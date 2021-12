FLORIN ROMAN:"N-am ajuns ministru la beletristică"

Florin Roman, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, şi-a trecut în CV lucrarea "Teoria sistemelor informaţionale", însă nu poate fi găsită nici la editură, nici la Biblioteca Naţională. Acesta a declarat că el n-a ajuns "ministru la beletristică şi nu e cel mai important lucru". Totodată, el a afirmat că este un avantaj că nu are "legătură cu acel domeniu", potrivit Digi24.

"Am precizat clar că potrivit CV-ului, discutăm de lucrări publicate, nu de cărţi publicate. Am făcut precizarea, că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 şi o revistă din 2006. Ăsta e adevărul!

Eu sunt cu conştiinţa împăcată că am făcut un lucru bun. Mi-am asumat acea neglijenţă că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, neconsiderând că e foarte concludentă.

Ea a fost confirmată şi de profesorul cu care am lucrat, dar ştiţi cum e în lumea asta... Când ajungi ministru, sunt şi lucruri bune şi lucruri mai puţin bune. Sunt şi lucruri care pot contestate sau nu, sunt oameni care oricâte lămuriri aduci te cred şi alţii nu cred în ce spui.

Când activam ca jurnalist aveam o colecţie personală în care arhivam. Sunt lucruri de-a lungul anilor pe care le păstrez, pe altele le consider mai puţin importante şi nu le păstrez. Nu m-am gândit la vremea respectivă că o asemenea neglijenţă ar putea să însemne o situaţie... Domnul profesor Paraschiv a confirmat-o", a declarat Florin Roman, pentru B1 TV.

"Dacă-mi permiteţi şi o glumă: n-am ajuns ministru la beletristică şi nu e cel mai important lucru. Cel mai important lucru e că eu am făcut un lucru bun. Dacă sunt criticat pentru această neglijenţă, au tot dreptul cei care au criticat. Sunt persoană publică, dacă apar semne de întrebare, am ieşit şi am dat explicaţii. Cei care vor să le înţeleagă le înţeleg, cei care nu vor, nu", a mai spus Florin Roman.

Întrebat cum şi-a dat seama că a început să deranjeze şi, în general, cum îşi dă seama un ministru că începe să deranjeze, Roman a răspuns: "Deci există acest sistem când vine un nou ministru, există delaţiuni între colegi, informaţii date pe surse".

"Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acel domeniu eu îl văd ca pe un avantaj pentru că dacă vin din acel domeniu, de regulă, dacă vă uitaţi în spate, majoritatea au firme, afaceri în acea zonă.

Mai bine să ai un ministru fără tangenţă în acea zonă că există apetitul unora de a confunda banul public cu propriile afaceri. Deci, din punct de vedere al integrităţii, eu garantez că nu am niciun fel de afaceri în domeniu", a mai spus Roman la B1 TV.