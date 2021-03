Criza sanitară pe care o traversăm nu a trasat distanţe doar între noi, ca indivizi, ci ne-a îndepărtat, ca ţară, de zona euro. Specialiştii subliniază faptul că, dacă înainte de pandemia de Covid-19, nu stăteam bine în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor de aderare, acum suntem departe de a fi cu temele la zi. Analiştii din cadrul CFA anticipează că am putea să trecem la adoptarea monedei euro în circa opt ani. Cei mai mulţi dintre experţii în domeniu consideră acest termen ca fiind unul realist, întrucât vom avea nevoie de aproximativ patru ani pentru a ajunge acolo unde trebuie cu cerinţele solicitate de UE şi de încă circa doi ani pe care să-i petrecem în aşa numita antecameră, respectiv în Mecanismul Cursului de Schimb. Sunt, însă, şi specialişti care apreciază că opt ani este un orizont destul de îndepărtat pentru aderarea la zona euro.

Potrivit lui Adrian Codirlaşu, vicepreşedintele CFA România, ieşirea din criză necesită fonduri suplimentare de la buget, în condiţiile în care noi suntem deja în procedura de deficit excesiv: "Va fi greu de redus deficitul, pentru că peste 90% din veniturile fiscale se duc în pensii şi salarii. Trebuie să creştem veniturile şi să fim foarte atenţi la cheltuieli".

Ca să ajungem la un deficit sustenabil, de sub 3% din PIB, trebuie să avem finanţe publice sănătoase, un buget solid, ceea ce înseamnă să avem rezerve, adică venituri superioare, este de părere academicianul Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal. Domnia sa consideră că 2028-2029 este un orizont rezonabil pentru adoptarea monedei euro, dar care presupune multă râvnă, seriozitate, disciplină, reforme în sectorul public, în întreprinderile de stat, precum şi în ansamblul economiei.

Adrian Vasilescu, cosultant de strategie în cadrul Băncii Naţionale a Româ­niei (BNR), consideră să este nepotrivit să facem prognoze înainte de îndeplinirea criteriilor de convergenţă. Acesta ne-a spus, în nume personal: "Opinia mea este că vor fi făcute analize foarte multe, având în vedere că această criză a făcut lumea foarte vulnerabilă. Până acum o lună, privind înapoi până prin vara anului 2020, aveam cea mai bună poziţie din toată Uniunea Europeană în ceea ce priveşte rata inflaţiei, după ce trecuserăm printr-un ciclu inflaţionist din 2017 până în 2020".

"Acum începe iar un val inflaţionist care va ajunge, aşa cum a precizat Consiliul BNR în 15 martie, la 3,5%, până la finalul anului. Apoi sunt prevăzute noi coborâşuri. Este foarte complicat de făcut o prognoză acum".

Dacă Bulgaria, care se află deja în Mecanismul Cursului de Schimb, adoptă moneda euro înaintea României, atunci ea va căpăta un avantaj competitiv în faţa noastră pentru turism mult mai mare decât este acum, opinează fostul premier şi europarlamentar Theodor Stolojan, care ne-a explicat: "Deja la turism au un avantaj competitiv faţă de noi, prin calitatea serviciilor oferite, prin raportul preţ/calitate, iar trecerea în zona euro le va crea un avantaj competitiv în plus faţă de România pe tot ceea ce înseamnă turism şi servicii, în special".

Aderarea la zona euro este optimă pentru consumator, întrucât vom avea reguli extrem de stricte în ceea ce priveşte finanţele publice, iar BCE va fi foarte atentă la inflaţie, conchide Adrian Codirlaşu.

Anca Dragu, preşedintele Senatului şi fost ministru de Finanţe, a declarat, recent, în cadrul unui eveniment, că "beneficiile adoptării euro sunt uriaşe".

Potriviti domniei sale, în programul de guvernare există şi discuţii despre adoptarea monedei euro: "Este important să avem standardul de viaţă mult mai apropiat de media europeană şi estimăm că până în 2024 acest lucru va fi posibil şi că PIB-ul României va ajunge la 85% din media UE, nivel absolut decent pentru adoptarea euro. În termeni de resurse, standarde economice şi flexibilitate, cred că România va fi pregătită în patru ani".

