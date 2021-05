Consilieri ai ministrului transporturilor - firme private pe bani publici

George Ursachi, noul preşedinte al Consiliului de Administraţie al CNAIR şi consilier al ministrului transporturilor, pare că se află în mijlocul unui conflict de interese din cauza contractelor pe care firma sa le derulează pe bani publici.

Membrii Comitetului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră l-au desemnat, în 6 martie 2018, pe George Ursachi să analizeze toate datele privind accidentele rutiere şi costul acestora asupra economiei naţionale.

Actualul consilier al ministrului Drulă a primit, atunci, informaţia că ARR şi Ministerul Transporturilor au nevoie de o analiză care să determine mecanismul de calcul descris mai sus, ţara noastră fiind în acel moment singurul stat membru din Uniunea Europeană care nu avea un astfel de document şi, astfel, a decis să-şi înfiinţeze compania Agile Transport Analysis SRL, conform surselor noastre. În acelaşi timp, Ursachi era angajat din 2017 la compania britanică Agilisys Limited, ce activa în acelaşi domeniu, în postul de Senior Research Analyst.

În 21 martie 2018, Ursachi a trimis către ARR o estimare de preţ pentru consultanţa în vederea calculării costurilor sociale ale accidentelor rutiere. Conform estimării, valoarea raportului ce urma să fie realizat pentru ARR se ridica la 5500 de lire sterline plus TVA. Opţional, pentru 650 de lire sterline plus TVA, George Ursachi se angaja să întocmească o prezentare în Power Point a raportului respectiv, iar pentru o sumă cuprinsă între 1500 şi 3000 de lire sterline plus TVA să asigure participarea sa şi a încă unui autor la un eveniment la care să prezinte raportul respectiv. Ursachi mai adăuga că pentru o sumă cuprinsă între 1000 şi 3000 de lire sterline va oferi consultanţă între 15 şi 45 de ore pentru organizarea unui eveniment de lansare/promovare a raportului respectiv.

În documentul semnat de Ursachi se preciza că respectiva consultanţă se va realiza de către o echipă de experţi a grupului de companii britanice Agilisys/Road Safety Analisys/Insight Warehoues.

Ulterior, a trimis şi un document cu atribuţiile fiecărui expert ce urma să întocmească raportul respectiv şi costurile estimate pentru aceştia.

În realitate, lucrurile nu au stat aşa.

Astfel, pe baza datelor oferite de George Ursachi, în 20 iunie 2018, ARR aprobă nota de fundamentare rectificativă prin care solicită modificarea valorii estimată pentru achiziţia stabilită în 31 ianuarie 2018. Suma achiziţiei urma să crească de la 25.000 lei la 31.000 lei, fără TVA.

În urma Notei justificative nr.1749/26.06.2018, ARR face, în aceeaşi zi, o solicitare de ofertă financiară pentru achiziţia directă de servicii pentru întocmirea raportului respectiv. A doua zi, este depusă de către compania Agile Transport Analisys SRL, sub semnătura directorului general George Ursachi, oferta pentru achiziţia respectivă. Ursachi oferea un preţ cu 1000 lei mai mic decât estimarea ARR.

În 28 iunie 2018, conducerea ARR stabilea că oferta depusă de compania lui Ursachi corespunde cerinţelor instituţiei publice şi îi atribuie contractul, care este semnat în 4 iulie 2018 de instituţia publică şi în 9 iulie de firma Agile Transport Analisys SRL.

Cu alte cuvinte, George Ursachi a făcut iniţial o estimare de costuri pentru compania din Marea Britanie, pentru ca ulterior să depună o ofertă din partea firmei înfiinţată de el şi să obţină contractul pentru realizarea studiului respectiv.

