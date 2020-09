Reporter: Cum este afectată piaţa pe care activaţi de criza COVID-19?

Mircea Georgescu: Perspectivele pieţei construcţiilor variază puternic, în actuala criză. CIC prevede încă o creştere de aproximativ 3% pentru acest an şi pentru anul viitor. Ceea ce vedem deja este o schimbare a cererii, mai mult către infrastructură şi mai puţine proiecte noi în segmentul rezidenţal şi comercial.

După incertitudinea de la începutul crizei COVID-19, când o parte din şantiere şi-au redus/întrerupt activitatea, proiectele începute au continuat.

Reporter: Cum credeţi că va fi afectată piaţa construcţiilor de noua criză?

Mircea Georgescu: Va fi foarte important să se ia toate măsurile de prevenţie pentru ca şantierele să poată rămâne deschise, în timp ce oamenii de pe şantier pot lucra în siguranţă. Vedem în România şi, de asemenea, în alte ţări, că se pot realiza foarte multe prin distanţarea socială, purtarea măştilor şi programe de igienă dedicate. Din punct de vedere economic, se pune un semn de întrebare referitor la dezvoltarea în continuare a segmentului de birouri, având în vedere că foarte multe companii au implementat lucrul de acasă. Totodată, trebuie văzut efectul pozitiv al noului program "Noua casă", care prevede un prag maxim de achiziţie majorat la 140.000 euro.

Reporter: Care sunt efectele pandemiei asupra activităţii companiei dumneavoastră?

Mircea Georgescu: Hunnebeck România a introdus rapid un pachet de măsuri de prevenţie, chiar de la începutul crizei COVID-19. Priorităţile noastre au fost să protejăm sănătatea şi siguranţa angajaţilor, clienţilor şi furnizorilor noştri şi să ne asigurăm că livrăm acelaşi nivel ridicat de servicii cu care i-am obişnuit pe clienţii nostri. Măsurile noastre includ, de exemplu, lucrul de acasă pentru toţi lucrătorii de la birouri, crearea rapidă a unei infrastructuri IT pentru a sprijini munca de la distanţă fără întârzieri şi un concept special de siguranţă pentru a menţine şantierele deschise, inclusiv implementarea lucrului în două schimburi pentru salariaţii direct productivi.

Cu toate aceste dificultăţi, am reuşit să ne păstrăm nealterată întreaga echipă şi să oferim în continuare servicii de înaltă calitate parterilor noştri. Astfel, ne-am păstrat ritmul de creştere propus.

Reporter: Ati avut contracte amânate din cauza crizei?

Mircea Georgescu: Au existat unele amânări, dar până acum nu am avut modificări semnificative ale cererii. Continuăm să primim numeroase solicitări şi comenzi pentru proiecte noi. Care va fi dezvoltarea pe termen mediu şi lung nu putem prevedea riguros şi va depinde de evoluţia ratelor de infectare cu COVID-19.

Reporter: Ce strategie aţi abordat pentru a trece mai uşor peste această perioadă?

Mircea Georgescu: Cum am menţionat şi mai sus, Hunnebeck România a introdus rapid un pachet de măsuri, chiar de la începutul crizei COVID-19. Am trecut rapid la lucrul de acasă, acolo unde acest lucru a fost posibil, şi am creat infrastructura IT necesară pentru a comunica la distanţă cu clienţii şi furnizorii noştri.

În plus, am introdus lucrul în două schimburi pentru lucrătorii direct productivi şi am implementat proceduri de siguranţă, inclusiv distanţarea socială, punerea la dispoziţie şi purtarea măştilor sau intrducerea unor măsuri suplimentare de igienă.

Ne-am concentrat eforturile în sensul eficientizării activităţilor logistice pentru a putea răspunde prompt solicitărilor din piaţă.

Astfel am reuşit să asigurăm livrări de echipamente în 48 de ore de la momentul solicitării. De asemenea, ne-am adaptat parcul de echipamente pentru a deservi proiectele de infrastructură, care au avut o dinamică pozitivă în ultima perioadă.

