Toţi cei interesaţi să afle noutăţi, oferte imobiliare deosebite şi oportunităţi de investiţii sunt invitaţi la Târgul Naţional Imobiliar TNI ce începe vineri, 6 mai, ora 10.00 la Palatul Parlamentului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Ediţia este una RECORD, deoarece proiectele prezentate în cadrul evenimentului au o valoare totală de peste 2 miliarde de euro. Evenimentul are loc până duminică, 8 mai, iar accesul se realizează din Calea 13 Septembrie, poarta B3 (autobuze 362, 136, 385), vizitatorii ce se deplasează cu maşina personală având posibilitatea de a parca gratuit în curtea interioară a Palatului Parlamentului.

Încurajăm vizitatorii să instaleze aplicaţia de mobil TNI ce facilitează schimbul datelor de contact cu participanţii târgului în mod rapid şi sigur. În plus, vizitatorii au acces gratuit în baza Qr codului generat de aplicaţia de mobil TNI. Aplicaţia este disponibilă pe GOOGLE PLAY şi APP STORE! Descarcă ACUM aplicaţia TNI şi INTRI GRATUIT!

• TNI: Oferte imobiliare cu multiple avantaje pentru vizitatori şi preţuri între 10.250 euro şi 15 milioane de euro!

"Ediţia Târgului Naţional Imobiliar TNI ce are loc în perioada 6-8 mai la Palatul Parlamentului reuneşte peste 25.000 de oferte de locuinţe noi: garsoniere, apartamente vile, case de vacanţă, din Bucureşti, ILFOV, Sebeş, Constanţa, Năvodari şi Mamaia, Valea Prahovei, Dubai şi Cipru. Preţul minim din expoziţie este de 10.250 euro+tva pentru o casă mobilă realizată din container maritim de către Ocean Art Design. Cea mai scumpă proprietate ofertată în cadrul acestei ediţie TNI este o vilă de 1100mp în Palm Jumeirah, Dubai care costă 15 milioane de euro şi face parte din portofoliul CyDubai, agenţie ce vinde imobile în Emiratele Arabe Unite cu preţuri începând de la 122.000 euro.

Pentru cei interesaţi de achiziţia de terenuri, ofertele pornesc la nivel naţional de la 7.000 euro (teren de 1.148mp din Scorţeni, Prahova) şi ajung până la 2,4 milioane de euro (teren de 2.425mp ultracentral în Predeal) şi fac parte din portofoliul Mervani Invest. În Bucureşti-ILFOV agenţia Re/MAX IMPACT scoate la vânzare în cadrul ediţiei TNI terenuri cu preţuri de la 25.000 euro (pentru 1.000mp în Bălţeni, ILFOV) şi până la 3,5 milioane de euro (teren cu suprafaţă de 32.400mp în Popeşti Leordeni).

Vizitatorii Târgului Naţional Imobiliar au acces pe durata celor 3 zile de eveniment la imobile cu preţuri speciale şi diverse bonusuri oferite de expozanţii TNI. Printre acestea menţionăm: reduceri de 15% la apartamentele dezvoltate de OBA different by Luxury, discount de până la 9.200 euro la apartamentele noi din ansamblul EnVogue Residence Iuliu Maniu, vouchere de 5.000 euro oferite fiecărui vizitator TNI pentru achiziţia de garsoniere şi apartamente în Axxis Nova Resort & Spa, reducerea avansului necesar rezervării de la 5.000 euro la doar 2.000 euro pentru casele din Prestige Residence Corbeanca, sistem de panouri solare oferite cadou de către Mysyp Real Estate la achiziţia unei case în ansamblul Laguna Forest Corbeanca, discount de 8% pentru rezervarea apartamentelor din Escape Residence pentru care se plăteşte un avans de minim 50% şi multe alte avantaje pe care vă invităm să le descoperiţi în cadrul TNI. "declară Cristina Bercea, PR Manager al Târgului Naţional Imobiliar.

Printre companiile şi proiectele imobiliare prezente la târgul imobiliar se numără: White Titanic, Elements by the lake, Metropolitan Residence, Laguna Forest, Trio Bridge View, EnVogue Residence, Axxis Nova Resort & Spa, Magnolia Urban Village, Banca Transilvania, Imobiliare Dubai, Plaza Residence, OTP Bank, Quantum Garden, Panorama City, Militari Residence, The Money Advisor, Central Address, iResidence, Color Life Residence, 123Credit, Siseşti 59 Garden, Ansamblul Valea Cireşilor, CyDubai, RE/MAX IMPACT, Start Finance, Axxa Grup, Ocean Art Design, Emax Real Estate, Ansamblul rezindenţial Uranus 1, Ideal Residence, Prestige Residence, Mervani Invest, MovingBox Relocation, Escape Residence, Ego Estate, Cresida Management, OBA different by Luxury, Crown Towers etc.

