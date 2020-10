Demersuri pentru redeschiderea Spitalului din Râmnicul Sărat

Buzăul a depăşit 3000 de infectări cu SARS-CoV-2 de la debutul pandemiei şi, în timp ce numărul confirmărilor creşte, medicii care tratează pacienţii COVID spun că au ajuns la limita puterilor. Mai mult, personalul din spitalul Suport Covid -19 din Râmnicu Sărat cer redeschiderea unităţii medicale şi pentru alte categorii de bolnavi. Situaţia este destul de tensionată, iar colectivul medical, susţinut de primarul Sorin Cârjan, a ajuns să facă periodic schimb de adrese cu Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii în încercarea de a schimba unitatea suport covid în spital mixt, care să poată primi şi ceilalţi pacienţi. Chiar dacă redeschiderea spitalului se discută deja de câteva săptămâni bune, acum s-a ajuns la un punct în care nimeni parcă nu mai are răbdare. Chirurgii spun că nu au mai operat de opt luni, iar pacienţii refuză să meargpă zeci de kilometri până în Buzău sau chiar Bucureşti pentru a fi operaţi sau penrtu alte tratamente mai complicate şi de lungă durată.

Într-o intervenţie la Focus TV, medicul chirurg Adnan Al Aloul a vorbit despre cât de greu poate suporta această perioadă, în condiţiile în care de opt luni nu a mai pus mâna pe bisturiu.

"Din 23 martie, spitalul nostru a devenit suport Covid-19. Am fost foarte surprinşi, dar nu ne-am împotrivit. Am spus că trebuie să ajutăm şi am acceptat cu uşurinţă această transformare. Dar până la o limită. Eu sunt chirurg. Nu am specializare pe boli infecţioase. Dar am încercat, am tratat pacienţi COVID -19 cu ajutorul medicul infecţionist Negoiaş. Acum cred că trebuie regândită situaţia de la Râmnicu Sărat. Am foarte mulţi pacienţi care mă sună şi mă întreabă când se redeschide. Anul trecut am făcut 152 de operaţii laparoscopice. Anul acesta nu am făcut nicio operaţie. Trebui regândită foarte bine situaţia. Opt luni să nu faci nicio operaţie e prea mult. Am trimis două adrese către Societatea Română de Chirurgie şi Asociaţia Română de Chirurgie Laparoscopică unde am explicat care este situaţia din spitalul COVID unde nu s-a operat nimic. Am avut pacient diagnosticat cu cancer de colon şi i-am recomandat să se ducă la oncolog. M-am trezit, acum zece zile, că nu a fost la medic. A vrut să aştepte redeschiderea spitalului. Bineînţeles că nu am acceptat acest lucru şi i-am făcut eu programare de urgenţă la Bucureşti unde a şi fost operat", a spus medicul chirurg Adnan Al Aloul.

În aceeaşi situaţie sunt şi alţi specialişti. Ortopezii sau medicii ginecologi.

"Virusul circulă şi e foarte riscant, dar putem să-l controlăm prin crearea celor două circuite. Nu cerem să fim scoşi ca spital Suport, dar cerem să îngrijim şi restul pacienţilor. De exemplu, acum pe secţia Chirurgie care are vreo 40 de paturi erau internaţi doar 4 pacienţi", a mai adăugat medicul chirurg.

Medicii au şi susţinerea autorităţilor locale din municipiu. Primarul Sorin Cârjan a spus la Focus TV că de miercuri se tot fac analize şi se caută cea mai bună soluţie pentru crearea unor circuite care să permită tratarea atât a pacienţilor COVID-19, cât şi a celor cu alte afecţiuni.

"Încă de miercuri am avut o discuţie cu comitetul director al spitalului. Intenţia noastră, ca autorităţi, este de a face demersurile pentru redeschiderea spitalului. Se fac toate pregătirile necesare ca spitalul să poata trata şi bolnavi cronici şi Covid-19. Joi şi vineri am trimis adrese către Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţi. Aşteptăm un răspuns", a spus Sorin Cârjan.

