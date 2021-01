"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

"Considerăm aceste adevăruri ca fiind evidente prin ele însele, că toţi oamenii sunt creaţi egali, că sunt înzestraţi de Creator cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea sunt Viaţa, Libertatea şi căutarea Fericirii."

Este un pasaj din Declaraţia de Independenţă a Americii, din 4 iulie 1776. Aşa a început America!

S-a spus fără echivoc că libertatea, inclusiv libertatea cuvântului, ne-a fost dată de către Creator, nu de guvern sau de alţi oameni, fiind un drept cu care ne-am născut. Avem, cu toţii, acelaşi drept la viaţă, libertate şi fericire!

Declaraţia arată că dreptul guvernelor derivă din consimţământul celor guvernaţi şi nu invers:

"That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness."

"Pentru a garanta aceste drepturi, Guvernele sunt instituite printre oameni, iar justa lor putere emană din consimţământul guvernaţilor. De fiecare dată când o formă de guvernământ devine distrugătoare pentru acest scop, este dreptul poporului să o schimbe sau să o abolească şi să instituie un nou guvern, bazându-se pe principiile şi organizându-i puterile în formele care îi vor părea cele mai potrivite pentru a-i conferi siguranţa şi fericirea."

Mai departe, declaraţia specifică în ce condiţii pot fi schimbate Guvernele:

"Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security."

"Într-adevăr, prudenţa ne învaţă că guvernele stabilite de mult timp nu trebuie să fie schimbate din motive neînsemnate şi trecătoare şi experienţa tuturor timpurilor a arătat că oamenii sunt mai dispuşi să tolereze rele suportabile decât să-şi facă dreptate ei înşişi, abolind formele cu care sunt obişnuiţi. Dar când o suită lungă de abuzuri şi deposedare neautorizată şi ilegală de drepturi, tinzând invariabil la acelaşi scop, dovedeşte intenţia de a-i supune despotismului absolut, este dreptul lor, este îndatorirea lor să respingă un astfel de guvern şi să asigure noi garanţii securităţii viitoare."

Iată cum s-au născut acest măreţ popor şi această mareaţă ţară! Totul a pornit de la drepturile inalienabile date de Creator fiinţei umane, printre acestea fiind Viaţa, Libertatea şi căutarea Fericirii. Iar cele mai importante componente ale libertăţii umane sunt stipulate în primul amendament al Constituţiei Statelor Unite ale Americii: libertatea credinţei, libertatea cuvântului, libertatea exprimării, a presei şi dreptul cetăţenilor de a manifesta paşnic, pentru a cere guvernului să le rezolve plângerile.

"First Amendment: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances."

"Primul Amendament: Congresul nu trebuie să dea legi privitoare la instituirea vreunei religii sau la interzicerea libertăţii de praticare a vreunei religii; sau care îngrădesc libertatea de exprimare sau libertatea presei; sau dreptul poporului de a se aduna paşnic şi de a cere guvernului să rezolve plângerile."

Când au scris constituţia, părinţii fondatori ai Americii s-au inspirat din cele mai avansate lucrări ale vremii, respectiv "Contractul Social" al lui Jean-Jacques Rousseau ("Du contrat social; ou Principes du droit politique") - şcoala iluminismului francez din sec. al XVIII-lea şi din "Al Doilea tratat de guvernare" (Second Treatise of Government) de John Locke, filozof englez, care în secolul al XVII-lea redefinea natura guvernelor.

Ce diferenţă mare între atunci şi acum, nu numai în ani, dar mai ales în schimbarea de paradigmă!

Ce ar spune părinţii fondatori văzând atacurile asupra istoriei Americii, dărâmarea de statui, demonizarea unor categorii de americani în favoarea altora şi polarizarea extremă a societăţii americane, care trece printr-o stare similară unui război rece civil?

Ce ar zice părinţii fondatori dacă ar vedea că dreptul cel mai important, la care ei au ţinut cel mai mult - libertatea cuvântului, este călcat în picioare şi înlocuit de doctrina aşa numitei "corectitudini politice" promovată de cercurile neomarxiste, care otrăveşte minţile oamenilor şi care induce un comportament schizofrenic celor afectaţi? O opinie aparţine unei persoane, nu unui grup!

Preşedintele Harry S. Truman, descria tranşant această doctrină încă din anul 1945: "Corectitudinea politică este o doctrină, afirmată recent de o minoritate delirantă, ilogică, şi promovată de o mass-media bolnavă, care susţine că este posibil să apuci o bucată de rahat de partea sa curată!" . Au trecut 75 de ani, iar delirul ilogic a devenit normă...

