Investeşte în dezvoltarea pasiunii, când ai în plan o schimbare în carieră

60% dintre angajaţi spun că sunt neimplicaţi la locul de muncă şi 19% spun că sunt nefericiţi, arată raportul Gallup, State of the Global Workplace: 2022. Doar 33% au raportat că se simt implicaţi. Iar când îţi petreci majoritatea zilelor lucrând, îţi va fi greu să atingi rezultatele pe care le ai în plan dacă nu eşti pasionat de ceea ce faci. Dacă nu ai entuziasmul necesar pentru a te implica.

Şi pasiunea este foarte importantă, de exemplu, când ai în plan o schimbare în carieră şi îţi doreşti să te îndrepţi spre domeniul IT. Angajatorii o cer sub diferite formulări: "pasiune pentru dezvoltarea de soluţii software", "passion for games is a plus", "Passion to develop high-quality and extraordinary solutions to real complex distributed-computing problems". Află cum îţi descoperi pasiunea, ce impact are aceasta asupra carierei tale, dar şi lecţii importante de la cei mai pasionaţi developeri.

De ce pasiunea este importantă în carieră

Pasiunea este acel sentiment puternic de entuziasm pentru o anumită activitate/domeniu. Cercetările Deloitte descriu pasiunea ca fiind acel factor care ne motivează să cercetăm problemele grele şi ne susţine să facem faţă provocărilor şi eşecurilor. Tot din pasiune vine şi dorinţa de a înţelege ceva, de a învăţa mai repede, de a avea impact.

Totuşi, nu este uşor să găseşti o modalitate, prin care să fii plătit pentru a face ceea ce îţi place să faci în timpul liber. De multe ori trebuie să-ţi exersezi imaginaţia pentru a găsi "firele" care leagă un hobby sau un interes de o carieră sau profesie. Descoperirea pasiunilor tale necesită angajarea în diferite tipuri de muncă. Trebuie să dezvolţi o oarecare înţelegere, să cunoşti problemele şi provocările unei activităţi, ca să te îndrăgosteşti de ea. Reţine că găsirea pasiunilor tale nu este un proces unic care se întâmplă într-o singură zi, ci ai nevoie de exerciţiu zilnic pentru a descoperi ce îţi place să faci.

7 modalităţi prin care să-ţi descoperi pasiunea

1.Creează o declaraţie personală în care să menţionezi ceea ce vrei să realizezi în viaţa ta, atât personal, cât şi profesional. Este ca o busolă care indică direcţia. Te ghidează ori de câte ori trebuie să decizii importante. Odată scrisă, declaraţia ta de viziune personală te poate ghida cum să-ţi găseşti adevăratele pasiuni.

2.Descoperă-ţi valorile, lucrurile pe care le consideri importante pentru a lucra. Valorile tale determină obiectivele şi priorităţile tale personale.

3.Descoperă ceea ce te motivează. Ce te face să te simţi împlinit şi prezent? Descoperă cine eşti cu adevărat, locul unde valorile şi scopul tău se întâlnesc.

4.Fă o listă cu lucrurile pe care îţi place să le faci. Conştientizarea de sine este un pas important în călătoria ta spre descoperirea pasiunilor tale.

5.Recunoaşte-ţi atuurile şi realizările. Poţi constata că anumite abilităţi precum testarea software, identificarea bug-urilor îţi vin în mod natural şi îţi face plăcere să le experimentezi. Folosind aceste abilităţi, poate ai dat formă unor proiecte personale şi aceasta este o realizare importantă, care spune multe despre ceea ce-ţi place să faci.

6.Scrie un jurnal, astfel vei descoperi ceea ce te pasionează, fără nicio judecată sau convingeri limitative din partea altora.

7.Caută îndrumarea unui mentor din domeniul în care vrei să lucrezi. Acesta îşi va da seama spre ce specializare să te îndrume în funcţie de atuurile tale, în funcţie de ceea ce-ţi place să faci. De exemplu, în domeniul IT îţi poate oferi ghidare spre cursurile de calificare pe care să le urmezi, precum şi ghidare în aplicarea la joburile care ţi se potrivesc.

Impactul pe care pasiunea îl are în cariera ta

Te determină să-ţi dezvolţi cunoştinţele

Dacă nu ai abilităţile cerute de angajatori, de exemplu pentru un job de tester, dar eşti pasionat de acest domeniu, te poţi înscrie în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanţat din Fondul Social European, parte a programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real şi să faci schimb de experienţă cu ceilalţi cursanţi. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îţi va oferi suportul necesar pentru a-ţi găsi job.

Iată care sunt condiţiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

●ai domiciliul sau reşedinţa în orice judeţ din România (cu excepţia judeţului Ilfov şi Municipiului Bucureşti

●ai o vârstă cuprinsă între 25 şi 65 de ani

●eşti angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

●ai absolvit cel puţin 8 clase

●dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) - cursurile au loc doar online

●ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

●ai în posesie difuzor/căşti şi microfon pentru a participa la discuţii

●eşti un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deţii competenţe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 - Educaţie şi competenţe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Îţi sporeşte puterea de concentrare

Pasiunea este o dispoziţie. Când eşti pasionat de un domeniu, atunci nu numai că îţi place să lucrezi, dar ţi se pare interesant. Prin urmare, devii mai atent şi mai concentrat pe ceea ce faci şi poţi să înlături micile distrageri, care, inevitabil apar.

Îţi creşte motivaţia

Când ai pasiune pentru ceea ce faci, te simţi motivat să lucrezi în cel mai bun mod posibil, iar odată ce reuşeşti, motivaţia ta interioară creşte şi mai mult. Dacă faci însă o muncă pe care o consideri plictisitoare, atunci este posibil să nu atingi ceea ce îţi doreşti şi, ca urmare, să te simţi demotivat.

Îţi schimbă perspectiva asupra muncii

Îţi petreci majoritatea orelor lucrând şi, când îţi place ceea ce faci atunci cu siguranţă munca nu pare împovărătoare. Chiar dacă trebuie să munceşti mai mult, din orice motiv, eşti fericit că o faci, deoarece munca ta nu mai este o "încărcare" pentru tine.

Te determină să-ţi depăşeşti limitele şi să-şi atingi obiectivele

Munca ta nu poate fi ceva ce vei face timp de câteva ore sau săptămâni. Dacă îţi place ceea ce faci, atunci vei fi gata să lupţi cu tot felul de obstacole care apar, inevitabil, în calea atingerii obiectivelor tale. Pasiunea te mobilizează să-ţi dezvolţi abilităţile şi să depăşeşti dificultăţile, prin soluţii creative.