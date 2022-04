Gărâna Jazz Festival, "afiş" de excepţie

Iubitorii de jazz au motive de reală satisfacţie, un festival de tradiţie în această zonă muzicală propune un "afiş" de excepţie. Programul pentru Gărâna Jazz Festival 2022 (7-10 iulie 2022) se conturează şi amplifică, reunind alţi muzicieni legendari, îndrăgiţi şi mult aşteptaţi de public. Doritorii îşi pot rezerva deja vacanţa de jazz anuală, achiziţionând abonamentul de festival, existând dejB toate informaţiile despre posibilităţile de transport în zonă, cazare sau camping. Festivalul Internaţional de Jazz Gărâna este organizat de Fundaţia Culturală Jazz Banat. În ultimii 25 de ani, peste 100.000 de spectatori şi numeroşi artişti cu renume internaţional au împărtăşit experienţa muzicii jazz de avangardă ascultată sub cerul liber în micul sat din inima Banatului. Au cântat la Gărâna: Eberhard Weber, Jan Garbarek, Stanley Clarke, Mike Stern, Tomasz Stañko, Enrico Rava, Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, John Abercrombie, Miroslav Vitou¹, Zakir Hussain, Youn Sun Nah, Charles Lloyd, John Scofield, Jack DeJohnette, Hiromi, Terje Rypdal, Dhafer Youssef şi mulţi alţii. "Afişul" pentru Ediţia a XXVI-a Gărâna Jazz Festival va fi definitivat curând! Charles Lloyd & The Marvels feat. Bill Frisell (S.U.A.), Soft Machine: 55 Years Tour (Marea Britanie), Frank Gambale: All Star Band (Australia, Franţa, Ungaria), ADHD (Islanda), Vincent Courtois - West (solo) (Franţa) sunt ultimii care au confirmat participarea. Organizatorii îi prezintă elogios pe artiştii prezenţi: " Legendarul saxofonist Charles Lloyd revine pe scena Gărâna Jazz Festival cu The Marvels, alături de celebrul chitarist Bill Frisell, în prima zi de festival, joi, 7 iulie 2022. Cei doi muzicieni au cântat de două ori la Gărâna Jazz Festival, cu propriile proiecte: Charles Lloyd în 2008 şi 2013, Bill Frisell în 2013 şi 2017. Ediţia a XXVI-a îi aduce pentru a treia oară aici, de această dată împreună, pentru un concert sperăm de neuitat. Colaborarea lor sub titulatura The Marvels s-a concretizat în numeroase concerte şi trei înregistrări: I long to see you (2016, Blue Note), Vanished Garden (2018, Blue Note, cu Lucinda Williams), Tone Poem (2021, Blue Note). Ceilalţi membri The Marvels sunt: Greg Leisz (slide guitar), Reuben Rogers (contrabas) şi Kendrick Scott (baterie). De-a lungul a cinci decenii, Charles Lloyd a punctat prin compoziţiile sale perioada post-bop, a adus în jazz influenţele world music şi a marcat anii "60 psihedelici cu improvizaţii de avangardă. Lloyd a fost unul dintre primii muzicieni jazz care au vândut un milion de exemplare dintr-o înregistrare ("Forest Flower" - înregistrarea concertului de la Monterey, din 1966, cu Keith Jarrett, Jack DeJohnette şi Cecil McBee), apoi a surprins retrăgându-se chiar în punctul în care a fost supranumit jazz superstar. După revenirea pe scenele de muzică jazz, a înregistrat numeroase albume la ECM şi Blue Note, a primit titlul de doctor în muzică şi numeroase distincţii internaţionale. Ceea ce îl face o vedetă incontestabilă a jazzului este muzicalitatea sa caldă şi pasională care atinge mereu sufletele celor care îl ascultă. Frank Gambale, considerat de Chick Corea "unul dintre cei mai buni chitarişti ai planetei", cântă pentru prima oară în Poiana Lupului! Frank Gambale este un geniu incontestabil, creator al tehnicii sweep picking, pe care a ridicat-o la o formă de artă şi care continuă să inspire generaţii de muzicieni (Pat Metheny fiind unul dintre ei). În concertele lui Gambale, energia muzicală atinge deseori cote incendiare. Virtuoz chitarist australian, câştigător de Grammy, Frank Gambale a adunat sub titulatura All Star Band pe unii dintre cei mai preţioşi colaboratori ai săi din ultimii ani. Pe Hadrien Feraud, basistul care a concertat cu celebra trupa Vigil condusă de Chick Corea, pe fabulosul baterist Gergo Borlai (Tribal Tech, Al Di Meola) şi pe tânărul pianist, câştigător al premiului publicului la Montreux Jazz Festival, Jerry Leonide. Împreună, cei patru muzicieni abordează funk, jazz şi jazz-rock, într-un jazz fusion show care uimeşte constant publicul din întreaga lume. Soft Machine, una dintre cele mai faimoase trupe britanice avant/jazz-rock, va onora scena festivalului cu prezenţa sa. În turneul care celebrează 55 de ani de la debut, Soft Machine îi are astăzi ca membri pe John Etheridge (chitară) şi John Marshall (tobe), muzicieni care au făcut parte din renumita componenţă care a înregistrat apreciatul album "Softs" în 1975. Lor li se alătură remarcabilul star la saxofon Theo Travis (Robert Fripp/David Gilmour/Gong) şi Fred Thelonious Baker la bass. Repertoriul actual Soft Machine cuprinde compoziţii de Hugh Hopper, Mike Ratledge, Karl Jenkins, precum şi multe lucrări contemporane, aşa cum sunt prezentate pe albumul "Hidden Details", lansat în 2018, la 50 de ani de la lansarea trupei. În timp ce membrii Soft Machine s-au schimbat de multe ori de-a lungul deceniilor, spiritul muzical al trupei a rămas intact. Apetitul pentru aventură, uşurinţa cu care pendulează între jazz fusion progresiv şi muzica ambientală, între muzica psihedelică, jazz-rock improvizat şi free jazz sunt calităţile care s-au transmis de la o componenţă la alta, conservând unicitatea Soft Machine. În premieră pe scena Gărâna Jazz Festival va urca ADHD. Tomas Jonsson (keyboards), Ómar Guðjonsson (chitară, bass), Óskar Guðjonsson (saxofon), Magnús Trygvason Eliassen (baterie, percuţie) sunt patru jazz-vikingi din Reykjavík a cărora muzică, un mix de jazz, ambient, folk şi indie, a câştigat admiraţia criticilor şi a numeroşi melomani din întreaga Europă". Şi-au anunţat participarea la Ediţia a XXVI-a Gărâna Jazz Festival (7-10 iulie 2022): Liv Warfield Band (S.U.A.), Arne Jansen Trio (Germania), Svante Henryson's Back to Base (Suedia), Verneri Pohjola Quartet (Finlanda), Kari Ikonen Trio (Finlanda), Alexi Tuomarila Trio (Finlanda), Mathias Eick Quartet (Norvegia), Per "Bass Viking" Mathisen's "Heavy Weather" (Norvegia, Austria, Cehia, Ungaria, Slovacia), Eivind Aarset Quartet (Norvegia).