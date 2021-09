Criza din cadrul coaliţiei de guvernare se adânceşte

Dan Barna a anunţat, în această seară, după şedinţa Coaliţiei, că USR PLUS a depus moţiunea de cenzură împotriva guvernului Cîţu şi că la începutul săptămânii viitoare miniştrii USR PLUS îşi vor depune demisiile, potrivit Digi24.

Anunţul a fost făcut după ce, în şedinţa Coaliţiei, Barna şi Cioloş le-au spus celor de la PNL şi UDMR că nu vor să demisioneze din Guvern, şi că vor intra în Opoziţie doar dacă moţiunea de cenzură va fi respinsă.

"Am încercat în şedinţa de Coaliţie să-i convingem pe colegii noştri colegii noştri au insistat să îl susţină pe Florin Cîţu", a spus Dacian Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă. Acesta a explicat că actualul premier nu mai este dorit sub nicio formă în funcţie dar că USR PLUS îşi doreşte să participe la guvernare în continuare alături de PNL şi UDMR.

"Nu s-a discutat despre demisia miniştrilor, dar evident că la începutul săptămânii viitoare ne vom depune noi demisiile odată ce depunem această moţiune", a declarat Dan Barna.

---

Liderul AUR, George Simion, a declarat că textul moţiunii de cenzură iniţiată de partidului al cărui copreşedinte este a fost curăţat astfel încât să conţină doar "chestiunile care îl vizează" pe premierul Florin Cîţu. Iniţial, moţiunea de cenzură a celor din AUR conţinea referiri la activitatea miniştrilor USR PLUS, potrivit Digi24.

"Nu dorim să intrăm în conflicte ideologice şi stilistice cu ceilalţi parlamentari care vor debarcarea lui Florin Cîţu din funcţie. Aşadar textul moţiunii iniţiate de noi va fi unul minimal, care se rezumă la chestiunile care îl vizează pe viitorul fost premier", a declarat George Simion, pentru Digi24.ro.

George Simion a precizat că în proporţie de 80% moţiunea va fi depusă astăzi, după şedinţa Coaliţiei.

În varianta transmisă presei de AUR, miniştrii USR PLUS erau criticaţi dur. De exemplu, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene Cristian Ghinea era numit "un mare şi rotund zero".

" Care sunt rezultatele la 9 luni de la data începerii exerciţiului financiar? ZERO, un mare şi rotund ZERO, aşa cum îi este caracteristic d-lui Ghinea", scria în varianta iniţială a moţiunii AUR.

De asemenea, în moţiunea celor de la AUR apăreau mai multe referiri la USR PLUS.

"USR PLUS doreşte sexualizarea copiilor"/Pentru USR PLUS "identitatea naţională şi tricolorul reprezintă "teme false"/"Guvernul PNL-USR PLUS-UDMR a îndatorat ţara"/"Preşedintele Iohannis stă cu un puşcăriaş la masă, iar cei de la USR PLUS tac mâlc în speranţa că oamenii vor uita de campania Fără penali în funcţii publice", sunt doar câteva exemple.

---

Premierul Florin Cîţu a declarat astăzi că se simte "şicanat" de faptul că miniştrii USR PLUS nu au venit la şedinţa de guvern, menţionând însă că a fost "şantajat" atunci când i s-a spus că nu va fi avizat PNDL 3 până nu trece proiectul de desfiinţare a Secţiei de Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, potrivit Agerpres.

După şedinţa de guvern, el a fost întrebat dacă se consideră cumva 'şantajat' de USR PLUS prin faptul că miniştrii lor nu au participat la şedinţa de vineri, când a fost aprobat Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny".

"Nu, şicanat. Am fost şantajat atunci când mi s-a spus că nu va fi avizat acest proiect până nu trece un proiect de desfiinţare a SIIJ şi eu am făcut toate demersurile şi am pus întotdeauna, am susţinut orice măsură care venea de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. Acum, doar şicanat şi în primul rând nu ar trebui să mă simt şantajat, românii ar trebui să se simtă şantajaţi", a afirmat Cîţu.

El a spus, în legătură cu faptul că liderii USR PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna, i-au dat un ultimatum să-şi depună demisia, că PNL îl susţine.

"Astăzi, Biroul Politic al PNL, vot unanim pentru susţinerea demersului premierului de a duce mai departe programul de guvernare. În acelaşi timp, am votat şi echipa care va participa astăzi la negocierile de la guvern", a adăugat Cîţu.

Întrebat în legătură cu discuţiile avute cu preşedintele Klaus Iohannis, premierul a spus: "Nu pot să spun discuţia mea cu preşedintele Iohannis, dar eu vă voi spune că ce am spus eu şi ce spun tuturor românilor: că voi face tot ceea ce este posibil ca această guvernare să funcţioneze, să mergem mai departe pentru a implementa programul de guvernare. Decizia de astăzi de aprobare a acestui plan de investiţii reprezintă încă un pas în implementarea programului de guvernare pentru dezvoltarea României".

Florin Cîţu speră să nu se ajungă la un guvern minoritar.

