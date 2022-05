DIRECTORI DIN COMERŢUL CU AMĂNUNTUL:"Inflaţia va rămâne o problemă în perioada următoare"

• Apetitul de consum al românilor este în continuare la un nivel ridicat

Inflaţia va rămâne o problemă în perioada următoare, dacă nu chiar în următorii ani, consideră unii din cei mai importanţi directori din retail cu bunuri tehnologice, îmbrăcăminte şi alimente. Dan Ostahie (Altex), Cristi Movila (VTEX), Teodor Şerban (Auchan Retail) Robert Berza (fashiondays.ro) şi Victor Racariu (Glovo) au concluzionat ieri, la European Digital Commerce, că piaţa de retail electronic va continua să se dezvolte în viitor.

• Dan Ostahie, CEO Altex: "Pe termen scurt inflaţia a stimulat consumul; pe termen lung este o problemă care trebuie ţinută sub control"

Dan Ostahie, fondatorul şi directorul general al Altex România, a afirmat că, din punct de vedere istoric, inflaţia a stimulat consumul pe termen scurt, însă pe termen lung inflaţia este o problemă care trebuie ţinută sub control. Potrivit acestuia, apetitul de consum al românilor a revenit după o scădere declanşată de începutul războiului din Ucraina, război care a adus şi reacţii de panică.

Ostahie a declarat: "Comerţul din magazine a fost impactat negativ de certificatul, în ianuaire-februarie, apoi în momentul în care a început războiul evident că au scăzut vânzările, şi online şi offline, peste tot (în toate sectoarele). A fost o perioadă de aproximativ o lună în care apetitul a scăzut, ulterior şi-a revenit şi a venit Paştele şi cumva ne-am obişnuit cu noua normalitate. Acum se vede o creştere, se vede un apetit. Trebuie subliniat că avem un mediu inflaţionist cu care nu ne-am mai confruntat de multă perioadă de timp. Sperăm să rămână undeva în zona aceasta de 10%, probabil că peste ar fi nociv, dar cu bunele şi cu relele lui am văzut de-a lungul timpului că, în România, inflaţia a stimulat consumul. Pe termen scurt. Pe termen lung este o problemă care cumva trebuie ţinută sub control şi din păcate cred că este o realitate pentru următorii mai mulţi ani, poate 5 ani, poate chiar mai mulţi. Deci trebuie să regândim business-ul într-un mediu inflaţionist, în care inclusiv costul banilor creşte".

Directorul Altex a mai spus că livrările din China continuă să înregistreze întârzieri, ceea ce duce la crearea de stocuri care pot totuşi ajuta companiile în ceea ce priveşte atenuarea creşterilor de preţuri de la fabrică. Ostahie a spus că, în prezent, clienţii cumpără mai puţin dar mai avizat, acordând mai multă atenţie produselor achiziţionate.

"În primul rând, în perioada de pandemie a trebuit să lucrăm cu stocuri mai mari. Livrările din China întârzie, câteodată mai lipseşte câte o componentă şi e «shortage» (lipsă, penurie - n.r.) şi atunci, în general, îţi faci stocuri mai mari. Făcând stocuri un pic mai mari impactul creşterilor de preţ este cumva atenuat şi atunci creşterea preţurilor la producători şi transmiterea lor în piaţă au un delta T (durată de timp - n.r.) şi cu cât o companie este mai mare cu atât reuşeşte să transmită această creştere de preţ mai târziu în piaţă. După aceea, o altă strategie foarte importantă este a înţelege exact nevoile clientului în astfel de situaţii. Paradoxal, cererea pentru produse foarte «entry level» a scăzut. Cu alte cuvinte, clientul cumpără mai puţin dar mai avizat. Şi atunci o atenţie mai bună asupra structurii de produs îţi poate permite să-ţi concentrezi gama de produs pe anumite articole care au o cerere mai mare şi să obţii un preţ în continuare mai bun de la producător sau poate chiar păstrarea preţurilor vechi. Există o luptă continuă pentru păstrarea preţurilor vechi şi trebuie să recunoaştem că există anumite momente când anumite produse chiar merg în jos (cu preţurile). Nu trebuie privit totul fatidic. Cred că cel mai important este să ne uităm la mâncare: acolo creşterea este evidentă şi este cu impact imediat, în timp ce pentru toate celelalte produse vom avea mai degrabă un «rollercoaster» cu suişuri şi coborâşuri şi atunci rolul pe care retail-ul îl are este acela de a media aceste vârfuri, a nu transmite imediat în piaţă creşterile, ci a păstra o linie constantă astfel încât să nu perturbăm clienţii", a spus Dan Ostahie.

