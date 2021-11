Guvernul PSD-PNL-UDMR, încolonat în spatele generalului Ciucă

Generalul în rezervă Nicolae Ciucă a fost desemnat, ieri, pentru a doua oară în ultima lună, de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru. Dacă în 2 noiembrie Nicolae Ciucă îşi depunea mandatul prin prisma eşecului de a găsi voturile necesare în Parlament pentru învestirea unui guvern minoritar PNL-UDMR, acum se pare că actualul ministru al Apărării Naţionale are toate şansele să fie învestit în fotoliul de prim-ministru de noua majoritate politică PSD-PNL- UDMR. Un prim-ministru cu puteri depline şi nu doar interimar - aşa cum a fost între 11 şi 23 decembrie 2020, după ce Ludovic Orban a demisionat după pierderea alegerilor parlamentare de către PNL.

"Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR şi grupul minorităţilor. Reprezentanţii acestei majorităţi au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru şi în acest format am avut o discuţie pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

"În ultimele zile am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să agregăm un program de guvernare şi să se constituie o coaliţie solidă în Parlamentul României, astfel încât să putem să realizăm un guvern care să asigure stabilitatea ţării. Practic, cetăţenii români aşteaptă de la noi stabilitate şi soluţii pentru a fi în măsură să rezolvăm efectele produse de pandemia Covid-19, criza energetică şi de asemenea să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile necesare pentru implementarea PNRR", a spus Nicolae Ciucă, după ce a fost desemnat de preşedintele Klaus Iohannis să formeze noul guvern.

El a adăugat că este pentru prima dată când în programul de guvernare este menţionat "un procent substanţial pentru investiţii" şi sunt incluse măsuri sociale.

"Sperăm că începând de joi să putem să ne apucăm serios de treabă la nivelul echipei guvernamentale", a mai spus premierul desemnat, care, împreună cu membrii Cabinetului său, urmează să se prezinte în faţa comisiilor parlamentare, după care joi să primească votul de învestitură din partea plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Astfel, în urma deciziilor celor două partide, echipa guvernamentală propusă de Nicolae Ciucă ar urma să arate astfel:

- prim-ministru - Nicolae Ciucă (PNL)

- viceprim-ministru - Sorin Grindeanu (PSD) - care va deţine şi funcţia de ministru al Transporturilor

- viceprim-ministru - Kelemen Hunor (UDMR)

- secretar General al Guvernului - Marian Neacşu (PSD)

- ministrul Finanţelor - Adrian Câciu (PSD)

- ministrul Muncii - Marius Budăi (PSD)

- ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila (PSD)

- ministrul Apărării Naţionale - Vasile Dîncu (PSD)

- ministrul Agriculturii - Adrian Chesnoiu (PSD)

- ministrul Economiei - Marius Humelnicu (PSD)

- ministrul Culturii - Lucian Romaşcanu (PSD)

- ministrul Tineretului şi Familiei - Gabriela Firea (PSD)

- ministrul Justiţiei - Cătălin Predoiu (PNL)

- ministrul de Interne - Lucian Bode (PNL)

- ministrul Educaţiei - Sorin Cîmpeanu (PNL)

- ministrul Energiei - Virgil Popescu (PNL)

- ministrul de Externe - Bogdan Aurescu (PNL)

- ministrul Fondurilor Europene - Dan Vâlceanu (PNL)

- ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Florin Roman (PNL)

- ministru pentru IMM şi Turism - Daniel Cadariu (PNL)

- ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Cseke Attila (UDMR)

- ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Tancsoz Barna (UDMR)

- ministrul Sportului - Eduard Novak (UDMR)

Lista viitorului Cabinet şi programul de guvernare urmează să fie depuse astăzi în Parlament, audierile miniştrilor ar urma să se desfăşoare mâine, iar joi se va da votul de învestire, în plenul reunit.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

O altă categorie de funcţii care vor fi împărţite ulterior învestirii viitorului guvern sunt cele din eşaloanele doi şi trei ale Executivului. Astfel, din cei 80 de secretari de stat din Guvern, PSD va numi 42, în timp ce PNL va avea 34, iar UDMR - 8 , conform ponderii din Parlament. Liberalii pierd 13 secretari de stat comparativ cu Guvernul PNL-USR-UDMR.

La capitolul instituţii cheie, PNL va prelua conducerea unor importante agenţii guvernamentale aflate în subordinea ministerelor pe care le-au cedat: numirea şefului ANAF, conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), şefii la CFR Călători, Metrorex, Tarom, ARF, RAR, conducerea Companiei Naţionale de Investiţii (CNI).

Şi funcţiile din teritoriu vor fi împărţite între cele trei partide. Este vorba de posturile de prefecţi, subprefecţi, şefi de agenţii. Din cele 42 de funcţii de prefect PSD va numi 21 de oameni în timp ce PNL -17 iar UDMR- 4 prefecţi.