• TNI: Situaţia preţurilor în imobiliare şi nivelul cererii de locuinţe

După ce piaţa imobiliară din România a dat dovadă de maturitate şi adaptabilitate, depăşind cu bine incertitudinile legate de pandemie, tensiunile socio-politice resimţite în actualul context geopolitic au dus la o variaţie pozitivă a preţurilor în imobiliare, datorată scumpirii materialelor de construire şi a dificultăţilor întâmpinate pe lanţurile de aprovizionare. Conform indicelui Imobiliare.ro, partener TNI, la nivel naţional preţul mediu solicitat pentru un apartament în ultimele 31 de zile a ajuns la valoarea de 1654 euro/mp, în creştere cu 2,8 procente faţă de luna februarie 2022, aspect ce a dus iniţial la o amânare în deciziei de cumpărare de imobile. Pe de altă parte, emiterea unui numărul mic de autorizaţii de construire şi preferinţa românilor pentru cumpărarea de proprietăţi noi în detrimentul celor vechi a dus la o revenire rapidă a cererii de locuinţe. "După şocul resimţit la începutul crizei din ţara vecină, când cererea scăzuse brusc pe un fond puternic emoţional, piaţa rezidenţială şi-a revenit în ultimele 3 săptămâni, astfel încât cererea este din nou la nivelul de dinainte de 24 februarie. Pe fondul cererii crescute şi a creşterii costului de construcţie, ne aşteptăm ca preţurile apartamentelor să continue acest trend ascendent.", a declarat Daniel Crainic, Director de Marketing Imobiliare.ro

Revenirea cererii de locuinţe este confirmată şi de datele publicate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin care în luna martie 2022 au fost vândute, la nivelul întregii ţări, 72.123 de imobile, cu 23% mai multe faţă de luna februarie a acestui an, şi cu 14% mai multe faţă de perioada similară a anului 2021. Datele ANCPI arată că cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în Bucureşti (14.423), Ilfov (4.626) şi Cluj (4.035).

• TNI: Oferte imobiliare variate, preţuri pentru toate bugetele

Bucureştiul şi Ilfovul rămân zonele cu cea mai dinamică piaţă imobiliară din ţară, iar în cadrul târgului imobiliar din 6-8 mai vizitatorii vor găsi oferte atractive din toate zonele de interes ale capitalei pentru toate tipurile de imobile şi inclusiv terenuri.

Cele mai mici preţuri sunt pentru locuinţele vechi, iar în cadrul târgului vizitatorii au acces şi la proprietăţi aflate la revânzare prin intermediul agenţiei Re/MAX IMPACT ce face parte din reteaua globala RE/MAX, compusă din peste 140.000 de agenţi imobiliari. Cea mai ieftină garsonieră ofertată la TNI costă 33.000 euro, are o suprafaţă de 27mp utili şi este amplasată în Chiajna, iar cel mai ieftin apartament cu 2 camere are suprafaţa de 44mp şi costă 48.000euro, fiind localizat în aceeaşi zonă. Apartamentul de 3 camere cu cel mai scăzut preţ în cadrul TNI este 74.000euro, are 66mp utili şi se află în Bucureşti, zona Brâncoveanu, iar cea mai ieftină vilă costă 139.000euro, are 127mp utili şi este amplasată în Bălăceanca, ILFOV.

Dacă ne referim la imobilele noi ce sunt în preferinţele actualilor cumpărători, nordul capitalei continuă să fie un punct de atracţie pentru clienţii din segmentele medium şi premium, aceştia fiind atraşi de locuinţe cu suprafeţe mai mari, amplasate mai aproape de parcuri, ce au în proximitate multiple posibilităţi de agrement, restaurante de top şi unităţi de învăţământ private, cele mai multe cu predare în limbi străine.

Din dorinţa de a le oferi oamenilor un stil de viaţă nou într-un proiect tip boutique, dezvoltatorul imobiliar cu capital 100% românesc, Black Oak Developer&Contractor, a lansat vânzările pentru un proiect în nordul Bucureştiului. " ELEMENTS by the LAKE este un ansamblu rezidenţial înconjurat de natură, dar totuşi aproape de punctele de interes ale capitalei, fiind amplasat chiar pe malul lacului Străuleşti, în apropierea staţiei de metrou. Preţul de pornire pentru studiouri este de 85.000 euro, apartamentele cu două camere au preţuri începând de la 95.000 euro, apartamentele cu 3 camere costă de la 145.000, iar penthouse-urile pot fi cumpărate cu preţuri începând de la 280.000 euro" a declarat Mihai Bulancea, General Manager Black Oak Developer&Contractor.