"Raportul a fost livrat în 10 octombrie 2018, fără ca specialiştii colegi din Marea Britanie să ştie că Ursachi s-a folosit de munca şi numele lor. În aceeaşi toamnă, Ursachi a participat la un eveniment la Belgrad alături de ministrul Transporturilor, Lucian Şova. Ulterior, la începutul anului 2019 a participat, în calitate de invitat, la întâlnirea anuală a salariaţilor şi colaboratorilor IFPTR, centru de formare profesională în transporturile rutiere condus de actualul secretar de stat Gabor Sandor", au precizat pentru ziarul BURSA surse din cadrul ARR.

Aceleaşi surse afirmă că în iulie 2020, în plină pandemie, compania Agile Transport Analisys SRL condusă de George Ursachi a intrat într-un proiect realizat prin programul Danube Transnational, finanţat de Uniunea Europeană. Data limită de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2022, pentru care compania înfiinţată de Ursachi va câştiga 141.725 de euro, lucru consemnat şi în declaraţia de interese pentru anul trecut depusă de preşedintele Consiliului de Administraţie al CNAIR.

• Surse din cadrul ARR: Un milion de euro, valoarea estimată a unei achiziţii pentru viitorul soft al instituţiei

Sursele citate susţin că programul Danube Transnational are şi o componentă pentru infrastructura rutieră din ţara noastră şi că George Ursachi s-ar afla în incompatibilitate din cauza conflictului de interese.

Referitor la aspectele de mai sus, l-am contactat pe George Ursachi care ne-a spus că nu mai deţine compania Agile Transport Analisys SRL şi că a renunţat la funcţia de director general înainte de a începe activitatea din cadrul cabinetului ministrului transporturilor.

George Ursachi a negat orice relaţie politică sau de afaceri cu fostul ministru social-democrat Lucian Şova şi cu Sandor Gabor, secretarul de stat pentru transportul rutier. În schimb, secretarul de stat Sandor Gabor a menţionat că l-a cunoscut pe actualul preşedinte al Consiliului de Administraţie de la CNAIR la şedinţa din martie 2018 a Biroului Permanent al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, la care au fost invitaţi amândoi în calitate de specialişti. Secretarul de stat ne-a mai spus că, ulterior, l-a invitat pe George Ursachi la un eveniment organizat în 2019 şi că nu a avut nicio relaţie de afaceri cu acesta.

Am încercat să obţinem răspunsuri şi de la Lucian Şova, în legătură cu evenimentul de la Belgrad, din 2018, dar fostul ministru al Transporturilor a evitat să dea curs solicitărilor noastre.

Sursele citate mai afirmă că George Ursachi pregăteşte achiziţia de către Autoritatea Rutieră Română a unui soft în valoare de un milion de euro, prin intermediul aceleiaşi scheme folosită în obţinerea contractului din 2018, dar din documentele care au intrat în posesia ziarului nostru nu reiese acest lucru.

Cazul Ursachi nu este singurul de acest gen, situaţia din MT venind, astfel, în contradicţie cu ceea ce susţin unii lideri USR PLUS, respectiv că, prin acţiunile lor, "demufează" de la banii publici pe foştii parteneri de afaceri ai social-democraţilor. În realitate, îi preiau pe unii dintre aceştia, oferindu-le funcţii publice care îi ancorează mai bine la finanţările oferite de bugetul de stat. Astfel, Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, îl are în subordine pe Sandor Gabor, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, despre ale cărui afaceri din perioada social-democrată am relatat în articolele "Bani deturnaţi de la Ministerul Transporturilor" şi "Sandor Gabor, acuzat de directori din ARR că a folosit ilegal baza de date a Autorităţii".

În urmă cu două luni, Drulă l-a angajat pe funcţia de consilier ministerial pe George Ursachi, iar în luna aprilie l-a numit membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ursachi fiind numit chiar preşedinte al consiliului.

Astfel, pare că ministrul transporturilor nu a ţinut cont de faptul că George Ursachi este un client mai vechi al Ministerului Transporturilor, încă de pe vremea când acesta era condus de social-democratul Lucian Şova.