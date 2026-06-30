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INS: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale a crescut în luna mai cu 1,8%

S.B.
Miscellanea #Construcţii / 30 iunie, 11:11

INS: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale a crescut în luna mai cu 1,8%

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, în luna mai, a fost de 2882, în creştere cu 1,8% faţă de luna aprilie 2026 şi în scădere cu 14,3% faţă de mai 2025, informează news.ro.

În primele patru luni din acest an, au fost eliberate 12979 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, mai puţin cu 8,2% faţă de perioada similară din 2025, anunţă, marţi, Insti-tutul Naţional de Statistică (INS).

Cele mai multe autorizaţii de construire eliberate, în mai, au fost pentru clădiri rezidenţiale - 2882 autorizaţii, ceea ce înseamnă un avans de 1,8% faţă de luna aprilie 2026, fiind raportată o suprafaţă utilă totală de 825798 mp (-3,3%). Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 70,6% sunt pentru zona rurală.

În mai 2026, s-au eliberat 584 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale, cu 6,2% mai mult faţă de luna aprilie 2026, în suprafaţă utilă totală de 263518 mp (-1,1%).

Faţă de aprilie, se evidenţiază o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (+51 autorizaţii), arată INS. În profil teritorial, creşterea este reflectată în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (+67 autorizaţii) şi Nord-Vest (+37). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-19 autorizaţii), Vest (-16), Sud-Est (-13) şi Centru (-5), în timp ce regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia au rămas la acelaşi nivel.

Raportat la aprilie 2026, în mai, s-a înregistrat o scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-3045 mp). În profil teritorial, acest recul este reflectat în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (-18740 mp), Sud-Est (-13445), Sud-Vest Oltenia (-11352), Nord-Est (-7698) şi Centru (-5408). Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare Vest (+19776 mp), Bucureşti-Ilfov (+17567) şi Nord-Vest (+16255).

Raportat la mai 2025, în luna mai 2026 se remarcă o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (-14,3%) şi o majorare a suprafeţei utile totale (+9,7%).

În profil teritorial, reducerea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (-482 autorizaţii) se remarcă în regiuni de dezvoltare precum Nord-Est (-134 autorizaţii), Sud-Muntenia (-116), Nord-Vest (-85), Vest (-64), Sud-Est (-59), Centru (-43) şi Sud-Vest Oltenia (-11). S-a înregistrat, însă, un avans în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (+30 autorizaţii).

În mai 2026, comparativ cu mai 2025, s-a mărit numărul de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+1,4%), dar s-a redus suprafaţa utilă totală (-25,6%).

În profil teritorial, această scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-90645 mp) se remarcă în regiuni de dezvoltare precum NordEst (-79257 mp), Vest (-30659), Sud-Muntenia (-11067), Sud-Vest Oltenia (-7448) şi Centru (-2366). Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (+17214 mp), Nord-Vest (+11999) şi Bucureşti-Ilfov (+10939).

În primele patru luni din 2026 s-au eliberat 12979 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 8,2% faţă de perioada 1.I - 31.V.2025, arată INS.

Au fost raportate scăderi în regiuni de dezvoltare precum Vest (-284 autorizaţii), Nord-Vest (-243), Nord-Est (-226), Sud-Est (-208), Sud-Muntenia (-193) şi Centru (-68), dar şi creşteri în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (+43 autorizaţii) şi Bucureşti-Ilfov (+24), potrivit datelor INS.

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