Totodată am dezvoltat la nivel local un sistem de cofraj circular folosit cu succes în proiectul "Pasaj Mogoşoaia" şi ne pregătim de furnizarea unui sistem special de cofrare pentru proiectul "Autostrada Sibiu-Boiţa, lot 1 ".

Reporter: Ce estimari aveti pentru finalul acestui an, legat de activitatea companiei?

Mircea Georgescu: Suntem în continuare prudent optimişti pentru acest an, astfel încât în condiţiile în care nu se va produce niciun al doilea val care va împiedica semnificativ activitatea de construcţii, ne vom atinge obiectivele bugetate pentru 2020.

Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei anul trecut comparativ cu 2018 si care sunt rezultatele aferente primului semestru?

Mircea Georgescu: Hunnebeck România a înregistrat o evoluţie pozitivă în 2019. Am reuşit să creştem specific pe segmentul de infrastructură. Această tendinţă către infrastructură a continuat şi în prima jumătate a acestui an, în timp ce observăm o anumită scădere a proiectelor noi în segmentul comercial şi rezidenţial. Astfel, am realizat o cifră de afaceri de 88.350.000 lei, reprezentând +19% vs 2018.

Reporter: Ce produse/servicii noi a lansat compania în ultimul an?

Mircea Georgescu: Pe lângă cele menţionate anterior, pe partea de produse am lansat INFRA-KIT - sistem de cofraj modular folosit cu succes la "Podul Ciurel" şi QuikDeck - sistem de acces susupendat pentru lucrul la înâlţime utilizat la reabilitarea Viaductului Caracău, proiecte pilot de succes în România. Vedem un interes imens din partea constructorilor pentru ambele sisteme.

De asemenea, tot cu resurse locale am lansat o nouă generaţie de platforme de descărcare/depozitare, mărind capacitatea maximă admisă la 22 kN/platformă, iar datorită soluţiilor tehnice folosite, timpul de montaj reducându-se la sub o oră. Pe partea de servicii, am lansat portalul pentru clienţi myHuennebeck, care permite accesul clienţilor la tot felul de documente pentru a-şi monitoriza şi controla în mod eficient şantierul. Cele mai recente funcţii adăugate sunt posibilitatea de a descărca desene tehnice şi de a cumpăra accesorii online.

Reporter: Care sunt planurile investiţionale pentru 2020 şi ce buget aţi alocat în acest sens?

Mircea Georgescu: Hunnebeck investeşte continuu în parcul său european de echipamente destinat închirierii pentru a-l ţine actualizat şi pentru a satisface cele mai variate cerinţe ale clienţilor.

Pe plan local am investit preponderent în infrastructura IT, pentru a facilita digitalizarea proceselor interne, necesară din perspectiva lucrului de acasă.

Reporter: Care sunt principalele provocări cu care se confruntă companiile de profil dinţara noastră şi ce soluţii vedeţi pentru depăşirea acestor obstacole?

Mircea Georgescu: Ne aşteptăm ca pandemia cu care ne confruntăm cu toţii să afecteze în continuare toate companiile pentru încă o perioadă de timp, cel puţin până când va fi disponibil un vaccin şi tratamente medicale eficiente. Prin urmare, trebuie să rămânem în alertă şi să menţinem măsurile de siguranţă implementate pentru protejarea oamenilor şi - în special pentru industria noastră - pentru a putea să funcţioneze şantierele.

Într-un mod cosistent şi pozitiv, putem influenţa prin propriul comportament. Totodată, presiunea actuală pentru soluţii şi procese digitale, care a fost accelerată de criza COVID-19, va duce la numeroase îmbunătăţiri, precum oferta de servicii noi, mai multă flexibilitate pentru companii, clienţi şi angajaţi, eficienţă din punct de vedere al costurilor şi efecte pozitive asupra mediului, datorită traficului şi a călătoriilor reduse.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din revista

BURSA Construcţiilor)