Alături de alte şase ţări, România se înscrie în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au obligaţia adoptării monedei euro, ceea ce înseamnă, practic, participarea cu drepturi depline la Uniunea Economică şi Monetară, odată cu îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare, respectiv a criteriilor de convergenţă nominală, juridică şi reală. Acestea din urmă nu sunt menţionate explicit în legislaţia relevantă a Uniunii Europene, însă devin din ce în ce mai importante în aprecierea gradului de pregătire al unui stat pentru adoptarea monedei unice, conform informaţiilor de pe site-ul BNR. La data elaborării Raportului de Convergenţă al Băncii Centrale Europene din 2018, România îndeplinea doar o parte din criteriile de convergenţă nominală şi din cele de convergenţă juridică.În cuprinsul Raportului este precizat faptul că ţara noastră îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro, stabilindu-şi ca ţintă anul 2024.

La nivel naţional, coordonarea pregătirilor pentru adoptarea euro se realizează de către Comitetul interministerial pentru trecerea la moneda euro, condus de primul-ministru, din care fac parte ministrul finanţelor publice, guvernatorul BNR, conducători sau persoanele desemnate de către aceştia la nivel de conducere ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor patronale şi sindicale. De asemenea, în cadrul BNR funcţionează, începând din luna februarie 2010, Comitetul de pregătire a trecerii la euro, ce reprezintă un forum de dezbatere a problematicilor legate de convergenţa nominală şi reală, menit să susţină demersurile băncii centrale în ceea ce priveşte participarea României, cu drepturi depline, la Uniunea Economică şi Monetară.

• Theodor Stolojan, fost premier şi europarlamentar: "Nu mai îndeplinim în niciun fel condiţiile de convergenţă la euro"

Ţara noastră avea un deficit de peste 3% dinainte de pandemie şi, practic, nu îndeplineam criteriile de aderare la zona euro nici înainte de criză, atrage atenţia Theodor Stolojan, fost premier şi europarlamentar, care evidenţiază că, acum, "nu le mai îndeplinim în nicun fel": "Ne apropiem şi cu nivelul datoriei publice la circa 50% din PIB, în condiţiile în care există o limită de 60%. Este singurul indicator pe care-l mai îndplinim din aceste criterii de aderare la zona euro".

Oricum termenul de opt ani mi se pare foarte mare, pentru că noi ne-am propus ca, la finalul anului 2024, să avem un deficit de sub 3%, deci să ajungem să îndeplinim criteriile de aderare. Între timp, se îndeplineşte şi acea cerinţă a unor economişti care susţineau că nu putem adera la zona euro până când PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare nu ajunge la circa 70-75% din media UE. Noi, la finalul lui 2019, eram aproape de 68-69%. În 2024, dacă se realizează aceşti indicatori de creştere economică, vom fi peste 70% din media UE. În România a fost tot timpul această discuţie - există nişte criterii care trebuie îndeplinite, numite criterii nominale, şi există economişti, în special din sistemul bancar, care spun că nu este de ajuns acest lucru, ci că trebuie să ne apropiem mai mult de nivelul de dezvoltare mediu din UE, un indicator fiind PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Îndeplinim şi acest indicator, îl vom depăşi până în 2024, dar nu este cerut de UE".

Domnul Stolojan a dat exemplul Croaţiei şi Bulgariei, care au fost acceptate în Mecanismul Cursului de schimb, considerat un fel de antecameră a zonei euro, unde se presupune că trebuie să stăm cel puţin doi ani: "Dacă Blgaria adoptă moneda euro înaintea României, atunci ea capătă un avantaj competitiv în faţa noastră pentru turism mult mai mare decât este acum. Deja la turism au un avantaj competitiv faţă de România, prin calitatea serviciilor oferite, prin raportul preţ/calitate, iar trecerea în zona euro le va crea un avantaj competitiv în plus faţă de România pe tot ceea ce înseamnă turism şi servicii, în special".

• Adrian Codirlaşu, vicepreşedintele CFA România: "Vom avea unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE"

Deficitul nostru bugetar va fi, anul acesta, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană (UE), este de părere Adrian Codirlaşu, vicepreşedintele CFA România. Analistul financiar ne-a declarat: "Pentru a adera la zona euro trebuie îndeplinite nişte criterii, pe care noi acum nu le îndeplinim. Vom avea în acest an unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE. Ar trebui să reducem sub 3% deficitul, ca să putem solicita aderarea la zona euro. Această reducere va fi foarte grea, date fiind condiţiile de criză şi faptul că noi am intrat în criză cu cel mai mare deficit bugetar din UE.

Vom ajunge acolo în circa patru ani şi apoi va trebui să începem negocierile de aderare, iar UE va veni cu tot felul de reforme, pentru îndeplinirea cărora vom avea nevoie de alţi ani. De asemenea, doi ani durează îndeplinirea cerinţei de curs de schimb - trebuie să intrăm în Mecanismul Cursului de Schimb în care să stăm doi ani, pentru a intra în zona euro. Şi, pe finalul acestor decade, este un orizont rezonabil pentru intrarea în zona euro".

