Legea tăcerii la ASF: avertizorii de integritate, sancţionaţi drastic de conducerea instituţiei

Funcţionarii din cadrul Autorităţii pentru Supraveghere Financiară se cofruntă cu un risc ridicat în momentul în care constată anumite nereguli în activitatea respectivei instituţii publice. Să fii avertizor de integritate cu privire la ASF reprezintă cea mai dificilă postură în care poate fi un funcţionar, în condiţiile în care trei angajaţi ai Autorităţii au fost trimişi deja în comisiile disciplinare, iar unul dintre ei a şi fost concediat de către conducerea instituţiei.

Cel concediat la începutul acestui an se numeşte Cătălin Ionescu. Poate numele nu vă spune mare lucru, dar domnul Ionescu este cel care a avertizat Parlamentul în 22 decembrie 2024 cu privire la nereguli grave în supravegherea sistemului de pensii private şi la riscurile majore la care sunt expuşi milioane de români, în privinţa banilor din Pilonul II de pensii. Înainte de sesizare, Cătălin Ionescu a atenţionat de mai multe ori conducerea ASF, expunând impactul negativ al deciziilor luate la nivelul Consiliului ASF şi documentând mecanismele prin care sunt periclitate economiile cetăţenilor.

Pentru că şi-a permis luxul de a furniza documente Parlamentului cu privire la aceste aspecte, conducere ASF a dispus măsuri împotriva avertizorului de integritate, care au culminat cu trimiterea sa în faţa Comisiei de disciplină, ce a decis desfacerea contractului individual de muncă al acestuia. Lucru interzis de legea 361/2022, prin care s-a transpus în plan naţional directiva europeană privind protecţia asigurată avertizorilor de integritate.

Măsurile represive nu s-au oprit doar la acest avertizor de integritate, ci, potrivit unei scrisori deschise adresată către ASF în urmă cu zece zile de Asociaţia "Avertizorilor în interes public", s-au îndreptat şi împotriva avertizorilor de integritate Cristian Muntean şi Francesca Andreescu.

Cristian Muntean este avertizorul de integritate care a pus pe masa Parlamentului şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie mai multe documente şi informaţii care arătau starea de fapt a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). În mai 2021 el a dezvăluit în faţa membrilor comisiilor reunite de buget, finanţe, bănci şi piaţă de capital ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, modul defectuos în care conducerea ASF a gestionat supravegherea şi monitorizarea companiilor City Insurance şi Euroins România, mod care a dus la falimentul celor două societăţi din domeniul asigurărilor. Mai mult, el a dezvăluit că ASF a devenit un fel de instituţie de familie, în cadrul căreia conducerea Autorităţii şi-a angajat rudele (gineri, soţii) sau amantele, cât şi în baza recomandărilor venite din partea operatorilor economici aşa-zişi supravegheaţi. Cristian Muntean a mai afirmat că fostul şef al ASF, Nicu Marcu, care acum este şef al ORNISS, ar fi făcut presiuni pentru a-i forţa pe unii angajaţă să semneze acte adiţionale la contractele de muncă, prin care aceştia ar fi fost de acord cu reducerea salariilor cu 25-30%, în timp ce veniturile consiliului ASF au rămas intacte.

Francesca Andreescu a transmis Parlamentului o sesizare privind intervenţiile directe şi indirecte ale vicepreşedintelui ASF Sorin Mititelu în favoarea unei companii de asigurări de garanţii.

• ASF, fără proceduri revizuite, la doi ani de la termenul limită pentru întocmirea acestora

Potrivit scrisorii deschise semnată de Mihai Mihăilă, preşedintele Asociaţiei "Avertizorilor în interes public", "grupul avertizorilor a devenit cea mai vulnerabilă si defavorizată categorie de persoane din România deoarece în proporţie de 100%, avertizorii sunt hărţuiţi imediat după efectuarea avertizărilor în interes public, cu scopul de a fi eliminaţi din entităţile unde lucrează, fie pentru favorizarea făptuitorilor, fie pentru răzbunare pentru ajutor dat justiţiei ori pentru ascunderea sau negarea faptelor şi acţiunilor/situatiilor sesizare".

În documentul citat se arată că ASF nu a respectat, în cazul Cătălin Ionescu, prevederile art. 22 din legea 361/2022 privind interzicerea represaliilor la adresa avertizorilor de integritate şi se solicită conducerii Autorităţii respectarea dispoziţiilor din articolul respectiv în privinţa cercetărilor disciplinare demarate la adresa lui Cristian Munteanu şi Francescăi Andreescu.