• Teodor Şerban, director Auchan Retail România: "Am început eficientizarea proceselor pentru a investi în preţuri şi pentru a le ţine sub control"

Teodor Şerban, director eficienţă şi proiecte la Auchan Retail România, a precizat la rândul său că contextul preţurilor va rămâne în continuare complicat şi că preocuparea principală a Auchan este menţinerea puterii de cumpărare a clienţilor. Astfel, compania a demarat proiecte de eficientizare operaţională pentru a nu fi forţată să majoreze preţurile, potrivit lui Teodor Şerban.

"S-au scumpit (cam toate produsele) şi probabil că contextul va rămâne în continuare destul de complicat, iar pentru asta rămâne în continuare... Preocuparea noastră principală este să menţinem puterea de cumpărare a clienţilor, iar în astfel de perioade cred că cel mai bine este să ne concentrăm pe a optimiza procese în cadrul companiei, pe a digitaliza acolo unde se poate tocmai pentru a creşte rezultatul operaţional şi pentru a investi şi mai mult în preţuri, implicit pentru a menţine puterea de cumpărare. O verticală foarte-foarte importantă pe care ne concentrăm şi noi este să investim foarte mult în lanţul de aprovizionare şi să încercăm să optimizăm foarte mult procesul de a aduce produsele din câmp până în farfuria clientului. Digitalizarea accelerată de ultimii doi ani de pandemie ne ajută să facem asta cu investiţii mult mai mici decât o făceam în urmă cu doi-trei ani de zile şi cu o viteză mult mai mare. Sunt doar câteva din elementele pe care fiecare retailer ar trebui să fie concentrat în această perioadă pentru a menţine sub control aceste preţuri care cu siguranţă vor mai suferi tensiuni în perioada următoare", a spus Şerban.

Acesta a adăugat că vânzările online de alimente continuă să crească, iar în general se înregistrează o "creştere organică, fără mari eforturi pe partea de marketing".

"În comerţul alimentar putem spune că începutul de an a fost marcat de acele restricţii de acces în marile centre comerciale unde suntem prezenţi. În schimb a rămas în continuare pe un trend destul de interesant, pozitiv, pe partea de online, iar din păcate ridicarea restricţiilor a coincis cu începerea războiului în Ucraina. Am văzut un comportament destul de greu de anticipat, acele reacţii de panică - vă aduceţi aminte ce s-a întâmplat cu carburanţii (...), clienţii au încercat să-şi facă provizii de alimente. (...) Am văzut clienţii că sunt foarte-foarte atenţi la consumul de zi cu zi, la alimentele pe care şi le pun în coş. Imediat după aceste restricţii simţim însă o creştere organică, fără eforturi foarte mari pe partea de marketing, în special pe partea aceasta alimentară. Din fericire vedem că această creştere pe partea alimentară se menţine şi pe partea online", a precizat Teodor Şerban.

• Cristi Movilă, director VTEX: "Începutul de an a adus două schimbări majore: redeschiderea magazinelor şi începutul războiului"

Cristi Movilă, directorul regional al platformei de comerţ electronic VTEX, cu operaţiuni şi în România, a precizat că începutul de an a adus 2 schimbări majore, respectiv eliminarea obligativităţii certificatului verde şi începutul războiului din Ucraina.

"Au fost 2 schimbări majore: s-au redeschis magazinele, am ieşit din pandemie, şi a început un război în regiune. Acestea au fost cele 2 evenimente care au marcat începutul de an. Pe de o parte redeschiderea magazinelor a însemnat clar că a revenit comerţul, că s-au echilibrat canalele şi am văzut cumva o reîntoarcere a traficului în mall-uri şi în magazine. Asta am tot discutat cu retaileri sau companii pe care le avem în portofoliu. Iar pe fondul războiului şi a incertitudinii au scăzut anumite achiziţii în anumite verticale, traficul, cel puţin pe lunile martie-aprilie, a fost mai scăzut cu 20-30% chiar, în anumite săptămâni. Lucrurile au revenit ulterior la normalul de dinaintea perioadei. Uitându-ne la business-uri şi la cum au evoluat faţă de anul trecut media a fost pozitivă. Unele business-uri au avut de suferit, unele au avut de câştigat", a spus Cristi Movilă.

Potrivit acestuia, foarte mult companii au început să-şi optimizeze business-urile şi mai precis anumite ramuri din business care erau mai costisitoare.