Ieşirea din criză necesită fonduri suplimentare de la buget şi deja noi suntem în procedura de deficit excesiv, subliniază specialistul, explicând: "Va fi greui de redus deficitul, pentru că peste 90% din veniturile fiscale se duc în pensii şi salarii. Trebuie să creştem veniturile şi să fim foarte atenţi la cheltuieli. Trebuie să fim atenţi şi la ce agenţii susţine Guvernul. Deja unele agenţii au fost închise, reducându-se o parte din cheltuieli, pe lângă economiile făcute cu plafonarea pensiilor şi salariilor. Aceasta ar fi marja de manevră a Guvernului pentru a reduce cheltuielile. În acelaşi timp trebuie să creştem veniturile şi să îmbunătăţim colectarea, care se poate realiza prin informatizarea ANAF. Deci principalul punct este gestionarea deficitului bugetar. Şi datoria publică în PIB este o condiţie. Aceasta trebuie să fie menţinută la sub 60% din PIB, iar acum suntem undeva spre 50%, dar creştem. Totuşi, cred că menţinerea ei la nivelul solicitat este un lucru realizabil".

Pentru consumator este optim să intrăm în zona euro, pentru că aceasta vine cu reguli extrem de stricte în ceea ce priveşte finanţele publice, iar BCE este foarte atentă la inflaţie, subliniază Adrian Codirlaşu, apreciind: "Consumatorul va şti că economiile sunt stabile şi nu se devalorizează în timp, pentru că regulile vor fi foarte stricte din punct de vedere fiscal".

• Adrian Vasilescu, consultant de strategie în BNR: "Este nepotrivit să facem prognoze pentru adoptarea monedei euro"

Este nepotrivit să facem prognoze pentru aderarea la zona euro până când nu îndeplinim criteriile de convergenţă, consideră Adrian Vasilescu, consultant de stragetie în cadrul Băncii Naţionale a României (BNR). "Trebuie întâi să îndeplinim criteriile şi apoi, când va fi timpul, vom şi intra în zona euro", ne-a spus Adrian Vasilescu, care ne-a declarat, în nume personal: "În UE este o regulă - cine este stat membru al Uniunii Europene va fi şi stat membru al zonei euro, dar intrarea în zona euro este legată de îndeplinirea unor criterii de performanţă.

Cinci criterii sunt de natură nominală: rata inflaţiei, deficitul bugetar, datoria publică, dobânda pe termen lung şi stabilitatea cursului.

De asemenea, avem criterii de convergenţă reală - nivelul PIB-ului pe locuitor la paritatea standard a puterii de cumpărare, convergenţa juridică şi preocupările pentru dezvoltarea culturii economice. Există un comitet naţional care stabileşte momentul intrării, este şi o dată de aderare avansată într-un document - 2024. Dar când a fost făcut acest document nu era criza care loveşte acum toată planeta. Opinia mea este că vor fi analize foarte multe în această privinţă, având în vedere că această criză a făcut lumea foarte vulnerabilă. Până acum o lună, privind înapoi până prin vara anului 2020, aveam cea mai bună poziţie din toată UE în ceea ce priveşte rata inflaţiei, după ce trecuserăm printr-un ciclu inflaţionist din 2017 până în 2020. Acum începe iar un val inflaţionist care va ajunge, aşa cum a precizat Consiliul BNR în 15 martie, la 3,5%, până la finalul anului. Apoi sunt prevăzute noi coborâşuri. Este foarte complicat de făcut o prognoză acum".

Adrian Vasilescu este de părere că vor interveni şi alte schimbări, din cauză că UE este angajată în momentul de faţă în realizarea unui nou produs al BCE, şi anume moneda digitală: "Este un produs foarte important. Preşedintele BCE, Christine Lagarde, a făcut declaraţii foarte clare în această privinţă, iar informaţiile care vin dinspre BCE sunt foarte importante - este vorba de un proces de lungă durată, probabil circa cinci ani, care înseamnă o etapă ce ceretare, de proiectare, de realizare concretă a acelui produs care se va numi euro digital. Acel euro digital nu este acelaşi lucru cu acea aşa-zisă «criptomonedă» despre care vorbim în prezent. Specialiştii au spus clar că nu există criptomende. Bitcoin şi fraţii săi nu sunt criptomonede, ci doar criptoactive. O monedă are nişte principii şi criterii ferme în această lume. Trebuie să fie emisă de o bancă centrală, să aibă lege, reglementare, or bitcoin nu are nimic din aşa ceva. Euro digital, deci, nu va fi o criptomonedă, va fi o monedă virtuală, folosită pentru înlesnirea activităţilor economice şi a plăţilor populaţiei".

