Grupul Kingfisher anunţă rezultatele financiare în primul semestru din 2021: vânzările s-au majorat cu 22,2%

Grupul Kingfisher anunţă rezultatele financiare înregistrate în prima jumătate a acestui an, conform unui comunicat remis redacţiei.

Rezultate înregistrate la nivel de Grup

Vânzările s-au majorat cu 22,2% (la o valoare constantă a cursului de schimb), ca urmare a creşterii cererii pentru produsele de îmbunătăţire a locuinţei pe toate canalele de vânzări.

Vânzările în termeni comparabili (Like-for-Like) au crescut cu 22.8% − Performanţă solidă înregistrată în Marea Britanie şi Irlanda, Franţa, Polonia, România şi Portugalia. Piaţa din Polonia a fost impactată de închiderile temporare ale magazinelor în contextul pandemiei de COVID-19, din primul trimestru. De asemenea, a crescut volumul cumpărăturilor şi valoarea medie a coşului, comparativ cu anul trecut şi acum doi ani.

Vânzările online, în creştere cu 21% (în doi ani creşterea a fost de 216%, determinată de cererea puternică susţinută). În acest moment, vânzările online reprezintă 19% din vânzările totale ale Grupului.

Profitul s-a majorat cu 45,1% (la un curs constant), datorită creşterii semnificative pe pieţele din Marea Britanie şi Irlanda şi Franţa, de peste 100%.

Thierry Garnier, Chief Executive Officer în cadrul Kingfisher, a declarat:

"În prima jumătate a anului am avut rezultate foarte solide, cu creşteri pe toate categoriile şi canalele noastre, în special pe segmentul de e-commerce. Aceasta este o dovadă a progresului rapid înregistrat raportat la priorităţile noastre strategice, care continuă să genereze un nivel ridicat de satisfacţie în rândul clienţilor şi o poziţie competitivă îmbunătăţită pe pieţele noastre cheie. Astfel, rămân extrem de recunoscător tuturor colegilor noştri pentru efortul lor continuu şi pentru serviciile remarcabile pe care le oferă clienţilor noştri.

Angajamentul nostru de a acţiona cu responsabilitate rămâne o prioritate. În această perioadă, am anunţat obiective ambiţioase de reducere a emisiilor de carbon, am continuat să susţinem bunăstarea şi dezvoltarea colegilor noştri şi am creat peste 5.300 de noi locuri de muncă în cadrul Grupului.

Am depăşit, totodată, provocările aduse de pandemie - am păstrat disponibilitatea produselor noastre la preţuri competitive şi ne-am desfăşurat activitatea operaţională în siguranţă. Am gestionat multe dintre provocările anterioare identificate în cadrul Kingfisher şi le-am rezolvat complet în Marea Britanie şi Polonia. De asemenea, înregistrăm progrese în Franţa, cu rezultate aduse de programul nostru pentru dezvoltarea gamelor de produse şi optimizarea reţelei logistice. Profitul înregistrat în Franţa s-a dublat în prima jumătate a anului.

De asemenea, continuăm să avansăm cu strategia "Powered by Kingfisher". Principalele reuşite au vizat: o nouă opţiune de livrare în decurs de o oră pentru Screwfix; lansarea cu succes a noilor noastre game de bucătării OEB şi numeroase inovaţii la nivelul serviciilor oferite, inclusiv o aplicaţie Screwfix nouă şi îmbunătăţită; lansarea în curs de desfăşurare a marketplace-ului NeedHelp şi o nouă ofertă de instalare pentru B&Q.

În acest moment, business-ul nostru se află într-o poziţie puternică şi suntem pregătiţi să accelerăm investiţiile pentru a valorifica oportunităţile curente de creştere. Accelerăm extinderea Screwfix în Marea Britanie şi Irlanda şi vom deschide primele magazine Screwfix în Franţa în 2022. Accelerăm, de asemenea, investiţiile în digital cu noi iniţiative menite să ofere clienţilor mai multe opţiuni. În acelaşi timp, avansăm cu planurile noastre de extindere pentru Castorama în Polonia. Acordăm prioritate creşterii capitalului alocat, dar oferim şi randamente atractive acţionarilor. Pe lângă valoarea mai ridicată a dividendelor intermediare, am anunţat astăzi şi un program pentru achiziţia de acţiuni în valoare de 300 de milioane £.

Industria noastră beneficiază de pe urma unor tendinţe apărute recent, care în opinia noastră se vor menţine pe termen lung. Acestea includ: mai mult timp petrecut în interiorul locuinţei, lucrând de acasă, apariţia unei noi generaţii de pasionaţi de bricolaj, nevoia de a locui în case sustenabile şi o piaţă imobiliară în ascensiune. În cadrul Kingfisher, premisele sunt favorabile pentru a valorifica aceste tendinţe şi pentru a obţine performanţe susţinute."

Rezultate la nivel local

În România, vânzările în termeni comparabili au crescut cu 19.2%, reflectând o cerere ridicată din partea consumatorilor pentru produsele de bricolaj.

Adela Smeu, CEO, Brico Depôt România, a menţionat:

"Rezultatele din primul semestru al acestui an confirmă eforturile noastre de creştere accelerată a business-ului. Ne-am axat, în primul rând, pe extinderea gamei de produse. Astfel, în prima jumătate a anului am adăugat în portofoliu peste 6000 de articole noi, atât marcă proprie Brico Depôt, cât şi brand-uri cunoscute, multe dintre acestea în categoriile pentru gradină sau baie. Pe aceste segmente Brico Depôt este deja recunoscut în piaţă datorită design-ului şi calităţii Kingfisher, la aceleaşi standarde ca în UK, Franţa sau Spania. Am lansat şi o nouă gamă de bucătării modulare, cu design modern şi calitate garantată Kingfisher − peste 1000 de configuraţii posibile, toate la un preţ avantajos. Dezvoltarea serviciului Click & Collect a fost, de asemenea, o prioritate, astfel încât am crescut numărul de puncte special amenajate în magazine pentru ridicarea produselor comandate online de clienţii noştri.

Creşterea şi diversificarea serviciilor au continuat simultan cu dezvoltarea portofoliului de produse şi au fost însoţite de evaluări constante pe criterii multiple, pentru că înţelegem că modul în care răspundem nevoilor clienţilor şi modul în care construim experienţa în legătură cu brand-ul nostru sunt elementele cu adevărat diferenţiatoare în această piaţă. Iar rezultatele nu au întârziat să apară, clienţii au observat eforturile noastre şi le apreciează.

Şi de această dată, colegii din magazine şi sediul central au avut o contribuţie majoră la aceste reuşite, toţi cei 2610 de angajaţi activi pe care îi avem în acest moment implicându-se în implementarea cu succes a proiectelor planificate.

Nu în ultimul rand, am continuat să acordăm o atenţie deosebită siguranţei clienţilor Brico Depôt, care rămâne esenţială pentru noi în contextul pe care îl traversăm, recertificând magazinele noastre ca fiind Covid Trusted Facilitty printr-un audit DEKRA".