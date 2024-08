Jurnalistul Dan Badea, interceptat de DIICOT Argeş

Jurnalistul argeşean, Dan Badea, afirmă pentru publicaţia Jurnalul de Argeş, că a fost urmărit şi ascultat de DIICOT în urma emisiunilor cu dezvăluiri din centrele Direcţiei pentru Protecţia Copilului (DGASPC) de la televiziunea la care îşi desfăşoară activitatea.

Potrivit sursei citate, pe data de 30 ianuarie a acestui an, Tribunalul Argeş a autorizat interceptarea convorbirilor telefonice ale ziaristului, însă abia la sfârşitul lunii iulie, Dan Badea a aflat că a fost ascultat. "În vara anului 2023, noi am publicat nişte articole legat de ce se întâmplă în unele centre DGASPC Argeş. Aşa cum a relatat inclusiv «Jurnalul de Argeş», lucrurile nu au fost deloc în regulă. Au fost cazuri de trafic de droguri, prostituţie cu unele minore internate acolo, să nu generalizăm. Am făcut şi două emisiuni pe tema aceasta. Şi anul acesta am publicat câteva articole, iar pe data de 29 iulie am primit acasă un document de la DIICOT Argeş, conform căruia mi s-au ascultat telefoanele", a precizat jurnalistul.

În documentul semnat de procurorul şef de serviciu Antonia Diaconu se arată: "Vă aducem la cunoştinţă, în conformitate cu disp. Art. 145 C. p.p., că faţă de dvs. au fost autorizate interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor efectuate, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, precum şi localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 30/UP/30.01.2024, emis de Tribunalul Argeş", relatează Jurnalul de Argeş.

Zilele trecute, Dan Badea a cerut să primească rezoluţia de clasare a dosarului, scrie Jurnalul de Argeş. "Dosarul e clasat, că n-am nicio funcţie, dar întrebarea mea este cum am ajuns eu să fiu interceptat alături de nişte angajaţi de la DGASPC care mi-au dat aceste informaţii, în condiţiile în care atenţia DIICOT-ului ar fi trebuit să fie focusată pe infracţiunile respective. Eu nu cunosc pe niciun copil de acolo, pe nicio fată personal. Mie mi s-au adus la cunoştinţă exact cum aţi scris şi dvs. zeci de articole de presă", precizează acesta.

Ziaristul îşi aminteşte că a văzut maşini suspecte în perioada interceptărilor. "Am observat chestii ciudate, dar nici nu sunt un tip paranoic. Atât am pus şi eu întrebarea: de ce am fost urmărit, ţinând cont că eu am fost ziarist? Eu, practic, am arătat ce se întâmplă acolo pe baza unor declaraţii, unor documente, unor înregistrări audio-video, nu că am visat cu o noapte înainte şi apoi m-am apucat să scriu".

Dan Badea a mai precizat: "Dacă treaba asta a fost pornită de către procuror, se poate merge pe abuz în drept. Dacă a fost, într-adevăr, făcută de către cineva de la DGASPC, că au inventat ei grup infracţional organizat, că m-am strâns eu cu câţiva ca într-o lojă masonică, ceea ce e total fals, că pe unii dintre angajaţii de acolo care mi-au dat (informaţii, n. red.) nici nu-i cunosc personal. Decât pe unul îl cunosc. Îi ştiu după nume, dar nu îi cunosc personal. Dacă a fost făcută treaba asta de către cineva din DGASPC, în fostul Cod Penal există infracţiunea de denunţ calomnios, acum se numeşte inducerea în eroare a organelor judiciare. Voi merge pe chestia asta indiferent ce se va întâmpla. Până la urmă, n-am avut niciun fel de vină. Nu mai putem acum să mai scriem ce se întâmplă în instituţiile statului, că riscăm să fim urmăriţi! Ca instituţiile ăstea să se bage în viaţa noastră personală şi profesională nu este deloc ok", precizează Jurnalul de Argeş.