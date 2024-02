Finance Recruitment Day a dat startul la înscrieri

Evenimentul Finance Recruitment Day, un proiect marca Hipo, revine anul acesta pe 9 martie, la Institutul Bancar Român, Bucureşti. În urma ediţiei din 2023, 55% dintre participanţi şi-au găsit un loc de muncă. Anul acesta, sunt aşteptaţi 200 de tineri pasionaţi de domeniul financiar care, de-a lungul timpului, şi-au fructificat acest interes prin participarea activă la diverse activităţi de învăţare şi dezvoltare.

Aflat la cea de-a XIII-a ediţie, Finance Recruitment Day este singurul eveniment de carieră din România dedicat tinerilor şi proaspăt absolvenţilor care îşi doresc o carieră în domeniul financiar (finanţe, audit, contabilitate, taxe, consultanţă, drept şi multe altele). În ceea ce priveşte criteriile de selecţie, cei 200 de participanţi vor fi aleşi în funcţie de implicarea lor în programe de internship, voluntariat, proiecte, cursuri şi alte activităţi din sfera financiară.

La eveniment vor avea loc sesiuni de tip Speed Interviews în care tinerii vor putea susţine scurte interviuri cu reprezentanţii companiilor participante la Finance Recruitment Day. Ei vor avea acces exclusiv la o selecţie de oportunităţi de carieră, precum: stagii de practică, internship-uri, joburi entry-level, programe de management trainee, etc. În urma ediţiei din 2023, 55% dintre participanţi şi-au găsit un job fie la o companie participantă la Finance Recruitmnet Day, fie la alte companii din domeniu.

La Finance Recruitment Day, tinerii vor avea oportunitatea de a interacţiona cu reprezentanţii companiilor prezente şi de a construi conexiuni în domeniul lor de interes prin intermediul sesiunilor de keynote, discuţiilor de tip panel şi workshop-urilor interactive. În cadrul acestor activităţi vor fi abordate diverse teme de discuţie, precum: Going the extra mile - certifications & courses you need to jumpstart your accounting career, The perfect candidate - Top skills to make it big in finance, Building a Scalable Finance Career. Toate aceste informaţii valoroase îi vor ajuta să dobândească sau să-şi dezvolte abilităţile necesare în domeniul financiar şi, prin urmare, îi vor aduce mai aproape de jobul mult dorit.

,,Prin organizarea evenimentului Finance Recruitment Day încercăm să creem un spaţiu în care tinerii pot face networking, să contribuim la construirea unei comunităţi pasionate şi implicate. Prin acest spatiu comun de interacţiune cu companiile participante, construim o punte de legătură dintre tineri şi companii de renume din România şi nu numai. Finance Recruitment Day a fost gândit pentru a veni în întâmpinarea unei nevoi pe care tinerii o au, aceea de a fi informaţi despre oportunităţile existente pe piaţa muncii, în domeniul financiar, şi de conectare cu alţi tineri cu pasiuni similare", a afirmat Ana-Maria Guşe, Project Manager Finance Recruitment Day

Participarea la Finance Recruitment Day este gratuită. Persoanele interesate se pot înscrie până pe 5 martie accesând Hipo.ro.