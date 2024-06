Eve Psalti, Microsoft: "Echilibrul dintre inovaţie şi aspectul practic şi relevant este crucial pentru dezvoltarea şi livrarea de soluţii AI de succes"

Eve Psalti are peste 20 de ani de experienţă în tehnologie şi business, iar în prezent este director senior la Microsoft Azure AI engineering, o platformă de cloud computing dezvoltată de Microsoft, fiind responsabilă de extinderea soluţiilor de inteligenţă artificială generativă (Gen AI) cu clienţii şi partenerii. Ea va fi speaker la ediţia de anul acesta a Bucharest Tech Week.

1.Aţi putea să ne povestiţi parcursul dumneavoastră profesional de până acum?

M-am născut în Grecia, dar m-am mutat în SUA pentru a studia şi tot acolo am început cariera în domeniul startup-urilor. Când a explodat bula dotcom, în 2000, m-am angajat la Microsoft şi am lucrat în echipa de product management a Windows. După 15 ani, am fost recrutată de Google ca şefă a departamentului strategic platforms, dedicate pentru soluţii AI. După alţi 4 ani la Google, am evaluat portofoliul AI al Microsoft, care s-a dovedit a fi superior, astfel că am luat decizia de a reveni în firmă şi am condus strategia adoption-at-scale pentru potofoliul Azure AI, în organizaţia de inginerie.

2.Ce v-a convins să vă specializaţi în tehnologie şi business în sferele AI şi cloud computing?

Am fost întotdeauna intrigată de modul în care funcţionează lucrurile şi simultan, am fost atrasă de zona de intersecţie dintre business şi tehnologie, acolo unde companiile şi indivizii pot vedea rezultate reale, pragmatice. În multe cazuri, cu toţii îndeplinim sarcini repetitive, care sunt monotone şi care ar putea fi automatizate, astfel încât să avem mai mult timp pentru a ne dedica sarcinilor mai complexe. Acestea au nevoie de gândire critică şi de creativitate, zone în care avem un avantaj clar faţă de inteligenţa artificială. Întotdeauna am considerat AI-ul ca un copilot, un ajutor pentru productivitate şi eficienţă.

3.Care sunt principalele provocări pe care le-aţi întâlnit în dezvoltarea şi implementarea soluţiilor AI şi cum le-aţi rezolvat?

Unele dintre provocările recurente sunt legate de calitatea şi cantitatea datelor. Este important să avem date de calitate ridicată, relevante, bine structurate şi etichetate pentru procesul de antrenare şi personalizare a modelelor AI. De asemenea, e crucial să alegem modelul AI potrivit pentru un anumit scenariu, pentru a optimiza performanţa, costurile sau uşurinţa de utilizare. Totodată, cred că trebuie să avem talentele potrivite din zona data science, oameni cu aptitudini înalte şi experimentaţi, care să asigure acurateţea şi performanţa sistemelor.

4.Cum asiguraţi un echilibru între inovaţie şi garanţia că soluţiile dezvoltate sunt practice şi relevante pentru clienţi?

Echilibrul dintre inovaţie şi aspectul practic şi relevant este crucial pentru dezvoltarea şi livrarea de soluţii AI de succes. În primul rând, trebuie să aveţi o strategie AI holistică, ce adresează nevoi, provocări şi scopuri specifice - cu alte cuvinte, pentru ce aveţi nevoie de inteligenţa artificială în cadrul companiei? În al doilea rând, trebuie să stabiliţi indici clari de performanţă, pe care să îi urmăriţi şi raportaţi în mod regulat, pentru a demonstra valoarea şi impactul adus asupra organizaţiei. Iar în al treilea rând, este nevoie să stabiliţi un sistem de îmbunătăţire continuă a dezvoltării modelului AI în particular, şi a adoptării sistemelor cu inteligenţă artificială în general, prin intermediul analizei feedback-ului primit, pentru a spori capacităţile AI.

5.Care sunt cele mai mari satisfacţii pe care le-aţi avut în carieră până în prezent?

Îmi place foarte mult să lucrez cu clienţii şi cu partenerii pe probleme dificile, pe care nu le-am fi putut rezolva cu tehnologiile trecute - în prezent, cu ajutorul AI şi al îmbunătăţirilor aduse modelelor cu inteligenţă artificială şi platformelor prin care gestionăm aceste modele, putem moderniza un call center, pentru a oferi interacţiuni personalizate şi a spori satisfacţia clienţilor, putem ajuta medicii să fie mai eficienţi ajutându-i să observe anomalii în radiografii sau în rezultatele analizelor de laborator, astfel ca aceştia să aibă mai mult timp alături de pacienţi, dar putem şi să ajutăm profesorii să-şi optimizeze planurile de studiu şi acordarea notelor, pentru a se concentra pe mai mult timp de calitate alături de elevi, în clasă.

6.Cum interacţionaţi cu comunităţile de business şi de tehnologie şi ce activităţi consideraţi importante pentru dezvoltarea profesională continuă.

Cred că trebuie să învăţăm pe tot parcursul vieţii, deoarece domeniul AI evoluează rapid şi trebuie să ţinem pasul cu aceste schimbări, astfel încât să ştim ce noi soluţii putem integra în cadrul muncii sau al vieţii personale, pentru a deveni mai productivi.

Cursurile online şi programele de certificare sunt cheia dobândirii de informaţii actualizate. De asemenea, participarea la conferinţe de industrie, seminarii şi evenimente de networking ajută la conectarea cu alţi colegi, cu lideri de industrie sau cu potenţiali colaboratori. De asemenea, integrarea în asociaţii profesionale care se aliniază cu interesele voastre vă poate oferi acces la resurse şi suport, pe măsură ce evaluaţi şi adoptaţi capacităţile AI.

7.Cum vedeţi evoluţia tehnologiilor AI şi de cloud computing în următorii ani, şi ce trenduri cheie anticipaţi în această zonă?

Investiţiile constante în cercetarea AI duc la sisteme mai puternice şi mai versatile. Pe măsură ce există mai multă putere de procesare, cipurile devin mai eficiente şi modelele AI devin mai precise şi mai accesibile, vom vedea progrese în sferele sistemelor autonome, roboticii avansate sau a asistenţei medicale personalizate. Din punct de vedere tehnologic, observăm progrese în cazul modelelor AI multi-modale, care pot procesa şi integra informaţii din mai multe tipuri de surse: text, imagini, audio şi video, pentru a realiza sarcini complexe într-o manieră foarte interactivă. Din punct de vedere al reglementărilor, pe măsură ce AI-ul devine omniprezent, principiile de responsabilitate şi guvernanţă vor avea un rol mai important. Guvernele şi organizaţiile vor stabili cadre legislative cuprinzătoare, care vor asigura crearea şi utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale, incluzând aspecte ca protecţia datelor şi respectarea reglementărilor.