"Eu sper să nu ajungem acolo. Vreau să revenim, colegii de la USR să înţeleagă că interesul românilor este mult mai important decât orice altceva", a mai spus premierul.

El a mai declarat că USR PLUS trebuie să dea o dovadă de maturitate.

"Mă aştept pe ceea ce am spus de fiecare dată: eu cred că trebuie să dăm dovadă de maturitate politică şi voi spune şi astăzi la coaliţie: interesul românilor este cel care contează, nu interesele noastre personale", a menţionat Cîţu.

Prim-ministrul a arătat că nu are mandat de la Biroul Politic Naţional al partidului pentru schimbarea de ministere în coaliţie.

"Nu avem mandat de la Biroul Politic Naţional să facem această discuţie. Nu pot să intru în astfel de discuţie fără să am un mandat de la Biroul Politic Naţional. Eu niciodată nu voi face aşa ceva. Voi respecta mandatul dat de colegii mei în Biroul Politic Naţional, niciodată nu voi excede mandatul şi apoi să mă duc să iau aprobare. Eu întotdeauna voi respecta mandatul pe care îl avem. Mandatul este acela de a menţine coaliţia aşa cum este", a subliniat Florin Cîţu.

Întrebat dacă, în cazul în care se depune moţiunea de cenzură, se pune problema să demită prefecţi, subprefecţi, secretari de stat ai USR PLUS, premierul a spus că e bizar că este depusă o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern.

"Eu cred că toţi suntem oameni de onoare şi atunci când depunem o moţiune împotriva noastră e puţin bizar şi atunci eu mizez pe onoare aici", a adăugat Cîţu.

"Eu nu vreau să ajungem acolo. Mi s-ar părea trist pentru România. Oameni cu care eu am fost în stradă, alături de colegi de la USR împotriva Ordonanţei 13, împotriva lui Dragnea, împotriva... oamenilor extremişti ca cei de la acel partid cu care astăzi se asociază", a mai spus premierul.

---

Premierul Florin Cîţu spune că va discuta cu lideri europeni şi americani despre situaţia din România, în condiţiile în care, spune el, se prefigurează o alianţă "toxică". El face referire la colaborarea dintre URS PLUS şi AUR pentru o moţiune de cenzură la adresa Guvernului, potrivit Digi24.

"O să iau leăura cu liderii europeni în legătură cu ce se întâmplă în România. Avem lucruri care nu credeam că se mai pot întâmpla în 2021, avem o alianţă toxică care se prefigurează cu un partid extremist, un partid care vrea răul românilor, care nu respectă proprietatea privată, libertatea individuală, cu care din punctul meu de vedere nu ar trebui să discutăm. Voi informa liderii europeni despre acest lucru şi vom vedea ce cred ei. Bineînţeles, şi partenerii noştri strategici, Statele Unite", a spus Cîţu într-o conferinţă de presă după şedinţa de Guvern.

"Cred că este important să ştie că în România colegii domniilor lor se asociază cu un partid extremist cu care nimeni nu ar vrea să aibă de-a face. Este doar un dialog pe care îl am cu colegii europeni, aş vrea să ştiu opinia acestora", a adăugat el.

Întrebat de jurnalişti la ce lideri europeni se referă, Cîţu a răspuns că este vorba despre grupul parlamentar Renew din Parlamentul European, al cărui preşedinte este Dacian Cioloş, "şi celelalte partide care respectă democraţia, libertăţile individuale, toate lucrurile pentru care noi ne luptăm să stăm în Uniunea Europeană".

---

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat că Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" nu are avizul Consiliului Economic şi Social pentru că, de-a lungul timpului, niciun proiect similar cu finanţare de la bugetul de stat nu a necesitat avizul acestui Consiliu, potrivit Agerpres.

"De-a lungul timpul, niciun program naţional de investiţii (...) cu finanţare de la bugetul de stat nu a necesitat avizul Consiliului Economic şi Social. (...) În urma analizei pe care am efectuat-o, a reieşit această situaţie care este evidentă: niciun program naţional de investiţii de-a lungul timpului, indiferent de guvernare, indiferent de minister şi indiferent de cine a fost ministru, nu a fost în CES", a afirmat ministrul Dezvoltării, vineri, după şedinţa de guvern.

Guvernul a adoptat, astăzi, ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"

---

Premierul Florin Cîţu a declarat astăzi că Programul 'Anghel Saligny' (PNDL3) a fost avizat de direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei încă din 17 august, însă adresa nu a fost semnată de ministru, menţionând că ar vrea să fie investigat dacă acest lucru este un abuz în funcţie şi dacă proiectul a fost "reţinut intenţionat", transmite Agerpres.

Cîţu a afirmat, după şedinţa de guvern, că a văzut discuţii în spaţiul public şi a cerut situaţia de la Ministerul Justiţiei în ceea ce priveşte avizarea Programului 'Anghel Saligny'.

