"Frumoasa şi Bestia" - o poveste din lumini şi muzică, la Grădina Botanică din Bucureşti

Sezonul luminilor şi al poveştilor a fost deschis, aseară, la Grădina Botanică din Bucureşti, care găzduieşte, în aceste luni, scene şi secvenţe muzicale din basmul "Frumoasa şi Bestia".

De astăzi şi până în data de 2 martie, expoziţia multimedia dedicată sezonului rece "Grădina Luminilor" ("Garden of Lights") este deschisă publicului larg. Tematica expoziţiei este povestea de dragoste şi transformare, inspirată din basmul "Beauty and the Beast". Zeci de atracţii unice îi aşteaptă pe vizitatori: scene tematice, instalaţii artistice, copaci luminaţi, precum şi spectacole de lumini şi multimedia. Vizitatorii vor putea să admire instalaţii luminoase care îi înfăţişează pe Belle, pe prinţul transformat în bestie, trandafirul fermecat, castelul prinţului şi alte elemente magice. Expoziţia oferă, de asemenea, numeroase puncte foto ideale pentru a surprinde această călătorie magică. Tunelurile de lumină, râul multimedia, felinarele fermecate sau câmpul de lumini vor oferi un fundal uimitor pentru fotografii unice. La fel ca anul trecut, cel mai lung tunel luminat din Europa este amenajat în cadrul expoziţiei, acesta având 220 de metri lungime şi peste 320.000 de leduri.

Michal Chojnacki, CEO of Wonderful Lighting, a declarat: "În aceast sezon, Bucureştiul va străluci cu mii de lumini, ducând vizitatorii într-o călătorie magică în lumea Beauty and the Beast! Indiferent de vârstă, vizitatorii vor fi transportaţi la castelul fermecat, unde fiecare potecă îi conduce prin cele mai frumoase momente ale acestei poveşti atemporale. După lăsarea întunericului, Grădina Botanică se va transforma într-un tărâm de basm, plin de lumini orbitoare care aduc la viaţă personajele şi scenele din Frumoasa şi Bestia. Pentru iubitorii de puzzle-uri, am pregătit un joc captivant - tot ce aveţi nevoie este un smartphone şi o scanare a codului QR pentru a descoperi secretele castelului şi a câştiga premii".

Compania Wonderful Lighting este prezentă în România din anul 2023, atunci când prima expoziţie multimedia "Grădina Luminilor", cu tema Alice în Ţara Minunilor, a adus peste 180.000 de vizitatori în Gradina Botanică "Dimitrie Brandza" din Capitală, un număr record care a reflectat popularitatea evenimentului şi dorinţa publicului de a experimenta magia oferită de spectacolul de lumini. De asemenea, "Grădina Luminilor" a devenit o destinaţie atractivă şi pentru turiştii străini, cu un procent semnificativ de vizitatori din alte ţări. Aceştia au fost impresionaţi de frumuseţea şi originalitatea expoziţiei, contribuind la promovarea turismului în România.

Biletele pentru intrarea la expoziţie pot fi achiziţionate de pe pagina gardenoflights si din reţeaua iabilet.ro. Pe lângă biletele cu o singură intrare există şi varianta de abonament de sezon, care oferă intrări nelimitate pe parcursul celor patru luni ale expozitiei.

Compania Wonderful Lighting, cu sediul în Polonia, este prezentă pe piaţă din anul 2020 şi a organizat prima expoziţie de lumini în Cracovia, în parcul Stanis³aw Lem Garden of Experiments, expoziţie care a atras un număr record de vizitatori. Au urmat doi ani în care compania a organizat grădini de lumină care au atras în jur de 150.000 de vizitatori pe zi. În total, 1,2 milioane de oameni au vizitat expoziţiile organizate în diverse oraşe. Anul acesta povestea merge mai departe în mai multe oraşe din Europa centrală şi de est cum ar fi Riga, Budapesta, Dinant, Cluj Napoca sau Bucureşti şi, pentru prima dată, în Statele Unite în Ohio. Expoziţiile Garden of Lights au ca temă cele mai populare basme: Pinocchio, Peter Pan, Lampa lui Alladin, Albă ca Zăpada, Strumfii sau Animale Africane. Wonderful Lighting beneficiază de tehnologia oferită de compania americană S4 Lights - lider pe piaţa globală de iluminat multimedia şi decorativ, care a colaborat cu Disneyland, SeaWorld şi Silver Dollar. Investiţia pe care o face Wonderful Lighting în amenajarea unei expoziţii este intre 600.000 şi 1.000.000 de euro.