Soluţia găsită de medici a fost menţinerea secţiei de Boli Infecţioase ca secţie COVID-19 precum şi o parte din secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă. Restul secţiilor ar trebuie să revină bolnavilor cu alte afecţiuni decât infecţia cu SARS-CoV-2.

"Ne-am putea descurca dacă am menţine secţia de Boli infecţioase pentru pacienţii COVID-19 care are intrare separată şi poate avea circuit separat de restul bolnavilor. Medicii însă ar fi aceeaşi pentru că acesta este personalul. Avem un singur medic infecţionist, un singur internist, un singur ATI-ist", a spus Felicia Vasile, director medical al Spitalului Suport Covid-19.

Direcţia de Sănătate Publică refuză propunerea medicilor

Propunerea a fost analizată de reprezentanţii Direcţie de Săntate Publică şi, din păcate, nu a fost agreată. Chiar dacă acum sunt 78 de bolnavi internaţi la Râmnicu Sărat, acest spital nu poate fi împărţit în COVID-19 şi non COVID-19.

Carmen Scântei, medic epidemiolog din cadrul DSP Buzău, a precizat: "Punctul nostru de vedere este foarte clar şi anume că acest spital nu poate să beneficieze de circuite care să asigure calitatea actului medical şi siguranţa pacieţilor COVID faţă de cei non COVID. Am deschis ambulatoriul unde medicii pot să-şi facă activitatea şi populaţia să beneficieze de consultaţii de specialitate înţelegând că populaţia este nemulţumită şi contestă că nu poate apela la medicii lor specialişti. Noi ne-am asumat un mare risc pentru că medicii sunt aceeaşi şi în ambulatoriu şi în spitalul COVID. Noi le-am impus o ordine şi condiţii stricte. Până acum nu s-a întâmplat nimic şi este foarte bine. Însă, în spital nu se mai pune problema asta pentru că în afară de circuitul fizic care este aproape imposibil de realizat, există şi problema personalului care nu are cum să fie stabil. El este folosit şi într-un segment şi în altul. N-aş vrea să transformăm această unitatea într-o unitate unde să nu am siguranţa actului medical şi să am tot felul de nemulţumiri vis-a-vis de siguranţa pacienţilor non COVID, în primul rând. Plus că cei pozitiv COVID se pot încărca cu floră microbiană de la ceilalţi".

În plus, medicul epidemiolog a spus că nici locurile ce s-ar pute crea la secţia de boli infecţioase nu ar fi suficiente, dat fiind evoluţia actuală a îmbolnăvirilor.

Carmen Scântei a explicat: "Avem pacienţi care aşteaptă să fie evaluaţi în spitalul tampon şi la Râmnicu Sărat este singurul din judeţ. Nu ne putem permite aşa ceva. În plus, la Râmnic numărul paturilor nu a fost insuficient. Să ne amintim că au fost zile în care n-am putut să internăm pentru că n-am avut paturi în această unitate. Nu pot să spun acum, cu o singură secţie cu 30 de paturi, ne vom descurca. Să nu uităm că am fost nevoiţi să creăm spaţii pentru COVID în secţiile exterioare de la Spitalul Judeţean".

Spitalul Suport COVID 19 are în prezent internaţi 78 de bolnavi, însă au fost perioade în care numărul pacienţilor a ajuns şi la 160. Unitatea a fost închisă pentru restul bolnavilor începând cu 23 martie, când România a intrat în stare de urgenţă.

Buzăul are de la debutul pandemiei 3091 de cazuri COVID-19, iar în ultimele patru zile au fost înegistrate aproape o sută. Cele mai multe confirmări vin din prezentările la Unitatea de Primiri Urgenţe, semn că încă există transmitere comunitară în judeţ, iar un număr important de confirmări vine şi din rândul elevilor şi cadrelor didactice. De la începutul anului şcolar au fost înregistrate aproape 50 de cazuri, drept urmare în prezent mai multe şcoli sunt în scenariul roşu, în timp ce în alte unităţi de învăţământ măsura a fost aplicată punctual, la anumite clase, unde elevii au fost trimişi acasă.