Adrian Vasilescu a punctat faptul că ne aflăm într-un moment cu foarte multe incertitudini.

• Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal: "2028-2029 este un orizont rezonabil de aderare la zona euro"

Ca să ajungem la un deficit bugetar sustenabil, de sub 3% din PIB, trebuie să avem finanţe publice sănătoase, un buget solid, ceea ce înseamnă să avem rezerve, adică venituri superioare, avertizează academicianul Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal. Domnia sa ne-a explicat: "Nici nu se poate imagina să intrăm în Mecanismul Cursului de Schimb până când nu avem realizată consolidarea bugetară, care oricum ne va lua patru ani. În mod normal, ar trebui să avem o creştere de venituri proprii ale bugetului public de 3-4% din PIB, atunci când vom avea realizată şi consolidarea bugetară. Aşadar, patru ani este un prim reper".

În Mecanismul Cursului de Schimb stăm cel puţin doi ani. Trebuie să avem AQR (Asset Quality Review) realizat, ceea ce înseamnă ca sistemul bancar să fie solid. Una peste alta, ne ducem la 6-7 ani dacă lucrurile merge şnur. Aprecierea de opt ani făcută de CFA are în vedere şi ceea ce numim imprevizibilul. Astfel încât, 2028-2029 este un orizont rezonabil, dar care presupune multă râvnă, seriozitate, disciplină, reforme în sectorul public, în întreprinderile de stat, precum şi în ansamblul economiei. Acest Plan European de Rezilienţă şi Restructurare, care înseamnă politică industrială la nivelul UE, obligă şi România la politică industrială, pentru că înverzirea României, digitalizarea, sustenabilitatea economică şi ecologică, incluziunea, toate acestea arată nevoia de politici publice active".

Pandemia de Covid-19 a scos în evidenţă faptul că, peste tot în Europa, sunt sisteme medicale nu atât de robuste pe cât ar trebui, iar România are probleme mai mari decât majoritatea statelor UE, în acest domeniu, evidenţiază Daniel Dăianu. De aceea, trebuie să alocăm mai mult din bugetul public pentru sănătate, pentru că noi alocăm, ca medie pentru sănătate şi educaţie, cu 3-3,5% din PIB mai puţin decât alte state europene, ne-a explicat domnia sa. Pritre altele, preşedintele Consiliului Fiscal ne-a mai spus: "Unii fac confuzia să se gândească la cât alocăm din bugetul public. Nu aşa se calculează, pentru că bugetul public are venituri foarte joase, ci trebuie văzut cât alocăm din PIB pentru sănătate şi educaţie. Acestea nu sunt cheltuieli, ci investiţii. PNRR este o politică industrială, iar România are nevoie de politici industriale. Privind toate acestea în ansamblu, ne dăm seama ca 8-9 ani de zile ne ajută să avem consolidare bugetară, să avem un buget public mai robust, să ne punem la punct cu elemente de bază ca sănătatea publică, educaţia, infrastructura, după care să putem sta în Mecanismul Cursului de Schimb cel puţin doi ani. Leul nostru va rămâne în piaţă, până la adoptarea monedei comune, fiind o imagine a puterii economiei româneşti, iar opt ani este un orizont care denotă luciditatea celor care au lansat această estimare".

Consolidarea bugetară înseamnă să avem deficite bugetare mici şi deficite externe mici şi să controlăm datoria publică, a reiterat academicianul, adăugând că sistemul bancar este relativ solid, cu indicatorii pe care îi arată acum.

Dabiel Dăianu ne-a declarat: "Dacă ne gândim la impactul schimbărilor climatice, putem spune că niciun sistem bancar din Europa nu este atât de solid. Există o evaluare recentă a BCE care arată că băncile vor suporta foarte diferit aceste schimbări. Şi ele trebuie să schimbe practicile, să se debaraseze cât mai mult de industrii, să-şi orienteze finanţarea către ceea ce înseamnă economia verde. Nu este o provocare doar pentru noi, şi BCE trebuie să schimbe practicile. Noi avem o particularitate care nu ţine neapărat de şcoul pandemiei şi de impactul schimbărilor climatice. Este vorba despre nivelul foarte jos al intermedierii financiare, fie că este vorba despre sectorul bancar sau de bursă".