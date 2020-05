DANIEL DĂIANU, CONSILIUL FISCAL:"Dacă pensiile ar creşte fie şi cu numai 10%, şi tot ar fi mult"

• Daniel Dăianu: "Mi se pare indecent ca cei care au mai mult să nu vrea să dea mai mult. În orice stat civilizat există impozitare progresivă, chiar şi în America condusă de republicani - noi nu vrem, totul se rezumă la a colecta mai bine" • "Nu s-a înţeles că nu poţi să ai pretenţii de stat european cu venituri fiscale de numai 26-27% din PIB şi, mai mult, cu reduceri sistematice de taxe şi impozite", spune preşedintele Consiliului Fiscal

Nici o majorare a pensiilor cu doar 10% la 1 septembrie nu ar permite începerea procesului de ajustare a deficitului bugetar în 2021, a declarat, ieri, Daniel Dăianu, într-o intervenţie la Digi24.

Acesta a afirmat: "Trebuie să transmitem un semnal că gândim, măcăr în momentele critice, să fim raţionali în deciziile pe care le luăm. Vrem pact pe construcţia de autostrăzi, pe construcţia de spitale... Acum avem nevoie de un pact naţional pe ceea ce înseamnă ieşirea la liman în 2020. Dacă nu vom lua decizia raţională... şi dacă vor creşte pensiile cu 10% ar fi mult. Pentru că noi trebuie să începem ajustarea (deficitului bugetar) în 2021. Nici o creştere cu 10% nu ne-ar permite ajustarea. Ar trebui să tăiem din altă parte, să tăiem de la salariaţi, să zicem aşa: «Vreţi un mare tradeoff în România? Să dăm mai mult la pensionari, pentru că foarte mulţi au pensiile foarte mici, dar hai să facem transfer de la salariaţi». Sau alt tradeoff, compromis, la nivelul societăţii româneşti. Am văzut şi această lipsă de apetit: toţi cei care au mai mult nu vor să dea mai mult. Mie mi se pare indecent. În orice stat civilizat, chiar şi în America condusă de administraţiile republicane, există impozitare progresivă. Nu vrem, totul se rezumă să colectăm mai bine. Nu se înţelege că... şi oricum, în anii în care au crescut salariile şi pensiile, toţi au marşat la tăierea de taxe şi impozite. Nu s-a înţeles că nu poţi să ai pretenţii de stat european, să vrei să asiguri pensii şi salarii mai mari, să finanţezi infrastructură de bază, nu vorbim de proiecte extravagante, cu venituri fiscale de numai 26-27% din PIB. Şi mai mult, să-ţi reduci în mod sistematic în ultimii ani taxele şi impozitele. Şi acum sunt unii care vor aşa ceva. Măi oameni, buni, haideţi să ne trezim! Deci am blamat acest stat:există corupţie, există ce se spune cronyism (practica numirii unor persoane necalificate în funcţii pe bază de nepotism şi relaţii - n.r.), există cumetrie, şi nu numai într-un partid, este o racilă. Dar să ne punem întrebarea: dacă aşa stau lucrurile, pot miza pe un stat minimal?".

Pensiile sunt programate să crească cu 40% de la 1 septembrie, o majorare care implică un efort bugetar masiv ce ar duce deficitul bugetar într-o zonă de 9-10% din PIB în 2021, conform mai multor estimări, printre care şi cele ale Consiliului Fiscal al României şi ale Comisiei Europene. Pentru acest an, deficitul bugetar prognizat este de 6,7%, majorarea pensiilor implicând un efort bugetar de 24,8 miliarde de lei şi de 54 miliarde de lei anul viitor.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat recent că legea pensiilor creează probleme de sustenabilitate pentru buget, pe termen lung, şi că va prezenta curând Guvernului două scenarii privind creşterea pensiilor şi evoluţia cheltuielilor şi riscurile aferente fiecărui scenariu, decizia privind majorarea pensiilor urmând să fie una politică. "Aşa cum arată toate agenţiile de rating, Comisia Europeană, instituţiile internaţionale, (majorarea pensiilor - n.r.) reprezintă un risc major pentru sănătatea economiei", a declarat Cîţu.

