Grupul TeraPlast construieşte o nouă fabrică

Grupul TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Saratel, jud. Bistrita-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de productie are o valoare totala de 9,8 milioane de euro. Produsele fabricate in noua unitate sunt destinate retelelor de apa, irigatii si gaz ,potrivit unui comunicat de presă.

Investitia include atat realizarea de constructii noi, cat si achizitionarea de echipamente de mare productivitate. Pentru realizarea acesteia, TeraPlast a depus un proiect de investitii in cadrul schemei de ajutor de stat.

Alexandru Stanean, CEO TeraPlast a declarat: "Divizia de mase plastice a inregistrat rezultate record in 2020. Estimam, pentru 2020, un profit net de 9 milioane de euro, de 4 ori mai mare decat cel din 2019, in contextul unei cifre de afaceri de 94 milioane de euro. Cresterea capitalizarii bursiere reflecta aceasta evolutie. In total, proiectele depuse in cadrul schemei de ajutor de stat se ridica la 32 milioane de euro si la maturitate vor genera o EBITDA de 8,6 milioane de euro. Dorim ca prin aceste proiecte sa compensam in mare masura vanzarea diviziei Steel, care a contribuit anul trecut cu 11 milioane de euro la EBITDA consolidata a grupului. Producem in Romania si ne aducem contributia la echilibrarea balantei comerciale, care in 2019 a fost de 17,28 miliarde de euro. Vom crea noi locuri de munca si vom raspunde mai bine cererii din piata."

In noua unitate de productie vor fi fabricate produse din polietilena pentru linia de business Instalatii. Caminele de inspectie si de vizitare care vor fi produse in noua fabrica asigura accesul pentru verificarea si monitorizarea retelelor de canalizare ingropate pentru ape menajere, ape pluviale sau drenaj. Caminele TeraPlast pot fi utilizate in retelele de canalizare din domeniul industrial, rezidential si chiar agricol. Tevile din polietilena se adreseaza retelelor de transport si distributie apa potabila, apa de uz general, gaze naturale, telecomunicatii, canalizari sub presiune si irigatii. Astfel, TeraPlast va oferi clientilor sai produse superioare, la cele mai inalte standarde de calitate.

Implementarea proiectului va fi finalizata in februarie 2022 si va crea 80 de locuri de munca noi. Proiectul a fost depus in cadrul schemei de ajutor de stat sub numele "Infiintare unitate noua de productie pentru TeraPlast SA". In ultimii 3 ani, Grupul TeraPlast a platit peste 22 milioane de euro catre stat, sub forma de drepturi salariale, impozit pe profit si impozite locale. Prin aceasta investitie, TeraPlast se angajeaza ca pana in 2027 sa contribuie la bugetul de stat cu drepturi salariale, impozit pe profit si impozite locale in cuantum egal cu ajutorul de stat de 4,9 milioane de euro solicitat, suplimentare contributiilor care revin structurii actuale a diviziei de mase plastice.

In primele noua luni din 2020, Grupul TeraPlast a inregistrat o cifra de afaceri de 167,6 milioane de euro, cu 14% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. EBITDA Grupului a crescut cu 46% in aceeasi perioada, an/an, pana la 20,3 milioane de euro, iar profitul net a ajuns la 12,4 milioane de euro. Pentru anul financiar 2020, Grupul TeraPlast estimeaza afaceri de 225 milioane de euro si o EBITDA de 28 milioane de euro. Profitul net estimat pentru 2020 este de 17 milioane de euro la nivel consolidat, dublu fata de 2019.