Gral Medical crestere cu 30% a veniturilor in 2024

Compania Gral Medical un an al dezvoltarii prin consolidare, astfel compania a reusit sa realizeze o cifra de afaceri de 80 milioane de Euro, in crestere cu 30 % fata de perioada similara a anului anterior, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Un rol important in trendul pozitiv obtinut de companie este dat de cresterea de peste 50% a centrelor din provincie, in special de divizia spitalelor OncoFort din Pitesti, Craiova si Ploiesti care au reusit sa creasca an de an si sa isi atinga rapid tintele previzionate. Serviciile de chirurgie interventioanala din Bucuresti si serviciile de paraclinic (analize si imagistica) au reusit sa obtina venituri in crestere cu peste 35%. Pentru anul 2025 compania si-a buget afaceri de 100 milioane de Euro, iar rezultatele din primul trimestru sunt optimiste inregistrand o crestere cu 25%.

"Serviciile medicale oncologice OncoFort au reusit rapid sa ofere servicii medicale de incredere atat pe partea de diagnostic cat si pe cea de tratament. Am reusit sa oferim pacientilor acelasi standard de calitate pe analize de laborator si imagistica medicala, indiferent ca centrul medical este situat in Bucuresti sau in provincie. Acuratetea actului medical a fost o prioritate pentru noi, chiar daca pe termen scurt atrage costuri mai mari, pe termen mediu si lung acestea sunt acoperite de intreg sistemul medical oferit. Acesta este si motivul pentru care voi investi in continuare in noi centre in teritoriu si am prevazut un buget de investitii de 15 milioane de Euro pt 2025" Robert Ṣerban, acţionar Gral Medical

Pe partea de investitii compania a reusit sa finalizeze marirea capacitatii spitalului din Bucuresti, cu o investitie de peste 3 milioane de Euro pe o suprafata de de 1800mp, astfel si-a marit capacitatea spitalului de la 85 de paturi la 115 paturi. In acelasi timp in baza unei investitii de peste 600 mii Euro compania a reusit sa deschida centre noi in Constanta, Slatina si Brasov. Pentru anul 2025 conducerea a aprobat un buget de investitii de 15 milioane de Euro, destinat cu prioritate pentru deschiderea unui spital oncologic de tip greenfield in zona Moldovei. Spitalul oncologic din zona Moldovei va fi cel mai mare spital OncoFort din provincie desfasurat pe 3500mp, cu o capacitate de 30 de paturi ce va oferi servicii de radioterapie, chimioterapie, radiologie si imagistica medicala, cabinete de consultatii si un centru dedicat explorarilor functionale. Spitalul si-a propus sa devina un centru de referinta pentru zona Moldovei.

"Pentru urmatorii ani dorim sa deschidem 2 spitale oncologice, pentru primul am obtinut autorizatia de construire si estimam ca va fi dat in functiune la sfarsitul anului, iar pentru cel de-al doilea am reusit sa achizitionam terenul si am definitivat proiectarea." Robert Ṣerban, acţionar Gral Medical