DAN BARNA:"Numirea doamnei Dăncilă la BNR, un fel de a face politică la mişto"

Vicepremierul Dan Barna cataloghează numirea Vioricăi Dăncilă la Banca Naţională a României drept "un fel de a face politică la mişto şi la dispreţ". El mărturiseşte că atunci când a citit prima dată ştirea legată de numirea fostului premier la BNR a crezut că este un articol de satiră, informează news.ro.

"Cred că declaraţiile de astăzi ale domnului Vasilescu (Adrian Vasilescu - n.r.), care este un excelent comunicator, purtătorul de cuvânt al BNR, un om pe care-l apreciez, cred că declaraţiile de astăzi au fost printre cele mai grele din cariera domniei sale. Numirea doamnei Dăncilă în această poziţie, pe de o parte, cred că semnalizează finalul unei epoci, unui fel de a face politică în România şi sper să fie printre ultimele numiri de acest gen şi pe de altă parte arată ce disperată nevoie are România de reformă şi de schimbarea unui fel de a face politică. Un fel de a face politică la mişto şi la dispreţ, cum este această numire, cred că are - şi sper că are - zilele numărate în România şi nu e idealist ceea ce vă spun acum. De asta a apărut USR-PLUS, de asta au început să se schimbe lucrurile în această ţară şi de asta noile generaţi de politicieni încep să nu mai accepte genul acesta de numire de tipul doamna Dăncilă consilier de strategie la BNR", a afirmat Dan Barna, marţi seară, la B1 Tv.

El a adăugat că, atunci când a văzut pentru prima dată ştirea privind numirea Vioricăi Dăncilă la BNR, a crezut că este una articol de satiră, el adăugând, în acest context, că "viaţa bate filmul".

Viorica Dăncilă, fost premier şi fost candidat al PSD la prezidenţiale în 2019, a fost numită consultant la BNR. Informaţiile iniţiale indicau că aceasta ar fi fost angajată pe postul de consilier al guvernatorului Băncii Naţionale.

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a explicat marţi, referindu-se la faptul că Viorica Dăncilă va lucra la Biroul Economie Verde la Banca Naţională, că un criteriu de selecţie a fost faptul că atât ea, cât şi Ioan Mircea Paşcu sunt foşti europarlamentari şi este nevoie de "oameni care deschid uşi în Europa". El a adăugat că au fost criterii de selecţie care au ţinut de activitatea de lobby din trecut a fostului premier.

"Înainte de a fi prim-ministru, a fost europarlamentar multă vreme. A fost funcţionar european. Cunoaşte toate căile din Uniunea Europeană. Acolo cunoaşte oameni mai ales din zona verde, ecologişti, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe. La Banca Naţională, pentru aceste cinci birouri se caută oameni care au uşi deschise la Parlamentul European. Ăsta este lucrul cel mai important. Fără uşi deschise nu facem nimic pentru ţara asta", a declarat Adrian Vasilescu, marţi la Digi 24.

Acesta s-a referit şi la unele momente când cei pe care îi angajează acum atacau Banca Naţională de pe poziţii politice.

"Instituţia asta nu are o memorie afectivă. Instituţia asta are o memorie instituţională. Instituţia asta în momentul de faţă are nevoie de oameni care să deschidă uşi. Că au fost simpatici cu noi sau n-au fost, că au criticat Banca Naţională sau n-au criticat-o, astea sunt lucruri fără nicio importanţă. Important este la această oră ce uşi poţi să deschizi în Europa", a mai explicat Vasilescu.