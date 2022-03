Cantitatea de pastile de iod achiziţionată de Ministerul Sănătăţii este suficientă în cazul unui accident nuclear în Ucraina, afirmă senatorul Attila Laszlo, secretarul Comisiei de Sănătate din Senat, care a precizat că populaţia ar trebui să urmărească informaţiile oficiale şi să nu ia cu asalt farmaciile.

"Nu am înţeles acest val care s-a îndreptat către farmacii în baza unor zvonuri. Trebuie să avem încredere în informaţiile oficiale şi nu trebuie să abuzăm de existenţa iodului sau tabletelor de iod. Cred că varianta de distribuţie aleasă de Ministerul Sănătăţii, prin medicii de familie, e cea mai îndreptăţită. Ei ştiu cel mai bine ce comorbidităţi are cineva, care este doza şi când trebuie să se administreze. 30 milioane de tablete ar trebui să asigure necesarul pentru toţi cei sub 40 de ani. Cred că trebuie să fim pregătiţi pentru toate variantele posibile şi să nu mai avem experienţe de genul celor din trecut, când stăteam la soare. Ultima dată completarea rezervelor strategice de iod s-a făcut când a fost accidentul nuclear de la Fukushima, care se află la peste 10.000 kilometri de noi. De aceea din când în când trebuie făcute demersurile pentru a avea o variantă sigură de distribuţie şi pentru a avea stocurile necesare", a spus Attila Laszlo.

---

Actualizarea strategiei naţionale de sănătate trebuie să constituie o prioritate imediat după finalizarea recensământului populaţiei, care va furniza o parte importantă din datele necesare pentru întocmirea unui astfel de document, susţine senatorul Attila Laszlo.

"Pe lângă PNRR - care este o şansă pe care ar trebui să nu o ratăm, se impune să discutăm şi despre actualizarea strategiei noastre de sănătate adaptată la condiţiile reale. Sper ca recensământul populaţiei aflat în derulare să ne ofere datele reale asupra stării noastre şi societăţii noastre. De foarte mult timp nu avem date transparente legate de societatea noastră. E foarte greu să îţi desfăşori activitatea inclusiv în domeniul sanitar, atunci când nu ai datele corecte. Avem o şansă în acest an cu acest recensământ să ştim câţi suntem, care este structura societăţii, care este evoluţia ei", afirmă Attila Laszlo.

---

Măsurile în domeniul sănătăţii publice ar trebui luate doar de specialişti susţine senatorul Attila Laszlo, secretarul Comisiei de Sănătate din Senat.

"Cred că indiferent cum vom termina această perioadă - suntem la valul 5, care încă nu s-a terminat -, dar de multe ori m-aş fi bucurat dacă în această perioadă de doi ani toate măsurile ar fi fost introduse doar de oameni de specialitate. Am avut perioade când deciziile au fost fundamentate strict profesional, după care au fost persoane fără nicio pregătire care au introdus măsuri sau şi-au impus punctul de vedere. Chiar în aceste zile eu am fost adeptul să nu renunţăm de la o zi la alta la măsurile de protecţie şi la restricţii. M-aş fi bucurat dacă am fi avut o anumită evaluare periodică şi în anumite condiţii să renunţăm la o măsură sau alta", afirmă senatorul Attila Laszlo.

(G.M.)

---

"Iodul administrat neconform poate să aibă reacţii adverse la anumite categorii de pacienţi. Nu recomand a lua după ureche iodura de potasiu pentru că acest lucru poate avea reacţii adverse la anumite categorii de populaţie. Întăresc recomandarea de a asculta sfaturile specialiştilor şi comunicările oficiale ale Ministerului Sănătăţii. Nu sunt motive majore de îngrijorare şi nu trebuie să creăm panică pentru că nu este cazul", afirmă consilierul prezidenţial dr. Diana Loreta Păun.

(G.M.)

---

"Una dintre lecţiile importante ale crizei sanitare este că sistemul de sănătate trebuie consolidat şi acest subiect trebuie să fie prioritar pe agenda reconstrucţiei. E important să consolidăm capacitatea sistemului sanitar de a asigura aprovizionarea, distribuţia de medicamente, de materiale sanitare - aţi văzut cât de dificil ne-am mişcat la începutul pandemiei privind stocurile de materiale - pentru a reduce dependenţa de importuri din ţări non-europene. În al doilea rând e important să consolidăm investiţia în cercetare care e un element central pentru performanţă şi sustenabilitate. E adevărat că în pandemie am avut parte de transformare digitală rapidă, de reconfigurarea fluxurilor de îngrijiri, însă digitalizarea a fost benefică pentru că pacienţii au putut accesa servicii medicale chiar dacă nu au fost prezenţi în format fizic la medicul de familie sau în spital", susţine consilierul prezidenţial dr. Diana Loreta Păun.

(G.M.)

---

Grupul de presă BURSA, în parteneriat cu TARUS Media, organizează a IV-a ediţie a videoconferinţei "Sănătate şi FARMA", în data de 29 martie 2022, începând cu ora 10:00.

Evenimentul va fi transmis, în direct, pe site-ul www.bursa.ro, pe contul de Facebook al ziarului BURSA, pe canalul de Youtube BURSA, precum şi pe conturile de Facebook ale TARUS Media şi Medica Academica dar şi ale partenerilor media şi suport.