"Au crescut salariile, asta e clar, a crescut preţul de achiziţie al produselor, în medie, şi asta este destul de clar. Dacă cumva vânzările nu au crescut atât de mult încât să acopere creşterea preţului produselor asta înseamnă că am vândut mai puţine produse cu valoare mai mare. Asta înseamnă că am fi putut să optimizăm lanţul logistic, puteam să deservim mai multe comenzi cu acelaşi număr de oameni sau comenzi de valoare mai mare cu acelaşi număr de oameni. Toate lucrurile acestea au ajutat la păstrarea unui profit sau a unei eficienţe a companiei. Pe lângă toate lucrurile aceastea, tehnologia sau anumite lucruri au devenit mai accesibile decât înainte de pandemie. Am avut rata de adopţie a noilor tehnologii, am avut intrarea în piaţă sau investiţii în tehnologii pe care le-au făcut companii de tehnologie în parteneriat cu retailerii. Cumva lucrurile merg în direcţia aceasta şi o să fie mereu o bătălie între eficienţa operaţională şi costul produselor", a mai afirmat directorul regional al VTEX.

La rândul său, Robert Berza, directorul general al retailerului de articole de îmbrăcăminte fashiondays.ro, a spus că "brandurile puternice reuşesc în continuare să-şi atragă un trafic în creştere şi mai multe comenzi". Potrivit acestuia, comerţul pe îmbrăcăminte, articole de beauty şi sport a revenit la normalul de dinainte de război încă din data de 15 martie.

"E foarte clar că primele două săptămâni de război au însemnat o schimbare a cifrelor cred că în absolut toate verticalele. Noi, pe online fashion şi categorii similare precum beauty şi sport, de la 15 martie am revenit la «business as usual», sunt creşteri în căutare pe Google pe majoritatea categoriilor, an/an, ceea ce înseamnă că interesul rămâne crescut. (...) Un semn de întrebare rămâne conversia, pentru că conversia este clar impactată de inflaţie. Oamenii au înţeles că războiul are nişte efecte economice destul de clare, dar aş spune că brandurile puternice reuşesc să-şi atragă în continuare un trafic în creştere online şi o conversie în creştere şi mai multe comenzi. Rămâne această acerbă bătălie pentru brandurile care nu sunt foarte clar (păstrate) în mintea consumatorului", a spus Berza.

• Victor Răcariu, director regional Glovo: "Chiar dacă a crescut coşul mediu, oamenii comandă produse puţin mai ieftine şi puţin mai multe"

Victor Răcariu, director general al Glovo pe România, a declarat că se înregistrează o schimbare a comportamentului de consum prin comandă online, respectiv oamenii comandă mai puţin de la restaurante şi mai mult de la fast-food. Potrivit acestuia, românii au început de asemenea să comande mai des produse de la hyper-market prin aplicaţie.

"Începutul de an pentru noi a fost puţin diferit, nu am simţit impactul atât de mare din punct de vedere al inflaţiei şi al războiului pentru că am fuzionat cu Foodpanda şi asta ne-a accelerat destul de mult business-ul. În schimb, ce am observat este că a crescut foarte mult coşul mediu, din cauza inflaţiei, şi o schimbare de comportament în care se comandă mult mai mult din partea de fast-food. Chiar dacă a crescut coşul mediu, oamenii comandă produse puţin mai ieftine şi puţin mai multe. Înainte se comanda mai mult de la restaurante, acum vedem mult mai mult către zona de fast-food. Zona de super-market creşte iarăşi foarte-foarte bine. Pe noi nu ne afectează inflaţia din punct de vedere al comenzilor cât ne afectează vremea bună de afară. Asta ne afectează mai mult. Când s-au ridicat restricţiile de Covid nu am avut niciun impact (negativ), dar când au venit 25 de grade afară s-a văzut că oamenii aveau nevoie foarte mult să iasă", a afirmat Răcariu.

Acesta a mai spus că Glovo va demara un proces de "curăţare" a aplicaţiei şi va începe să acorde mai multă atenţiei zonei de comerţ retail.

Pe partea de restaurante, în România sunt în jur de 20.000 de restaurante, pentru circa 18-19 milioane de locuitori. Ca referinţă, în Spania sunt 40 de milioane de locuitori şi 200.000 de restaurante. Deci partea de restaurante este destul de mică. Acum, în aplicaţie sunt disponibile cam jumătate din restaurantele ţării. A fost fix ca orice business în momentul în care este pe hypergrowth şi acum intrăm în noua etapă în care şi curăţăm din anumite lucruri pe care le-am băgat şi nu sunt ce trebuie. Ne uităm după ratinguri proaste, după timpi de livrare foarte mari, după anulări şi aşa mai departe. Încet-încet o să mai curăţăm ce nu performează foarte bine şi care nu oferă o experienţă foarte bună clientului. (...) Ca un restaurant să intre în platformă este foarte simplu, avem şi pe site o metodă de self-on-boarding, nu durează mult, într-o zi sau două poţi să fii disponibil în platformă. (...) Vrem să creştem foarte mult zona de retail, este următoarea zonă din aplicaţie pe care o considerăm foarte relevantă", a precizat Victor Răcariu.