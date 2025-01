Fundaţia CID: Construcţia Casei dintre Brazi, primul centru de respite din România pentru familii cu copii bolnavi

De Ziua Internaţională a Scrisului de Mână, Fundaţia Copii în Dificultate subliniază importanţa solidarităţii şi a moştenirii durabile a mesajelor transmise prin scris, care ne leagă de trecut şi viitor, unind generaţiile şi oamenii din diverse colţuri ale lumii.

Fundaţia reflectă asupra sărbătorilor trecute şi anunţă o acţiune importantă pentru 2025, cu ocazia Zilei Bolilor Rare din 27 februarie. Prin solidaritate şi împărtăşire, fundaţia a reuşit să creeze momente de sărbătoare pentru copii din România şi din întreaga lume, oferindu-le o atmosferă plină de generozitate, mai ales celor aflaţi în dificultate.

"Am petrecut sărbători ca-n poveşti, datorită prietenilor noştri! Copiii de la Şcoala Little Genius (https://www.littlegenius.ro/) au creat pentru noi brazi de Crăciun reinterpretaţi, având drept temă cromatică oranjul nostru, culoarea optimismului - s-au implicat 55 elevi de gimnaziu şi cadrele lor didactice, sub coordonarea doamnei profesoare Dr. Laura Goran, Manager Proiect. Brazii au fost expuşi în magazinele NEXT din mall-urile bucureştene AFI Cotroceni, Băneasa, Promenada, Mega Mall. Conform estimărilor, i-au văzut cca 46.542 de vizitatori (scrie-ne dacă i-ai văzut şi tu!). Numai câţiva fericiţi care au licitat pentru brăduţi au putut să îi ia acasă. Noi am luat acasă bucuria şi desigur fondurile obţinute care ne vor ajuta să ne îndeplinim marele vis al Fundaţiei, Casa dintre brazi".

Fundaţia Copii în Dificultate a continuat tradiţia solidarităţii şi generozităţii, cu implicarea activă a comunităţii. De Crăciun, Şcoala Beirut a contribuit prin vânzarea gadgeturilor portocalii, iar 450 de voluntari din diverse instituţii şi organizaţii au sprijinit acţiunile fundaţiei. Cadouri de Crăciun, colectate din Regatul Unit, SUA şi Germania, au ajuns la 25 de comunităţi româneşti, incluzând copii din medii defavorizate, spitale şi centre CID.

Pentru 2025, Fundaţia anunţă un proiect important: construcţia Casei dintre Brazi din Zărneşti, primul centru de respite din România pentru familiile cu copii cu boli grave.

De asemenea, Mihai Badea va lansa o carte-eveniment în februarie, dedicată acestei cauze.

Pe 27 februarie, de Ziua Bolilor Rare, Mihai Badea, eroul înotător, va lansa cartea în care îşi împărtăşeşte povestea. Invitaţii vor descoperi cum a apărut visul său de a traversa Lake Powell, o aventură dedicată Fundaţiei Copii în Dificultate, şi vor afla ce noi provocări şi aventuri îi vor urma în continuare.

,,Fiecare cuvânt pe care vi-l scriu poartă cu el recunoştinţa mea pentru sprijinul vostru, pentru încurajările şi ajutorul pe care mi le-aţi oferit de-a lungul timpului. Datorită vouă, acum facem un pas uriaş împreună: începem construcţia Casei dintre Brazi din Zărneşti, un centru care va aduce speranţă şi alinare familiilor cu copii ce se confruntă cu diagnostice dificile. Tot ceea ce am trăit până acum m-a transformat profund; de curând am pus în scris etapele acestei transformări, astfel că în curând veţi putea citi despre ele în cartea mea "Învăţăturile Apelor. Istoria unei transformări profunde". "Este povestea lecţiilor pe care apa mi le-a oferit despre curaj, despre limite şi depăşirea lor, despre prietenie şi puterea de a găsi sens în cele mai grele momente. Este povestea mea, dar în ea veţi regăsi şi o parte din voi - cei care aţi fost mereu alături de mine. Vă aştept la sfârşit de februarie să împărtăşim împreună aceste învăţături!" , spune Mihai Badea.

De 35 de ani în România, Fundaţia Copii în Dificultate (CID) desfăşoară programe de asistenţă şi protecţie pentru diverse categorii de copii: cu dizabilităţi, cu boli cronice în fază terminală, infectaţi cu HIV/SIDA, copii cu risc de abandon familial şi şcolar. De-a lungul acestor ani, CID a fost "ACASA" pentru sute de copii abandonaţi în spitale de propriii părinţi din cauza unor condiţii medicale dificile.