Uranus 1 este cel mai nou ansamblu rezidenţial situat central, aproape de zona Unirii, în proximitatea Palatului Parlamentului şi a hotelului Marriot ce se lansează în exclusivitate la TNI. Imobilul este prevăzut cu un total de 23 de apartamente cu 2 şi 3 camere, iar preţurile se situează între 108.000 euro+ tva şi 305.000 euro+tva.

IBB Imobiliare România prezintă IRESIDENCE în cadrul TNI, singurul proiect din zona Pipera ce se află în stadiu de dezvoltare şi deţine certificare BREEAM Excellent. Apartamentele cu 2 camere din IRESIDENCE au preţul de pornire de 83.300 euro+tva, apartamentele cu 3 camere au preţuri de la 142.400, iar penthouse-urile costă începând cu 435.700 euro+tva. Cea mai scumpă proprietate din proiect este cotată la valoarea de 2.099.000 şi este vorba despre un penthouse cu 5 camere, 3 balcoane şi o suprafaţă de 698mp. Clădirile ce sunt proiectate conform standardelor BREEAM Excelent au un impact redus asupra mediului, prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de energie şi un impact major în îmbunătăţirea calităţii locuirii.

• TNI: Investiţii cu potenţial chiar la noi în ţară

În ultimii ani s-a putut observa în cadrul ediţiilor Târgului Naţional imobiliar interesul crescut al românilor pentru achiziţia de case de vacanţă în ţară. Aceştia cumpărau proprietăţi pe litoralul românesc sau la munte cu scopul de se bucura de 1 maxim 2 sejururi în locaţie, închiriindu-le în restul timpului. Odată cu apariţia fenomenului work from home ce continuă dincolo de ridicarea restricţiilor impuse în pandemie, românii s-au putut bucura de mai mult timp petrecut în locuinţele de vacanţă ce a dus la conturarea trendului second home şi la noi în ţară, precum şi încurajarea dezvoltatorilor români să investească în acest segment.

În cadrul ediţiei TNI din 6-8 mai, vizitatorii au acces la cele mai noi proprietăţi la mare şi la munte, ce beneficiază de facilităţi premium. White Titanic este cea mai mare clădire mixed-used de pe litoralul românesc ce găzduieşte 564 de imobile rezidenţiale, 10.000m2 de parcări subterane şi supraterane, 4 restaurante, fitness & spa center, spaţii comerciale, terase, piscine şi plajă privată, fiind construit în prima linie la malul mării, în Mamaia Nord.

Axxis Nova Resort & Spa este primul concept integrat de pe litoralul românesc ce redefineşte luxul la Marea Neagră, pune accent pe facilităţi high-end şi oferă spre vânzare studiouri de 54mp cu preţuri începând de la 72.000euro, apartamente cu 2 camere de 79mp cu preţuri de la 120.000 euro şi apartamente de 3 camere, 115mp cu preţuri începând de la 201.000 euro.

Agenţia Mervani Invest oferă posibilitatea vizitatorilor TNI să aleagă din peste 600 de oferte imobiliare de pe Valea Prahovei, având în portofoliu atât unităţi locative disponibile în proiecte noi, cât şi imobile aflate la revânzare. Preţurile pentru locuinţele noi cu vedere la munte pornesc de la 50.000 euro pentru o garsonieră în Buşteni, 70.000 euro pentru un apartament cu 2 camere în Sinaia şi respectiv 136.000 euro pentru un apartament cu 3 camere în Buşteni.

• TNI: Investiţiile în imobile din străinătate - refugiu pentru actuala situaţie geopolitică

Interesul pentru investiţii în zone considerate refugiu a crescut brusc odată cu declanşarea conflictului în Ucraina, iar centrul financiar al Orientului Mijlociu este în topul preferinţelor, fiind atractiv şi din prisma climei, dar şi a facilităţilor fiscale. "Majoritatea românilor care cumpără locuinţe în Dubai o fac în scop investiţional, dar avem clienţi care au decis să se mute acolo şi au cumpărat o proprietate în care să locuiască efectiv. Lipsa taxelor şi a impozitelor anuale, posibilitatea de a obţine uşor finanţare direct de la bănci din Dubai, precum şi faptul că poţi obţine rezidenţă pentru propria persoană şi rudele de gradul întâi reprezintă principalele avantaje ale investiţiilor în Emiratele Arabe Unite. În plus, imobilele din Dubai vin la pachet cu licenţă de afaceri, respectiv posibilitatea de a derula afaceri pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Emax Real Estate are în portofoliu multiple proprietăţi cu preţuri de de pornire de 170.000 de euro şi este singura companie acreditată să realizeze property managment în Dubai. Imobilele se pot cumpăra doar cu paşaportul, recuperarea investiţiei se face rapid, iar în cadrul Târgului Naţional Imobiliar vizitatorii au acces la cele mai mari discounturi la imobilele din Dubai." declară Andreea Popa, CEO Emax Real Estate.

