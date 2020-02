DANIEL ANGHEL, PWC ROMÂNIA:Cota unică de impozitare, cea mai stabilă măsură fiscală

• "Sperăm ca anul 2020 să ne aducă mai multă lumină în perspectiva măsurilor fiscale care pot influenţa creşterea economică"

Cota unică de impozitare este cea mai stabilă măsură din arealul fiscal, care a rezistat "extrem de bine", mai ales într-un mediu cu o mare instabilitate sau incertitudine, potrivit domnului Daniel Anghel, partener şi lider al serviciilor fiscale şi juridice din cadrul PwC România.

Domnia sa a declarat ieri, la evenimentul cu tema "Conferinţa Anuală de Taxe": "Cota unică de impozitare, introdusă la 1 ianuarie 2005, reprezintă un punct de referinţă în fiscalitatea din România şi spun acest lucru din două motive. În primul şi în primul rând, cota unică a avut un impact benefic, major, asupra economiei româneşti încă de la început şi a continuat şi în zilele noastre. Al doilea motiv îl reprezintă faptul că este, poate, cea mai stabilă măsură din arealul fiscal, care a rezistat extrem de bine, mai ales că în mediul fiscal din România vorbim foarte mult de instabilitate sau incertitudine".

Potrivit lui Daniel Anghel, cei 15 ani de la introducerea cotei unice au fost 15 ani de schimbări din perspectivă fiscală.

"Am avut 15 ani de modificări fis­cale. Doar dacă ne referim la Codul Fiscal, de exemplu, vorbim de mai bine de 218 acte principale de modificare a Codului Fiscal în aceşti 15 ani, încă de la prima publicare", a afirmat Daniel Anghel, menţionând: "Unele dintre modificări, evident, au fost de bun augur şi aş enumera aici regimul pentru holding-uri, introducerea contribuţiilor în Codul Fiscal sau reducerea cotei TVA pentru alimente. Dar, din păcate, foarte multe dintre acestea au fost şi au avut un caracter negativ. Multitudinea, frecvenţa schimbărilor, termenul scurt în care au fost adoptate nu au făcut altceva decât să inducă un climat fiscal instabil".

Domnia sa a adăugat că nu a făcut un sumar complet al acestor modificări, nici nu a evidenţiat o anumită măsură, dar a precizat că vrea să transmită acest mesaj: de la introducerea cotei unice a văzut măsuri punctuale, dar nu o viziune de ansamblu care să ia în calcul o creştere sustenabilă a economiei şi o echilibrare a balanţei bugetare.

"Sperăm ca anul de graţie 2020 să ne aducă mai multă lumină în perspectiva acestei sustenabilităţi economice, a măsurilor fiscale care pot influenţa creşterea economică şi, nu în ultimul rând, pot influenţa în mod pozitiv şi echilibra balanţa bugetară", a subliniat Daniel Anghel.

Domnia sa a adus în atenţie provocările anului 2020, spunând: "Am văzut câteva măsuri pozitive la debutul lui 2020, precum reparaţiile OUG 114/2018. S-ar putea totuşi să mai aşteptăm pentru că în Parlament încă sunt discuţii în acest sens. Dar, cu siguranţă, în privinţa măsurilor bune vorbim despre abrogarea split TVA, eliminarea supra-accizei sau a obligaţiei de a plăti contribuţiile de asigurări la nivelul salariului minim pentru contractele part-time. Este nevoie de o schimbare pozitivă majoră care să dea impuls mediului economic".

• Mirela Călugăreanu, ANAF: "Anul acesta vom implementa proiecte de digitalizare"

Mirela Călugăreanu, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a afirmat, la evenimentul de ieri, că procesul de digitalizare nu a fost abandonat, iar nevoia de digitalizare a instituţiei este clară.

Domnia sa a spus: "Procesul de digitalizare, de informatizare, nu a fost abandonat. Este clară nevoia ANAF-ului de digitalizare şi este clar că aceasta este direcţia spre care trebuie să mergem. Am învăţat o serie de lecţii, am tras concluziile necesare, am extras unele elemente care să ne ajute în elaborarea strategiei de digitalizare şi am elaborat 14 proiecte în acest sens".

Oficialul instituţiei a mai spus că interconectarea caselor de marcat cu serverele ANAF se va realiza în cursul acestui an, fiind un proiect din cele 14 cuprinse în Strategia de informatizare a instituţiei.

Mirela Călugăreanu a mai afirmat că unele proiecte se implementează pe termen scurt, altele pe termen lung.

Domnia sa a declarat: "Dintre cele 14 proiecte, în acest an vor fi implementate patru, iar unul a fost finalizat deja şi funcţionează începând cu 10 februarie. Este un element de back office, dar foarte important pentru noi. Am reuşit să realizăm transferul electronic al deciziilor de impunere din aplicaţia Phoenix cu programul SIAC. E un lucru pe care ni-l doream de ani de zile şi am reuşit să creăm această legătură, iar lucrurile să fie funcţionale deja. Acesta va însemna o degrevare a personalului din partea de gestiune de declaraţii de aceste procese care se făceau manual. Este un element important care ajută atât administraţia fiscală, cât şi contribuabilii".

Un alt proiect în domeniul digitalizării ANAF care va funcţiona în curând este cel al popririi electronice, iar pentru implementarea acestui sistem ANAF a avut discuţii cu instituţiile de credit şi cu Asociaţia Română a Băncilor.

• Proiect pentru o nouă procedură de rambursare a TVA

ANAF va finaliza până la sfârşitul lunii viitoare un proiect referitor la o nouă procedură de rambursare a TVA, conform doamnei Mirela Călugăreanu, care a spus: "Până la sfârşitul lunii martie, la nivelul ANAF, se va finaliza un proiect privind o nouă procedură de rambursare a TVA. Filosofia este următoarea: să extindem sistemul de rambusare cu control ulterior la toate categoriile de contribuabili, ca regulă generală, şi sigur, analiza de risc este cea care îţi determină riscul fiscal mare şi care implică inspecţia fiscală".

Conform doamnei Călugăreanu, rambursarea TVA va urma o cu totul altă procedură, iar instituţia va fi gata în luna martie să înceapă consultările pe marginea acesteia, ca să vadă dacă noua formulă este cea mai coerentă.