• Dăianu: "Cu o creştere de 40% am da drumul la o bombă. Imediat după aceea va veni un program de austeritate care ar afecta exact oamenii cu veniturile cele mai mici, pentru că cei cu venituri mari şi şmecherii se descurcă întotdeauna"

Daniel Dăianu a mai spus ieri că, în momentul de faţă, toată lumea vrea ajutor de la stat, iar pentru asta e nevoie ca statul să aibă resurse bugetare. Preşedintele Consiliului Fiscal a mai comparat efectuarea unei majorări cu 40% a pensiilor cu eliberarea unei bombe.

"Toţi vor de la stat, şi pensii, şi salarii, statul să susţină tot sectorul privat. Nu numai ca băncile centrale să facă totul, vrem şi-un stat «fac totum». Măi oameni buni, vrem să salvăm economia de piaţă, să salvăm democraţia, (iar) asta înseamnă sigur să îngrădeşti şi activitatea statului, dar şi statul acesta are ceva de făcut, dovadă - în momente de criză - dar trebuie să aibă resurse. Ca să aibă resurse trebuie colectare calumea, resurse bugetare. Statul acesta nu poate să salveze pe oricine. Statul acesta, prin cei care iau deciziile, trebuie să ia decizii înţelepte astfel încât să nu ajungem în şanţ. Pentru că România, cu rating-ul scăzut pe care îl are... numai Italia, Cipru şi Grecia mai au rating-uri similare, în regiune rating-urile sunt peste cele ale României. Dar ce, ţara asta este blestemată din acest punct de vedere? Cu o creştere de 40% am da drumul la o bombă. Şi după care ce ar trebui să facem? Imediat după aceea va veni un program de austeritate, cu creştere de taxe şi de impozite, poate cu o depreciere a leului care nu mai poate fi controlată... cine ar fi afectat mai mult? Exact oamenii care au veniturile cele mai mici, cei care au venituri mai mari şi şmecherii se descurcă întotdeauna", a declarat preşedintele Consiliului Fiscal.

Dăianu a adăugat: "Eu aş dori ca toate partidele să înţeleagă. Mai aud miniştrii de finanţe care zic că se poate, pot fi mărite pensiile. (...) Este un an în care, într-adevăr, se va tolera un deficit mult mai mare. Dar acest deficit mult mai mare trebuie indus numai de cheltuieli nepermanente. De ceea ce facem pentru economia privată, pentru a susţine oamenii care nu mai au locuri de muncă, pentru a stimula unele activităţi economice, de pildă în agricultură, unde suntem ameninţaţi şi de ceea ce înseamnă schimbarea de climă ipostaziată de această secetă cumplită. Trebuie o decizie înţeleaptă. Preşedintele Iohannis se întâlneşte cu partidul liberal, ar trebui să invite toate partidele la Cotroceni, pentru ca cel puţin această temă să fie exclusă din ecuaţia şi dezbaterea politică. Din păcate, însă, este o temă foarte suculentă, rating-ul este mare la unele televiziuni pentru că sunt aproape 5 milioane de oameni care aşteaptă aşa ceva, dar există şi acel milion de oameni care nu mai au salarii aşa cum se cuvine, sunt cei care au venit din străinătate. Sunt familii în care ambii părinţi au salariile serios amputate, au copii... De ce nu discutăm şi despre aşa ceva?".

Dăianu a mai spus că statul român are mari dificultăţi cu finanţarea în acest an şi că operarea unei majorări de 40% ar fi ca un "detonator" care ar însemna că "ne retrogradăm singuri, nu ne retrogradează pieţele". În scenariul cel mai optimist al Guvernului ar fi vorba de un necesar de finanţare de în jur de 120 de miliarde de lei în acest an, incluzând şi serviciul datoriei publice, a mai notat preşedintele Consiliului Fiscal, care a adăugat că în scenariul pesimist acesta ar putea creşte la 140 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 30 de miliarde de euro.

Dăianu a mai amintit că România se află deja în procedura de deficit excesiv, care obligă revenirea României la un deficit mai mic de 3% la finalul lui 2022.

"E vorba de bun simţ, chiar şi pensionarii îşi dau seama că nu se poate creşte cu 40% când văd ce se întâmplă în ţară. Mai ales că ar fi vorba de creşterea de cheltuieli permanente. (...) Dacă am merge pe legislaţia actuală, am croniciza deficite care ar trece de 10%. Este absolut nesustenabil, şi nu pentru că ar creşte costul finanţării şi refinanţării. Nu am găsi bani, am fi excluşi de pe piaţă", a spus Dăianu, care consideră că România nu va reuşi să iasă din acest impas structural al bugetului public fără a încerca să colecteze mai bine sau să treacă la un alt sistem de impozitare.