentarea unor informatii suplimentare, MEGATITAN SRL are dreptul de a solicita clarificari suplimentare ofertantilor. In cazul in care ofertantii nu raspund acestor solicitari, oferta va fi descalificata.

Adresa la care se depune oferta/ Adresa la care se vor evalua ofertele: Loc. Beclean, Oraş Beclean, Strada SOMEŞULUI, Nr. 31, Judet Bistriţa-Năsăud

Valoarea estimata a Lotului 1 de utilaje este de: 1,020,000.00 Euro, echivalentul a 5,044,920.00 Lei. Lotul 1 include urmatoarele utilaje si echipamente:

Masina debitare cu laser pentru tevi si profile (1 buc)

Masina de prelucrare teava prin virolare (1 buc)

NOTA: - Preturile de mai sus nu contin TVA;

1 Euro = 4.9460 Lei, curs InforEuro din luna Octombrie 2021.

Utilajele si echipamentele de mai sus formează un singur lot. Un operator economic va prezenta oferta pentru intregul lot care face obiectul prezentei proceduri de achizitie bunuri (pentru toate echipamentele/utilajele care fac parte din lot). Contractul va fi atribuit pentru intregul lot operatorului economic a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje tehnice si financiare in raport cu celalalte oferte primite si care raspunde cel mai bine realizarii scopului proiectului.

Oferta depusa trebuie sa contina:

Oferta tehnico si financiara;

DECLARATIE privind neincadrarea in siuaţiile prevăzute la art. 13, 14 şi 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare (conform ANEXEI II);

Specificatiile tehnice se regasesc in Anexa I atasata acestei documentatii.

Formularele necesare se regasesc in ANEXA II atasata acestei documentatii.

Documentele emise în altă limbă se prezintă în original, sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul şi vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba romană, în original.

Conditii pentru semnarea contractului (inclusiv durata de executie a acestuia):

Contractul de furnizare bunuri va fi semnat doar cu ofertantul desemnat castigator pentru Lotul 1.

Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti in scrisoarea de informare cu privire la rezultatul procedurii de achizitie, MEGATITAN SRL va relua procedura de achizitie pentru lotul respectiv.

Contractul de furnizare bunuri trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor 2 parti semnatare (identificarea administrativa si identificarea financiara- sediu social, telefon, fax, email, cod unic de inregistrare, banca, cont bancar, persoana semnatara, date contact), obiectul contractului, valoarea, documentele contractului, durata de executie a contractului si conditiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti, sa aiba numar si data.

Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficienta inca sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare si cu documentele anexate acesteia.

Termenul de livrare, instalare si punere in functiune este de maxim 4 luni de la data comenzii ferme trimise in scris de catre beneficiar (MEGATITAN SRL) pentru fiecare utilaj/echipament inclus in Lotul 1, dar nu mai tarziu de 31 Decembrie 2022. Livrarea bunurilor se va face la sediul secundar al societăţii din Loc. Beclean, Oraş Beclean, Strada SOMEŞULUI, Nr. 31, Judet Bistriţa-Năsăud.

Contractul si anexele sale vor fi intocmite in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Plata pretului contractului se va realiza astfel:

Avans de maxim 20% din valoarea fiecarui bun inclus in Lotul 1 la data comenzii ferme.

Maxim 70% din valoarea fiecarui bun inclus in Lotul 1 se va achita la livrare sau inainte de livrarea bunului, cand utilajul/echipamentul este pregatit de livrare.

Diferenta (dar nu mai putin de 10% din valoarea bunului) se va achita dupa instalare si punere in functiune.

Solutionarea contestatiilor: orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare, are dreptul de a depune o contestatie. Contestatiile se vor trimite in limba romana sau insotite de o traducere autorizata in limba romana. Contestatiile pot fi depuse doar in scris si transmise prin posta, curier sau personal la sediul social al firmei. Termenul de asteptare in vederea depunerii eventualelor contestatii este de 2 zile de la transmiterea notificarilor cu privire la rezultatul procedurii catre ofertantul castigator respectiv catre ofertantul / ofertantii necastigator / necastigatori. In caz contrar, contestatiile nu se vor lua in considerare. Contestatiile se vor analiza si solutiona in maxim 5 zile de la primirea acestora prin intocmirea unui raport de solutionare a contestatiilor. Comisia de evaluare a contestatiilor are dreptul de a solicita clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de solutionare poate fi prelungita cu perioada de solicitare si primire a acestor clarificari.

ATENTIE: Nerespectarea de catre ofertant a oricarei din cerintele din aceasta documentatie (neprezentarea documentelor sau prezentarea partiala a acestora sau a informatiilor solicitate sau forma solicitata) poate duce la respingerea ofertei din procesul de selectie a ofertei castigatoare.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la MEGATITAN SRL cu sediul in Loc. Beclean, Oraş Beclean, Strada SOMEŞULUI, Nr. 31, Judet Bistriţa-Năsăud sau la adresa de email: office@megatitan.ro.

Documentatia completa aferenta prezentei proceduri se poate solicita personal la sediul societatii, prin email la adresa office@megatitan.ro sau se poate descarca online de la adresa www.megatitan.ro/Anunt_de_intentie_MEGATITAN.pdf.

Persoana de contact este Dl. Balan Ioan Daniel cu functia de Administrator, tel. 0729 399 019, e-mail: office@megatitan.ro.

Asteptam oferta dumneavoastra, pana la termenul limita mentionat anterior, la sediul societatii noastre.

Vă mulţumim anticipat.

Administrator,

Balan Ioan Daniel

Data: 16.11.2021

(C)