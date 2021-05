Dan Barna, nemulţumit de inspectorii Antifraudă

Vicepremierul Dan Barna s-a aratăt, ieri, deranjat că Departamentul de Luptă Antifraudă, care se află în subordinea Guvernului, nu i-a oferit informaţii despre cercetările care îl vizează într-un dosar care a fost trimis, în urmă cu trei zile, la Direcţia Naţională Anticorupţie.

"Nu e foarte caraghios? Asta mă întreb şi eu. Am solicitat, ieri, informaţii fără a fi vreun fel de echivoc. Am vorbit cu premierul, l-am anunţat că voi avea o conferinţă de presă, i-am spus care va fi poziţia mea. A spus, în regulă, foarte bine. Aşteptăm ca instituţiile statului să finalizeze şi să încheie procedurile, nu e niciun fel de problemă, e firesc. Deşi ar fi fost facil să îl chem la ordine (n.red. - pe coordonatorul DLAF), am evitat să fac lucrul acesta pentru a evita orice fel de speculaţie că intervin în activitatea unei instituţii care are un mandat să verifice şi să trimită mai departe la DNA orice neclarităţi ar avea. Nici nu-l cunosc pe cel care coordonează DLAF, ştiu că a fost numit de doamna Dăncilă, dar am evitat orice contact pentru a nu fi nicio suspiciune", a spus Dan Barna.

El a precizat că în speţă ar fi vorba despre o notă de constatare pe care ar fi semnat-o, dar că "din aceeaşi bucată de material pe care am primit-o rezultă concluzia că nu există conflict de interese pentru că nu se aplică nici cadrul legislativ naţional, nici cel european".

Vicepremierul mai reproşează DLAF că nu i-a pus la dispoziţie, imediat ce a cerut, documentele trimise la procurorii anticorupţie.

"Am primit, de la DLAF, cumva ironic, că voi primi răspunsul în termenul prevăzut de lege. Apoi, am primit din spaţiul media câteva fragmente din nota de control care se referă la mine. Din nota de control care a ajuns la mine mi se reproşează, de către consilierii DLAF, că am completat trei formulare în plus, astfel că trei persoane au avut un loc de muncă. Confuzia gravă care există în material este că se încearcă asimilarea recrutării cu completarea formală a formularului că aceştia se înscriu în proiect. O activitate de recrutare presupune mai multe elemente. Ca să sintetizez, fapta care mi se impută este că trei formulare au fost completate în acelaşi timp sau ulterior şi că, într-adevăr, nu au fost completate faţă în faţă, cerinţă care urma să fie eliminată", a spus Dan Barna.

El a reiterat că se va retrage din funcţiile deţinute, dacă DNA îl va pune sub urmărire penală.

Amintim că verificările în dosarele respective au fost demarate de DLAF în urma publicării de către Rise Project, în urmă cu doi ani, a unei anchete jurnalistice privind implicarea liderului USR, Dan Barna, în mai multe proiecte de incluziune socială finanţate din fonduri europene.

Două dintre ele ("SES-am deschide-te" şi "Biblioteca bunelor practici") au intrat în cercetări preliminare după articolul postat pe site-ul mai sus amintit. Primul, implementat în tandem cu Consiliul Judeţean Alba, a inclus croitoria condusă de sora lui Dan Barna şi o tipografie. În al doilea proiect, compania lui Barna a fost beneficiar direct. Al treilea, "Punţi Comunitare", se afla sub investigaţia DLAF, înaintea apariţiei anchetei citate. Partener cu Consiliul Judeţean Alba şi în acest proiect, Dan Barna ar fi finanţat din banii europeni o casă de producţie şi o bază sportivă modernizată cu resurse destinate persoanelor defavorizate.