Asociaţia mai semnalează faptul că, pe site-ul oficial de internet al ASF, nu există "o secţiune de informare privind drepturile avertizorilor în interes public şi canalul intern de raportare", deşi art. 33 din Legea nr. 361/2022 obligă instituţia publică să îşi revizuiască procedura internă privind avertizarea in interes public până la data de 5 februarie 2023. Tot până la aceeaşi dată, adică în urmă cu doi ani, ASF ar fi trebuit să îşi revizuiască procedurile sau regulamentele care contravin prevederilor Legii 361/2022, ori care restrâng drepturile şi protecţia conferite persoanelor care formulează o avertizare în interes public, de a institui un canal intern de raportare (conform art. 9 si 10 din Legea nr. 361/2022) şi de a desfăşura o activitate de informare internă cu privire la aceste aspecte precum şi la dreptul salariatilor de a formula raportări conform Capitolului IV din lege, prin canale externe de raportare sau conform Capitolului V, sub forma divulgărilor publice.

În legătură cu toate aceste aspecte de mai sus, am dorit să aflăm şi opinia celor de la ASF, instituţie căreia i-am trimis o solicitare oficială imediat după apariţia scrisorii deschise, dar care nu ne-a răspuns până la momentul închiderii ediţiei.

• ANI, CNCD şi Avocatul Poporului, impasibile în faţa hărţuirii avertizorilor de integritate

Mai grav este că, deşi avertizorii au dreptul legal de a se adresa direct canalelor externe sau de a face dezvăluiri publice, aceştia ajung victime ale unor mecanisme punitive subtile, mascate în "evaluări" sau "discipline interne".

Contactat de ziarul BURSA, Mihai Mihăilă, preşedintele Asociaţiei "Avertizorilor în interes public", ne-a spus: "După ce avertizorii îşi fac cunoscut cazul, în instituţiile respective apar multe trimiteri în judecată. Funcţionarii publici care îndrăznesc să vorbească sunt hărţuiţi ani la rând - trei, patru, chiar şapte ani. Cazul doamnei Camelia Roiu este emblematic: cel mai bun exemplu de avertizor din România, hărţuită ani întregi pentru dezvăluirile privind infecţiile intraspitaliceşti în contextul tragediei de la Colectiv, ceea ce descurajează complet alţi potenţiali avertizori. În loc să aibă curaj, ei semnează mai departe documente care ascund nereguli. Am trimis adrese inclusiv către Administraţia Prezidenţială. Testarea funcţionarilor publici este esenţială, pentru că altfel cei mai buni ajung victimele bullyingului instituţional. Legea este bună, am trecut prin multe ca să pot spune asta. Dar ar trebui să se treacă şi prin câteva procese, ca să vedem cum este aplicată. Din păcate, justiţia nu respectă Legea 361/2022. Am propus modificări legislative către Senat, către Comisia Juridică. Din punctul nostru de vedere, peste 90% din lege este bine scrisă - problema e că instanţele nu o aplică. Niciun avertizor din ţară nu a obţinut, până acum, o decizie favorabilă privind măsurile de protecţie prevăzute la articolul 20 din Legea 361. Avertizorii sunt pur şi simplu sacrificaţi".

Domnia sa ne-a mai spus că nici Agenţia Naţională de Integritate, nici Guvernul, nici Ministerul Justiţiei, nici Înalta Curte, nici Avocatul Poporului şi nici Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu prea sar în sprijinul avertizorilor de integritate din ţara noastră.

Mihai Mihăilă a precizat: "Cei de la ANI nu colaborează cu noi. Timp de trei ani nu am primit niciun răspuns. La Ministerul Finanţelor am trimis două adrese, fără să primesc răspuns. Am avut discuţii şi la Cabinetul Primului Ministru, precum şi la Ministerul Justiţiei. Am solicitat ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să iniţieze un recurs în interesul legii, cu privire la protecţia avertizorilor, conform ordonanţei preşedinţiale, care ar putea suspenda măsurile represive împotriva acestora. Până acum, însă, nimeni nu a dat curs cererii noastre. Sper că, după ultima discuţie avută la cabinetul ministrului Justiţiei, prin consilierii săi, am obţinut o promisiune. Dacă se va face acel recurs, va fi o victorie enormă. (...) Am oferit numeroase exemple în Senat, iar cele mai clare arată că e nevoie de îmbunătăţiri la nivelul instituţiilor interne. Trebuie să se înceapă cu instituţiile interne - CNCD, Avocatul Poporului. Din păcate, CNCD reacţionează extrem de lent - o anchetă durează doi ani. Deşi au dat un verdict favorabil într-un caz recent, ceea ce este încurajator".

El a arătat că, în aceste condiţii, oamenii pleacă şi colegii lor renunţă să mai devină avertizori de integritate. "Am primit zeci de răspunsuri oficiale care arată clar: avertizorii din România sunt cea mai defavorizată categorie în acest moment - aproape 100% dintre ei", a menţionat Mihai Mihăilă.

El ne-a mai spus că, deşi la început autorităţile s-au mişcat bine, ulterior au intervenit presiuni - "cel mai probabil politice din partea conducerii instituţiilor, presiuni ce creează presiune asupra angajaţilor, care ajung să tacă".