Alături de multiplele oferte de investiţii în Dubai, Cihanara Turism & Investiţii este încântată să prezinte în cadrul târgului imobiliar TNI multitudinea de oportunităţi care sunt disponibile în Cipru de Nord, atât pentru investitori cât şi pentru cei care au în vedere stabilirea pe această insulă sigură şi paşnică. De la apartamente şi vile până la parcele de teren, portofoliul Cihanara deţine proprietăţi ce se potrivesc tuturor intereselor şi bugetelor.

• TNI: Târg imobiliar cu finanţare inclusă

Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor şi a facilita tranzacţiile imobiliare, în cadrul târgului imobiliar din 6-8mai de la Palatul Parlamentului, vizitatorii primesc consultanţă financiară gratuită în vederea obţinerii de credite avantajoase de la reprezentanţii: OTP Bank, Banca Transilvania, Start Finance, 123Credit, The Money Advisor si Axxa Grup.

Persoanele ce doresc să achiziţioneze locuinţe eficiente energetic pot aplica în cadrul TNI pentru un Credit Imobiliar Ipotecar Certificat ROGBC, condiţia obţinerii acestui tip de finanţare fiind alegerea unui imobil cu performanţă energetică A (consum annual maxim 163 kwh/m2) ce deţine certificare emisă de Consiliul Român pentru Clădiri Verzi.

• TNI: brand 100% românesc cu renume european şi colaborări internaţionale

Târgul Naţional Imobiliar - TNI este evenimentul de referinţă pentru piaţa imobiliară din România, ce reuneşte într-un singur loc, timp de 3 zile: dezvoltatori, agenţii imobiliare, instituţii financiar-bancare, fonduri de investiţii, instituţii de asigurări, management imobiliar, industrii conexe, asociaţii profesionale, investitori strategici şi instituţionali, precum şi presa de specialitate. TNI este cel mai mare eveniment imobiliar din România şi unul dintre cele mai relevante din Europa de Est. Având deja o tradiţie de 18 ani în acest segment, brandul TNI este internaţional şi se bucură de încrederea şi sprijinul celor mai importante organizaţii imobiliare din lume: NAR - National Association of REALTORS® şi CEPI-European Association of Real Estate Professions în calitate de Parteneri Internaţionali. Prin aceste colaborări ne dorim promovarea oportunităţilor de investiţii în afara ţării şi ridicarea standardelor pieţei imobiliare din România la nivel internaţional. NAR este asociaţia fondată în 1908 ce deserveşte mai mult de 1.500.000 de profesionişti imobiliari din Statele Unite şi din întreaga lume, iar CEPI este organizaţia internaţională înfiinţată în Bruxelles în 1990 cu scopul de a sprijini tranzacţiile imobiliare europene şi transfrontaliere prin dezvoltarea activităţii profesioniştilor imobiliari.

APAIR se adresează în cadrul TNI agenţilor imobiliari, persoanelor interesate de achiziţii imobiliare cu oferte concrete, dar şi tuturor celor care pot sprijini refugiaţii ucrainieni. Reprezentanţii Asociaţiei Profesionale a Agenţilor Imobiliari din România (APAIR) vor fi prezenţi în cadrul evenimentului de referinţă al pieţei imobiliare, adresându-se atât publicului consumator de servicii imobiliare, cât şi agenţilor imobiliari "La standul APAIR persoanele interesate de achiziţii imobiliare vor găsi oferte diverse şi unice, în timp ce vor afla care este activitatea asociaţiei şi care sunt beneficiile colaborării cu un REALTOR. Agenţii imobiliari sunt de asemenea invitaţi pentru a afla mai multe informaţii despre MLS, avantajele membrilor şi proiectele educaţionale ale asociaţiei. Totodată, APAIR va prezenta la TNI rezultatele campaniei de ajutorare şi sprijinire a câtorva sute de oameni afectaţi de războiul din Ucraina.Persoanele care doresc să se implice în sprijinirea refugiaţilor vor putea discuta în cadrul TNI cu voluntarii APAIR şi pot contribui la cazarea unor oameni care au mare nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, "a declarat Victor Ion, Prim-Vicepreşedinte APAIR.

Ziarul BURSA şi revista BURSA Construcţiilor sunt parteneri media ai evenimentului.