Cum de s-a ajuns aici? Cum a fost posibil ca libertatea cuvântului să fie refuzată chiar şi preşedintelui Statelor Unite ale Americii, cel mai puternic om al ţării?!? Acesta, alături de milioane de cetăţeni, nu mai are dreptul să se exprime pe reţelele de socializare, pentru că aşa au decis corporaţiile care controlează aceste reţele!

Adică Preşedintele în funcţie al Americii nu mai are libertate de exprimare pe reţelele americane, în timp ce dictatori, precum Ayatolahul Khomeini sau Kim Jong-un, au acest drept?!?

Cum este posibil ca un drept fundamental, stipulat în Constituţia Americii - Libertatea Cuvântului, să fie suprimat pentru că aşa au decis aceşti monştri sacri ai reţelelor sociale: Google, Amazon, Facebook, Apple, Tweeter (GAFAT)?

Este ca şi cum compania telefonică ar asculta convorbirile noastre şi ar întrerupe legătura dacă nu le-ar conveni ceva!

Cum este posibil ca cei puşi să apere ordinea, cei puşi să apere constituţia, să nu intervină şi să accepte cu resemnare ce hotărăşte GAFAT pentru ei, în numele unui aşa zis, dar nedefinit, "bine comun"?!?

Legiuitorul nu are voie să delege unor companii private (care nu răspund decât în faţa acţionarilor lor) dreptul său de a stabili cadrul legal al exercitării libertăţii cuvântului! Cum să le permiţi acestora să fie şi procuror şi judecător şi executor al celor consideraţi indezirabili şi care, în plus, mai sunt şi etichetaţi ca rasişti sau fascişti, doar pentru că refuză să se supună elucubrantei "corectitudini politice".

Pare să se confirme ideea că cei care au fost aleşi nu decid, iar cei care decid, nu sunt cei care au fost aleşi!

Companiile din grupul GAFAT şi un număr important de ziare şi staţii de televiziune exact asta fac: decid în locul şi cu aparentul acord al celor aleşi, care nu (mai) decid.

Aceste companii private au acces la informaţiile noastre private şi ştiu tot: ce mâncăm, ce bem, ce site-uri urmărim, cu cine ne întâlnim, ce cumpărăm, ce orientare politică avem...

Informaţia este putere! Încă din secolul al XVI-lea, filozoful Francis Bacon spunea despre informaţie că "ipsa scientia potestas est" (cunoaşterea în sine este putere). De aceea, în viziunea elitelor globaliste, vulgul nu trebuie să aibă acces la ea.

Să ne imaginăm un "Tweeter" în lumea distopică promovată de către elitele globale prin World Economic Forum, aşa numita "A patra Revoluţie Industrială", în care bietele fiinţe umane vor fi complet controlate şi îşi vor pierde drepturile inalienabile cu care ne-a înzestrat Creatorul, în favoarea unor elite guvernamental-corporatiste, care vor decide dacă avem sau nu dreptul de a ne exprima, dacă avem sau nu voie să circulăm, dacă ne blochează sau nu banii digitali, dacă avem sau nu dreptul la asistenţă medicală ş.a.m.d. O lume în care elitele corporatiste vor primi nu numai dreptul de acces la codul nostru genetic, dar chiar şi dreptul să ne patenteze genele şi să ne pună să plătim pentru că le folosim patentele!

Trăim clipe de cotitură în istoria Americii, cu consecinţe incomensurabile, întrucât, ipso facto, parlamentul Americii îşi delegă atribuţiile de legiuitor unor companii private! S-a terminat cu America pe care o ştiam noi. Mai urmează să ne spună că "cine nu e cu noi, e contra noastră" şi neomarxismul va fi manifest.

Iată cum acest măreţ popor, născut prin afirmarea drepturilor inalienabile date de către Creator fiinţei umane, poate fi distrus prin negarea tocmai a acestor drepturi, prin înlocuirea lor cu elucubraţiile derivate din "corectitudinea politica" şi prin delegarea puterii de a face legi a parlamentului ales, unor companii private, care nu au fost alese de nimeni, dar care au deja puterea să decidă pentru toţi.

Cine îşi mai aminteşte astăzi de cuvintele rostite de Abraham Lincoln după bătălia de la Gettysburg: "Guvernul din popor şi pentru popor nu va pieri de pe faţa Pământului" ?

Cât despre Trump şi acoliţii săi: Vae Victis! Vai de cei învinşi!

QUO VADIS AMERICA?