"Vreau să aduc un singur detaliu care nu a apărut în spaţiul public. În 17 august, direcţia de specialitate a pregătit o adresă, adică a avizat proiectul care ajunsese la Ministerul Justiţiei, o adresă care a rămas la Cabinetul ministrului, nu a fost niciodată semnată. Eu aş vrea ca cei care se ocupă să vadă dacă acesta este un abuz în funcţie, să investigheze această situaţie, să vadă dacă nu cumva acest proiect a fost reţinut sau a fost pus să fie reţinut intenţionat", a explicat Cîţu.

El a adăugat că a solicitat ministrului interimar Lucian Bode să verifice cum ajung în spaţiul public documente oficiale.

"Am cerut şi domnului ministru să verifice cum ajung în spaţiu public documente oficiale. Este inadmisibil să iasă aşa documente oficiale din ministere şi nimeni să nu fie responsabil pentru asta", a spus premierul.

Guvernul a adoptat, vineri, ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", a anunţat premierul Florin Cîţu. De la şedinţă au lipsit miniştrii USR PLUS, însă a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect, a spus prim-ministrul.

---

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat astăzi că moţiunea de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu are "toată susţinerea" formaţiunii sale, dacă premierul Florin Cîţu nu va fi înlocuit, potrivit Agerpres.

O şedinţă a Comitetului Politic Naţional al USR PLUS a avut loc în această după-amiază.

"Au fost aproape 400 de lideri ai USR PLUS din întreaga ţară, au confirmat. Practic, conducerea naţională a partidului, prin Comitetul Politic, a confirmat poziţia pe care Biroul Naţional a transmis-o încă de miercuri seară, de când premierul Cîţu a decis să împingă USR PLUS afară din funcţionarea acestui Cabinet, din susţinerea acestui Cabinet prin demiterea ministrului Justiţiei. Demitere nemotivată şi pe argumente absolut ridicole. Mandatul e foarte clar, l-a precizat Dacian Cioloş: solicităm coaliţiei înlocuirea premierului. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, moţiune de cenzură având toată susţinerea USR PLUS", a precizat Dan Barna.

---

USR PLUS va cere în şedinţa coaliţiei demisia premierului Florin Cîţu, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, va fi depusă moţiunea de cenzură în cel mai scurt timp, a anunţat copreşedintele formaţiunii, Dacian Cioloş, potrivit Agerpres.

"Mandatul este să solicităm în coaliţie demisia sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Florin Cîţu, ca să putem continua în aceeaşi formulă în coaliţie. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, avem un mandat foarte clar să depunem moţiunea de cenzură în cel mai scurt timp", a precizat Cioloş, la finalul unei şedinţe a conducerii USR PLUS.

---

Reprezentanţii USR PLUS consideră că adoptarea de către Guvern a PNDL 3 reprezintă ''un nou abuz marca OUG 13'', potrivit Agerpres.

''Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13. Florin Cîţu şi Lucian Bode le-au făcut românilor exact ceea ce le-au făcut Dragnea şi Iordache în 2017: au călcat în picioare justiţia şi şi-au făcut cale liberă să fure'', au scris reprezentanţii USR PLUS, astăzi, pe Facebook.

Guvernul a adoptat, astăzi, ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", a anunţat premierul Florin Cîţu.

Cîţu a precizat că de la şedinţă au lipsit miniştrii USR PLUS, însă a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect.

---

Criza politică declanşată în urmă cu două zile de premierul Florin Cîţu care, în şedinţa de guvern din 1 septembrie, a introdus pe ordinea de zi suplimentară, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind Programul naţional de investiţţii "Anghel Saligny", fără să aibă avizul Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi nici - la acel moment - avizul Consiliului Legislativ, este departe de a se încheia, stabilitatea politică a coaliţiei de guvernare scârţâie din toate încheieturile.

Astăzi aleşii noştii au susţinut un mic spectacol pe scena politică, cu schimburi de replici acide, alianţe politice neaşteptate şi la final cu o moţiune de cenzură. Iar spectacolul continuă, pentru că politicienii încă nu i-au hotărât soarta prim-ministrului Florin Cîţu.

Cu toate acestea "câinii latră ursul merge", ameninţările venite din partea celor de la USR PLUS, AUR sau PSD nu par să îl fi speriat pe premierul Florin Cîţu.

În ciuda tuturor şi în lipsa miniştrilor USR, guvernul a aprobat astăzi Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny", program care a împărţit coaliţia în două tabere şi care a oferit oportunitatea partidului AUR să iasă în faţă.

La finalul şedinţei de Guvern, premierul Florin Cîţu a declarat:"Am avut o şedinţă de Guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR PLUS, deşi este în atribuţia lor de miniştri şi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit la şedinţa de guvern. Am avut cvorum şi am aprobat Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny".

Premierul a reiterat ideea că programul adoptat se află în Programul de Guvernare.

"Ceea ce avem în programul de investiţii se regăseşte în programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă. Deci este un plan de investiţii care a fost deja inclus sau ceea ce avem în acest plan de investiţii, proiectele sunt incluse deja în programul de guvernare. În câteva săptămâni avem PNRR care va aduce în România investiţii de aproape 30 miliarde euro. Doar această coaliţie, din punctul meu de vedere, poate să implementeze acel program de investiţii",a mai spus Florin Cîţu.