CONFERINŢA "ANTREPRENORIAT FĂRĂ GEN" / FLORIN JIANU, PREŞEDINTELE CNIPMMR:"Sprijinul de 50 de bani pe litrul de benzină sau motorină nu ajută mediul de afaceri"

Antreprenorii mici şi mijlocii nu sunt mulţumiţi de toate măsurile din pachetul economico-social pe care îl propune coaliţia de guvernare pentru perioada următoare, una dintre măsurile criticate fiind aceea a reducerii doar cu 0,5 lei a preţului la litrul de motorină sau benzină.

"Am propus o serie de politici publice pentru repornirea economiei. Am văzut că s-a ieşit cu un pachet de măsuri publice. Sunt lucruri bune în acest pachet printre care se numără renegocierea contractelor din sectorul construcţiilor - pentru că foarte mulţi dintre întreprinzători au ridicat această problemă în condiţiile exploziei preţurilor la inputuri -, lansarea unei scheme de ajutor de stat cu menţinerea pragului de un milion de euro pentru că şi noi am cerut acelaşi lucru - deşi era o propunere publică să se ridice pragul la 5 milioane euro ceea ce ar fi scos din schemă foarte mulţi întreprinzători români care au posibilitatea de investiţii între 1 şi 5 milioane euro -, kurzarbeit şi şomajul tehnic care vor continua. Din păcate, nu am văzut o măsură la fel de puternică şi de activă în ceea ce ne doare în acest moment: energia. Acea susţinere de 50 de bani pe litrul de benzină sau motorină e un paleativ, nu ajută cu nimic: de la 8,5 lei se coboară la 8 lei. «Un mare ajutor» în acest sens; nu se va resimţi. Apelul meu public este să accesăm banii din Fondul de Modernizare, adică 15 miliarde euro, bani aflaţi la dispoziţia României. Noi nu am mai aşteptat acest lucru şi am luat legătura cu Banca Europeană de Investiţii, am avut o întâlnire cu reprezentantul băncii în România, am expus necesitatea României iar ei ne-au spus că aşteaptă proiecte din partea ţării noastre. Am creat şi aceste proiecte - IMM Prosumer este unul dintre ele - dar toate aceste lucruri trebuie să capete o altă viteză, pentru că dacă nu împingem lucrurile cu o altă viteză, ne vom trezi în toamna şi iarna următoare în exact aceeaşi situaţie în care suntem acum. O măsură 50 de bani pe litru nu rezolvă de fapt cauza problemelor şi situaţiei în care suntem în acest moment", a spus Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

Reprezentantul întreprinzătorilor mici şi mijlocii din ţara noastră s-a referit şi la măsura anunţată referitoare la creşterea voluntară a salariului minim pe economie cu 200 lei, sumă ce va fi scutită de taxe şi impozite de Guvern, conform anunţului făcut de reprezentanţii coaliţiei PSD-PNL-UDMR.

"Eu sunt curios cine va mări salariul minim în acest moment, cine are posibilitatea să mărească salariul minim în acest moment, dar m[sura este voluntară şi noi suntem într-un proces de negociere cu Guvernul. E bine că au luat această măsură venită din propunerea noastră, numai că propunerea noastră era anul trecut când se negocia noul salariu minim pe economie, de la 2300 lei la 2550 lei. Atunci am spus că acei 200-250 lei să meargă efectiv la oameni fără să fie purtători de taxe şi impozite pentru că statul când vrea să îşi mărească veniturile, măreşte salariul minim pe economie pentru că din start jumătate din bani merg la stat şi atunci câteva miliarde - 4-5 miliarde lei pe an - le asiguri din această mărire. Am spus că, dacă tot îi preocupă societatea şi salariul minim pe economie, să dea banii la oameni, la fel cum e în sectorul construcţiilor. Astfel vom avea predictibilitate pentru următorii trei ani, cu două praguri, să ajungem la salariul minim de 3000 lei, dar cu taxele îngheţate de la 2350 lei. Privesc partea pozitivă a lucrurilor în sensul că e o premisă de negociere pentru anul următor, pentru că acum acordarea celor 200 lei netaxabili este voluntară. Deci premisa de negociere pentru anul viitor există, guvernanţii nu vor putea să se răzgândească", a menţionat Florin Jianu.

În privinţa sectorului agricol, preşedintele CNIPMMR a arătat că membrii Consiliului - reprezentanţii Romalimenta, LAPAR, ACDBR - susţin că măsura privind salariul minim de 3000 lei a fost cerută de ei şi că în agricultură salariile erau oricum mai mari sau pe zona gri erau destul de apropiate de această sumă.