How to Web: Startup-urile româneşti au reuşit să stabilească un trend ascendent în 2023

Pentru România, anul 2023 a fost unul de interes pentru investitorii străini, iar startup-urile româneşti au reuşit să stabilească un trend ascendent. Cu un volum total de 129,6 milioane de euro, tranzacţiile din ţara noastră depăşesc pragul de 100 de milioane de euro pentru al treilea an consecutiv, în creştere cu 27,4% faţă de anul precedent şi în ciuda unei uşoare scăderi a numărului de tranzacţii, conform raportului "Venture in Eastern Europe 2023" al How to Web.

Potrivit sursei citate, în ultimii 3 ani, How to Web a analizat tranzacţiile din România, urmărind evoluţia industriei. Anul acesta, raportul "Venture in Eastern Europe" urmăreşte investiţiile în startup-uri din 19 ţări est-europene, stabilind care sunt cele mai mari tranzacţii, cele mai de interes industrii sau care sunt startup-urile cu cea mai mare creştere şi potenţial din ultimii ani.

Deşi anul 2023 a fost un an în care investiţiile au fost în declin, iar investitorii au fost mai precauţi în comparaţie cu alţi ani, scena est-europeană de startup-uri tot a înregistrat rezultate pozitive precum:

Valoarea investiţiilor în estul Europei a crescut cu 378.8% faţă de 2020;

Topul celor 6 ţări care au înregistrat investiţii de peste 100.000.000 de euro este reprezentat de Polonia, Grecia, Lituania, Estonia, Cehia şi România;

Au dominat investiţiile de tip Series A şi B, cu peste 77% din valoarea totală;

Peste 79% din volumul total de investiţii a provenit din runde ulterioare ridicate de către companii în 2023;

Polonia, România şi Estonia au înregistrat cea mai intensă activitate de investiţie în runde iniţiale, acoperind 80% din valoarea totală investită în astfel de runde în startup-uri din estul Europei.

"Credem cu tărie în capacitatea Europei de Est de a păşi pe scena mondială a startup-urilor şi a capitalului de risc şi de a se diferenţia în industria companiilor de tehnologie la nivel global. Acest rol emergent al Europei de Est a fost demonstrat în mod repetat prin ascensiunea startup-urilor cu ADN est-european, care au devenit unele dintre cele mai de succes companii la nivel mondial, precum Skype, Wise, Pipedrive sau Bolt. Acestora se alătură şi o listă de companii tehnologice care s-au extins internaţional şi au devenit unele dintre cele mai folosite produse sau soluţii, precum UiPath şi Bitdifender, născute în România şi multe altele din regiune. Aceste companii vizionare care continuă să apară au creat deja un tipar de peste 30 de ani.

Venture in Eastern Europe este proiectul prin care ne propunem să evidenţiem evoluţia industriei de invesţii în companiile de tehnologie din regiune prin raportul lansat astăzi, cât şi să creăm un context de colaborare şi conectare în lumea capitalului de risc, în cadrul evenimentului cu acelaşi nume, care va avea loc înaintea conferinţei How to Web", spune Alexandru Agatinei, CEO How to Web.

În România au avut loc 61 de tranzacţii în 2023, reprezentând o scădere de 16,4% faţă de cele 73 de tranzacţii din anul precedent. Cu toate acestea, dimensiunea medie a tranzacţiilor a crescut cu 52,5% de la 1.39 milioane de euro în 2022 la 2.12 milioane de euro în 2023.

"În peisajul expansiunii ecosistemului de tehnologie din regiune, raportul Venture in Eastern Europe 2023 pune în lumină startup-urile reziliente, inovatoare şi cu o ambiţie de neclintit. La BCR Seed Starter, contribuim la această lume vibrantă, oferind ghidaj şi sprijin celor care inovează şi care dau contur acestui viitor digital. Acest raport celebrează realizările colective ale unei regiuni care nu doar participă la firul narativ al scenei de tehnologie globale, ci îl redefineşte cu curaj. Rolul nostru este condus de o profundă încredere în puterea transformaţională a antreprenorilor din Europa de Est, a căror determinare ne inspiră să ne imaginăm un viitor în care tehnologia împuterniceşte fiecare colţ al comunităţii noastre, construind un ecosistem mai puternic şi mai conectat, care prosperă prin colaborare şi succes comun", spune Carmen Dibuş, CEO BCR Seed Starter.

Inteligenţa artificială a reprezentat cea mai de interes tehnologie de pe teritoriul românesc, cele mai mari investiţii fiind în startup-urile FlowX.AI, DRUID şi Creatopy.

Raportul "Venture in Eastern Europe" este realizat de How to Web, în parteneriat cu BCR Seed Starter şi susţinut de Underline Ventures. Fiind la prima ediţie regională, scopul raportului este să identifice impactul activităţilor startup-urilor, să stabilească trendurile definitorii regiunii şi să ofere o imagine de ansamblu asupra potenţialului de dezvoltare al estului Europei, prin date calitative şi cantitative.