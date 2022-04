FLORIN CÎŢU, NEMULŢUMIT DE INTENŢIILE GUVERNULUI:"Introducerea de noi taxe şi impozite ar îngropa cu totul economia"

Florin Cîţu, preşedintele Senatului, a criticat dur, ieri, deciziile actualului ministru al finanţelor publice, Adrian Câciu, care au dus la o scădere a creşterii economice şi la un grad de îndatorare publică de peste 50%, fapt care ar putea avea un impact negativ pentru mediul privat de afaceri, în condiţiile în care liderii coaliţiei de guvernare PNL-PSD-UDMR ar decide introducerea, începând de anul viitor, a unor noi taxe şi impozite, care ar avea rolul echilibrării bugetului de stat şi menţinerii ţintei de deficit asumată faţă de Comisia Europeană.

"Eu sper să nu se ajungă la introducerea de noi taxe şi impozite sau la mărirea celor existente, pentru că e clar că am îngropa cu totul economia. Şi aşa, după numai patru luni, suntem într-o direcţie greu de imaginat. Să ai o creştere economică anul trecut peste aşteptări, de 6%, şi doar în patru luni să te duci deja în 2%, înseamnă că poate să urmeze o situaţie mai rea. (...) Anul trecut a fost cel mai bun an pentru investiţii. Am ţinut datoria publică sub 50% în cea mai mare criză din ultima sută de ani. În doar 2 luni de la începutul anului 2022, datoria publică a depăşit 50%. În aceste condiţii, inflaţia nu are cum să scadă sub 10% anul ăsta. Condiţiile economice se vor înrăutăţi, vor creşte dobânzile, inflaţia, etc.", a declarat, ieri, la Palatul Parlamentului, Florin Cîţu.

Al doilea om în stat - din funcţia de preşedinte al Senatului - s-a declarat nemulţumit de mai multe măsuri luate de Guvern în ultima vreme.

"Să luăm ştergerile de datorii pentru că acolo eu văd conflict de interese. Iertăm datorii pentru un sector - apărare (n.red. - companiile de stat din industria naţională de apărare)- dacă cineva are interes să ia ceva de acolo. După ce Ponta a iertat datorii la bugetul statului de 1,1 miliarde lei, după câţiva ani mai iertăm 100 milioane lei. Ar trebui să ne uităm de ce statul român în loc să crească pensiile şi salariile - dacă tot vrea să le crească - la începutul anului 2022 a dat bani către Franklin Templeton prin semnătura ministrului Finanţelor. Ar trebui să ne uităm de ce dăm bani de la buget către CEC Bank în loc ca banca respectivă să fie lăsată să ia bani din piaţă. Eu aş vrea pentru români să ştim de ce iertăm 100 milioane lei, când nu avem bani la buget? De ce dăm câteva sute de milioane lei către Frank Templeton acum când nu trebuia să îi dăm? De ce dăm bani - un miliard lei către CEC - când putem să îi dăm către salarii şi pensii? Avem foarte multe întrebări la care nu avem răspunsuri într-un an în care avem probleme bugetare", a spus Florin Cîţu.

Întrebat despre scandalul privind achiziţia de vaccinuri anti-Covid 19, despre care liderii PSD au afirmat că ar trebui anchetat de Parchetul General, preşedintele Senatului a precizat: "Vaccinurile respective nu au fost achiziţionate încă. Ministerul Sănătăţii este la PSD de patru luni, deci puteau să facă acest demers şi să nu mai cumpere vaccinurile respective. Nu-mi dau seama unde este semnătura premierului, când comanda este făcută de Ministerul Sănătăţii şi plata este făcută de Ministerul Finanţelor. Cred că la ancheta pe care o doresc cei din PSD ar trebui să băgăm şi iertarea de datorii pe care o facem acum către sectorul apărare. Sunt foarte multe decizii ce trebuie analizate dacă mergem spre Procuratură, să le băgăm acolo la pachet pe toate. Putem să ne uităm la toate contractele privind vaccinurile, (...) dar la vaccin ştim foarte bine: banii se duceau către Comisia Europeană. Ar trebui întrebată Ursula von der Leyen cum a făcut contractele. (...) Orice contract se poate suspenda şi de asta spun că mă surprinde că nu s-a luat această decizie deoarece Ministerul Sănătăţii este la PSD".

Ieşirea lui Florin Cîţu a avut loc în contextul în care în presă au apărut informaţii că mai mulţi liberalii sunt nemulţumiţi de acesta şi ar dori să îl îndepărteze din funcţia de preşedinte al Senatului. De altfel, parlamentarii liberali şi miniştrii din partea PNL au avut ieri o întâlnire informală cu premierul Nicolae Ciucă - preşedintele formaţiunii politice liberale - în care au discutat despre proiectele care vor fi demarate şi despre necesitatea modificării urgente a unor acte normative aflate pe agenda Senatului şi Camerei Deputaţilor.