• Virgil Popescu: "Sunt interzise debranşările, iar revenirea la piaţa reglementată rămâne o opţiune - vedem cum evoluează preţurile"

În şedinţa coaliţiei de luni s-a decis scăderea plafonului la energie electrică şi gaz şi creşterea limitei de consum, urmând ca aceste măsuri să se aplice de la 1 februarie. Decizia liderilor coaliţiei a fost, totuşi, să nu reducă TVA la energie şi gaze naturale, decizie care nu a fost susţinută de specialiştii din Ministerul Finanţelor.

Premierul Nicolae Ciucă a spus, după şedinţa coaliţiei de la Parlament: "Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per kWh. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de kWh la 500 de kWh pentru care se calculează acest preţ. Practic, reiese o compensare de 0,291 lei per KW, ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 bani pe kWh. Pentru IMM, pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe kWh. La gaz, plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe kWh, iar limita de consum pentru cinci luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 de kWh (este vorba de 1.500 de metri cubi, adică aproximativ 300 de metri cubi lunar, echivalentul a 3.165 kWh - n.r.). De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per kWh. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per kWh".

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat, ieri, după şedinţa de guvern, că Executivul a introdus obligativitatea recalculării facturilor la energie emise eronat, cele unde nu au fost aplicate mecanismele de plafonare şi compensare, furnizorii având obligaţia recalculării în termen de 15 zile.

El a subliniat că, pentru a preîntâmpina "posibile eventuale abuzuri ale unei părţi" faţă de clienţi, pe perioada de valabilitate a acestei Ordonanţe de Urgenţă de plafonare şi compensare sunt interzise debranşările.

Cu privire la revenirea la piaţa reglementată, Popescu a dat de înţeles că aceasta rămâne o opţiune, dacă preţurile nu dau semne de stabilizare: "Noi am propus în şedinţa Coaliţiei reglementarea pentru partea casnică, lăsaţi-ne să vedem scenariile şi preţurile cum evoluează. La nivel european se permite revenirea la o piaţă reglementată pe o perioadă de timp, aplicând legea concurenţei. Avem şi directiva 944 care am transpus-o şi acolo se spune că se pot face intervenţii pe preţuri pe o perioadă limitată".

• Ministrul Energiei: "Problema pe care am avut-o a fost că furnizorii nu au aplicat legea"

"Problema pe care am avut-o a fost că furnizorii nu au aplicat legea", a spus, marţi, ministrul Energiei Virgil Popescu, care a refuzat să comenteze modificarea plafoanelor de preţ şi creşterea limitei de consum pentru care se aplică compensarea. Nici un cuvânt despre faptul că normele de aplicare pentru legea compensării şi plafonării au apărut la finalul lunii noiembrie, iar modul în care se aplică TVA a fost clarificat abia în data de 18 decembrie. Totodată, Popescu le-a spus şefilor partidelor de coaliţie şi premierului, în şedinţa de luni, că aşteptarea este ca preţurile la produsele energetice să înceapă să scadă din luna aprilie.

Într-un comunicat postat pe Facebook, ministrul Energiei a mai anunţat că "furnizorii de energie electrică şi gaze naturale au agreat noile măsuri anunţate de Guvern pentru compensarea şi plafonarea preţurilor, angajându-se, totodată, să depună eforturi susţinute pentru a evita, pe viitor, repetarea problemelor legate de emiterea de facturi eronate. Totodată, furnizorii şi-au asumat responsabilitatea de a storna şi de a reface facturile emise eronat până acum, urmând ca cele deja achitate să se deducă din următoarea factură".

• ANPC a dat amenzi de 645.000 de lei companiilor de furnizare

Comandamentul pentru Energie din cadrul ANPC a finalizat, în debutul săptămânii, alte 22 de acţiuni de control la companii furnizoare de energie electrică şi gaze naturale către consumatorii casnici, în urma cărora au fost aplicate zece amenzi contravenţionale în valoare de 195.000 lei, la care s-a adăugat şi măsura recalculării tuturor facturilor care nu respectă prevederile legii. Acestea s-au adăugat amenzilor de 450.000 de lei aplicate vinerea trecută pentru facturi incorecte, din această sumă jumătate fiind impusă la plată companiei Electrica. Electrica Furnizare a stornat peste 2,2 milioane de facturi care nu cuprindeau compensarea şi plafonarea de la 1 noiembrie, urmând să emită un număr egal de noi facturi recalculate, se arată într-un comunicat de presă.

Până în acest moment, comisarii ANPC au finalizat 94 de acţiuni de control, în întreaga ţară, alte 100 aflându-se în curs de derulare. ANPC a constatat şi nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petenţilor de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică şi gaze naturale, punând consumatorii în situaţia de a nu cunoaşte statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile. Totodată, contractele emise nu conţin preţul serviciilor din preţul gazului, doar preţul total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate.

S-au constatat şi diferenţe de preţ între două notificări privind preţul emis de operatorul economic unui consumator, împiedicarea, sub orice formă a comisarilor ANPC de a exercita atribuţiile de serviciu; nerespectarea termenului de răspuns; procedură nesigură: operatorul economic nu s-a asigurat că notificările privind majorările de preţ au fost primite de consumatori; practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative; furnizarea de energie electrică, fără licenţă; nerespectarea termenului de facturare şi facturarea comasată pe două luni. Comandamentul pentru Energie îşi continuă verificările până pe data de 31 martie 2022.

• ANRE: Furnizori concurenţiali de gaze cu circa 60.000 de clienţi au solicitat retragerea licenţelor de furnizare

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie a amendat Enel cu 400.000 de lei pentru nerespectarea legii privind compensarea şi plafonarea facturilor la gaze.

Situaţia furnizorilor este reliefată de datele ANRE, care arată că furnizori concurenţiali de gaze cu circa 60.000 de clienţi au solicitat până acum retragerea licenţelor de furnizare, clienţi care au fost preluaţi de furnizorii de ultimă instanţă (FUI).

ANRE continuă seria de acţiuni de control demarate la principalii furnizori de energie electrică şi gaze naturale.

Rămâne de văzut pentru cât timp vor fi aplica aceste măsuri de plafonare a preţurilor şi sprijinire a consumatorilor, în condiţiile în care impactul bugetar calculat până la finalul lunii martie este de 9 miliarde lei.