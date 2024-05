Early Game finanţează cu 500.000 EUR două dintre startup-urile finaliste la Innovation Labs 2024

Zero Code şi Pentest Copilot sunt cele două finaliste ale programului Innovation Labs care vor primi o finanţare totală de jumătate de milion de euro din partea Early Game Ventures.

Ambele startup-uri activează în cybersecurity, unul dintre domeniile tehnologice care au nevoie de inovaţie continuă, pe măsură ce peisajul securităţii informatice la nivel mondial devine tot mai dificil, atât în contextul activităţilor geopolitice, cât şi al avansului inteligenţei artificiale, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Pentest Copilot va primi 150.000 EUR investiţie şi este specializat în automatizarea scrierii de rapoarte de penetration testing şi vizează în principal reducerea costurilor şi a timpului pe care companiile şi inginerii software le alocă pentru această activitate. Soluţia tehnică a Pentest Copilot permite, de asemenea, evaluarea calităţii testelor de penetrare făcute de fiecare inginer software, precum şi crearea de alte analize şi rapoarte foarte utile pentru companiile de securitate cibernetică, potrivit comunicatului.

Investiţia Early Game în Pentest Copilot este totodată o premieră: este pentru prima dată când un fond de venture capital decide să investească într-o echipă de fondatori care sunt încă pe băncile liceului. Bogdan Munteanu, Alexandru Antal şi Remus Rughiniş, cei trei fondatori ai Pentest Copilot, au fost cei mai tineri participanţi la Innovation Labs 2024, ei fiind elevi în clasa a 11-a la liceul Laude-Reut.

"Am decis să investim într-o echipă foarte tânără, dar absolut minunată. Aceşti elevi de clasa a XI-a au investit timp şi muncă, au petrecut zile şi nopţi la hackathoanele Innovation Labs, şi au creat un serviciu tehnologic inovator într-o industrie de elită precum securitatea cibernetică. La Early Game ne dorim să susţinem astfel de antreprenori. Nu startup-ul trebuie să fie flexibil şi să se plieze pe cerinţele investitorului, ci invers: investitorul trebuie să fie flexibil şi să susţină startup-urile valoaroase cu ceea ce acestea au nevoie, capital şi networking", a declarat Dan Călugăreanu, Partener Early Game Ventures, şi unul dintre investitorii care de-a lungul anilor a stat cel mai aproape de Innovation Labs, se menţionează în comunicat.

"Suntem extraordinar de bucuroşi şi profund recunoscători pentru aprecierea şi pentru imensa oportunitate primită de la Early Game Ventures. Pentru noi, este cel mai mare vot de încredere şi un start pe care îl considerăm fabulos pentru experienţa reală pe care ne-o vom construi de acum înainte", au declarat co-fondatorii Pentest Copilot.

Cealaltă companie care a urcat pe scena Innovation Labs 2024, Zero Code va primi o investiţie de 350.000 de euro. Compania automatizează procesul de audit de securitate cibernetică, folosind AI. Darius Moldovan, Flavius Moldovan şi Alex Baciu, fondatorii Zero Code, sunt ingineri software cu experienţă în domeniul securităţii cibernetice şi au identificat în activitatea lor de zi cu zi problema pe care Zero Code o adresează. O primă versiune a produsului Zero Code va fi disponibilă încă de luna viitoare pentru toţi cei care vor să o testeze.

"Industria de cybersecurity este una dintre priorităţile de investiţii ale Early Game, iar serviciile de audit de securitate cibernetică sunt extrem de necesare în piaţă. Integrarea AI-ului pentru a accelera auditul de securitate, abordarea foarte pragmatică a fondatorilor şi focusul pe a crea un instrument util, simplu de folosit şi eficient sunt lucrurile care ne-au convins să investim în Zero Code. Dar factorul cel mai important a fost, evident, calitatea echipei şi dedicarea lor," a declarat Florin Vişa, Partener Early Game Ventures.

"În condiţiile în care industria software creşte într-un mod accelerat, vulnerabilităţile din cod sunt tot mai comune şi mai problematice. Produsul nostru este proiectat sa faciliteze scanarea codului de vulnerabilităţi în mod automat, într-un timp scurt şi cu rapoarte informative", Darius Moldovan, fondator Zero Code.

Cele două startup-uri au fost selectate dintre cele 16 echipe finaliste ale Innovation Labs pentru potenţialul de business pe care îl au şi pentru calitatea echipelor de fondatori. Cele 16 finaliste au fost şi ele selectate anterior din peste 80 de echipe care au intrat în Innovation Labs la nivel naţional, în urma Hackathoanelor din luna martie, se arată în comunicat.

Flavia Husar, Co-founder & Chief Innovation Officer al Innovation Labs, a deschis evenimentul Demo Day cu reflecţii despre istoria bogată a programului. A evidenţiat cei 12 ani de creştere a programului, menţionând participarea record de 891 de persoane în acest an. Rememorând momentele cheie, Flavia a împărtăşit că programul a mentorat, din 2013 până în prezent, 688 de echipe, rezultând în dezvoltarea a 398 de MVP-uri.

Flavia Husar a subliniat importanţa parteneriatului cu Early Game Ventures, afirmând că: "Early Game Ventures este un partener strategic şi vom modela programul astfel încât să ne adaptăm şi să îl aliniem la nevoile pe care le avem pentru a crea mai multe echipe care sunt investibile şi dornice să atragă investiţii. Calitatea produselor dezvoltate este esenţială pentru a atinge acest obiectiv, iar acesta este şi focusul noii programe Innovation Labs prototipată în programul din Bucureşti în acest an. Acest angajament reflectă viziunea pe termen lung a Innovation Labs de a cultiva o comunitate antreprenorială prosperă avându-i alături pe cei de la Early Game Ventures."

Recent, echipa Early Game a anunţat lansarea oficială a Early Game Fund II, al doilea fond de investiţii EGV, care va avea la dispoziţie un total de 60 de milioane de euro pentru a investi în domenii precum securitate cibernetică, developer tools, enterprise software etc.