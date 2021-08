Divorţ Barcelona - Messi, radiografia unui dezastru financiar

Problemele financiare ale fotbalului s-au acutizat în perioada pandemiei, dar toată găunoşenia acestei industrii este surprinsă perfect de ultima fotografie a mariajului Barcelona - Messi. Sumele aflate în joc au ajuns la un nivel atât de ridicat încât nu au mai putut fi controlate şi întrega construcţie a început să se clatine. Barcelona este sub lumina reflectoarelor acum, dar şi alte mari cluburi (Manchester City, PSG, Real Madrid, Juventus...) se confruntă în subterane cu probleme similare legate de contractele uriaşe ale unor fotbalişti. FC Barcelona a anunţat săptămâna trecută că argentinianul Lionel Messi nu va rămâne la gruparea catalană: "Deşi FC Barcelona şi Lionel Messi au ajuns la un acord şi la intenţia clară ca ambele părţi să semneze un nou contract, acest lucru nu se poate întâmpla, din cauza unor obstacole financiare şi structurale (regulamentele Ligii Spaniole). Drept urmare, Messi nu va rămâne la FC Barcelona. Ambele părţi regretă profund că dorinţele jucătorului şi clubului nu vor fi îndeplinite până la urmă. FC Barcelona îşi exprimă din toată inima recunoştinţa faţă de jucător pentru contribuţia sa la creşterea clubului şi îi urează toate cele bune în viitor în plan personal şi profesional". Înainte de acest anunţ, Messi ajunsese la un acord cu clubul, care îi oferise un contract pe cinci ani, cu un salariu stagional de 24 de milioane de euro, plus multe alte bonusuri de performanţă. Doar că acest contract nu a putul fi înregistrat pentru că Barcelona ar fi încălcat flagrant regulile fair-play-ului financiar impuse de UEFA.

Joan Laporta preşedintele FC Barcelona a făcut mai multe declaraţii interesante, legate de modul în care a fost condus unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal ale lumii în ultimii ani: "În primul rând vreau să spun că moştenirea pe care am primit-o de la fost conducere este oribilă, teribilă. Masa salarială reprezintă 110% din venitul total al clubului. Nu există limite salariale la noi. Ştiam asta când am venit la club, dar trebuie să spun că numerele care ne-au fost prezentate după realizarea auditului au fost mult mai rele decât cele care ni s-au prezentat iniţial. Asta înseamnă că pierderile sunt mult mai mari decât ce ne aşteptam, cheltuim mai mult decât ne aşteptam, iar contractele actuale fac să avem o masa salarială imensă.Totul se leagă de fair-play-ul financiar, care în La Liga nu urmează criteriul banilor cash. De asta nu am putut să înregistrăm contractul pe care l-am agreat cu Lionel Messi. Pentru a atinge acel fair-play, Barcelona ar fi trebuit să accepte o operaţiune care ar fi afectat clubul pentru următorii 50 de ani în termen de drepturi de televizare. Nu am putut lua o decizie care să afecteze clubul în următorii 50 de ani. Clubul are mai mult de 100 de ani şi este mai presus de toate şi toţi, chiar şi decât cel mai bun jucător al lumii. Îi vom mulţumi mereu pentru tot ce a făcut pentru noi, dar clubul este mai presus de jucători, antrenori, jucători. Sunt motive obiective pentru plecarea lui Lionel Messi, legate de situaţia economică a clubului. O investiţie de asemenea anvergură, cu contractul lui Messi, ar fi fost riscantă. Am vrut să ne asumăm acel risc, toţi din conducere, dar când am realizat care este situaţia reală a clubului, ar fi însemnat că am fi pus clubul într-un mare risc. Lionel a vrut să rămână la Barca, noi am vrut să rămână. Vreau să le mulţumesc tuturor care au purtat negocierile. Semnarea lui Messi ar fi presupus acceptarea unei operaţiuni care nu prezintă interes pentru Barcelona. Nu am dorit să acceptăm o ipotecă asupra drepturilor de televizare ale Barcelonei pentru următorii 50 de ani. Sunt trist, dar convins că am făcut totul pentru binele clubului. Cu toţii am vrut să ne bucurăm în continuare de magia lui Lionel Messi, dar nu se poate în acest moment. Când am gândit acel contract pe 5 ani am crezut că va fi permis de fair-play-ul financiar, dar după o analiză tehnică a comisiei La Liga, am aflat că acel contract nu se pliază regulilor, iar singura cale ar fi fost să acceptăm o operaţie a Ligii care nu este în interesul Barcelonei.Conducerea lucrează din greu să reducă costurile salariale. Nu este uşor, pentru că avem contracte valabile, cu jucători care şi-au modificat recent salariile". Laporta a criticat acordul între LaLiga şi fondul de investiţii CVC. Fondul de investiţii CVC Capital Partners a ajuns la un acord pentru achiziţionarea la 10% din capitalul LaLiga, pentru suma de 2,7 miliarde de euro, a anunţat organizatoarea campionatului de fotbal al Spaniei.

Problemele erau evidente încă înaintea startului ultimului sezon. La Liga a stabilit o limită a plafonului salarial de 382,7 milioane de euro pentru sezonul 2020-21, în timp ce cheltuielile salariale totale ale jucătorilor Barcelonei în sezonul 2019-20 au fost de 671 milioane de euro! Atunci s-au redus puţin din costuri, dar tot nu s-a ajuns la un echilibru. Nici superstarul argentinian nu a avut o relaţie foarte bună cu regulile financiare ale statului spaniol. În 2016, argentinianul a fost condmanat la 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru o fraudă fiscală de 4,1 milioane de euro. Un an mai târziu, fiscul spaniol a acceptat ca Messi să achite datoria şi să plătească o amendă de 250.000 de euro, pentru a-i fi anulată condamnarea. Contractul lui Lionel Messi (34 de ani) cu FC Barcelona a expirat la 30 iunie. Argentinianul, Balon de Aur de şase ori, a câştigat cu FC Barcelona de 10 ori campionatul Spaniei şi de patru ori Liga Campionilor.