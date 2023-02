Lorand Sata, SBR Soletanche Bachy România: creştere de 50% a business-ului în 2022

Fundaţiile speciale sunt una dintre cele mai complexe etape şi operaţiuni din cadrul unui proiect de construcţii.

Am discutat în continuare cu Lorand Sata, Director General la SBR Soletanche Bachy Fundaţii, una dintre cele mai importante companii specializate în soluţii geotehnice complexe şi fundaţii speciale, despre cum a încheiat anul 2022, ce urmează pentru industria de construcţii - marcată deja de multe schimbări în ultima perioadă -, şi cum reuşesc să rămână competitivi într-o categorie extrem de dinamică.

Cum aţi încheiat anul 2022? Cum au arătat lucrurile din punct de vedere business? Care sunt reuşitele cele mai mari şi care au fost provocările care v-au dat cel mai mult de gândit?

Pentru puţin context şi în strânsă legătură cu provocări pe care le-am întâmpinat, este important de menţionat şi faptul că 2021 a fost pentru noi un an de cotitură, care ne-a făcut să regândim poziţionarea strategică şi planul de resurse, atât din punct de vedere al echipei, cât şi al utilajelor.

Ca atare, 2022 ne-a găsit deja cu mănuşile de box pregătite şi, dat fiind că iarna trecută a fost una extrem de blândă - un lucru important pentru munca noastră, ce presupune o desfăşurare mare de forţe în şantier -, am pornit din start cu multe contracte semnate. Aşadar, în 2022 ne-am dublat practic cifra de afaceri şi am rămas în top 3 companii de fundaţii speciale din România din acest punct de vedere. Tot anul trecut am aniversat şi 30 de ani de activitate în România, un lucru care ne bucură foarte mult şi care demonstrează un istoric sănătos de business şi de a face lucrurile.

Consolidarea echipei, modelul nostru de business şi modul de lucru, precum şi lărgirea ariei noastre de expertiză - prin tehnologii noi şi moderne - ne-au permis să devenim foarte competitivi în 2022.

Le iau pe rând. Reuşitele cele mai mari ţin de - şi sunt întotdeauna atribuite - echipei noastre, care în prezent numără 120 de persoane şi care a crescut cu 15% anul trecut.

De asemenea, ne ajută faptul că avem un model de business diferit faţă de industrie: avem capacitatea de a livra şi implementa proiecte design&build, datorită departamentului intern de proiectare şi a expertizei in-house de care dispunem, ceea ce ne permite şi să controlăm extrem de bine modul în care se desfăşoară un proiect de la început până la sfârşit.

Îndrăznesc să spun şi că grija, atenţia şi măsurile foarte concrete pe care le implementăm din punct de vedere al siguranţei în şantier ne diferenţiază. Când lucrurile merg bine, nu observi lipsa anumitor aspecte; începi să observi că e o problemă atunci abia când apar accidente. Iar noi suntem extrem de orientaţi spre a preîntâmpina astfel de situaţii. Lucrăm într-un domeniu complex şi relativ periculos până la urmă, deci este extrem de important să fim conştienţi de cum preîntâmpinăm erori care se pot solda cu accidente grave sau chiar pierderi de vieţi omeneşti.

Un alt lucru care ne-a ajutat să creştem în 2022 a fost faptul că am lărgit zona de expertiză şi soluţiile cu care putem veni în proiectele în care ne implicăm. Am adus în România două tehnologii noi şi extrem de performante. Pe de o parte, am introdus soluţia de îndesare de diametre mari, care este mai puternică şi mai eficientă din punct de vedere economic faţă de soluţiile tradiţionale. Pe de altă parte, am avut în vedere o serie de soluţii inovatoare pentru malaxarea în adâncime a pământurilor. Ce facem este să lucrăm cu materiale in situ (cu materialul din amplasament), fără să îl evacuăm şi să îl înlocuim cu un alt aport de material (cum ar fi betonul). Practic, folosim pământul din amplasament ca element de construire, iar acest lucru înseamnă şi un pas înainte major din punct de vedere al sustenabilităţii, dat fiind că nu mai este necesar să prelucrăm alte materiale, ceea ce ar însemna transport şi implicit noxe.

Ce aşteptări şi planuri aveţi pentru anul 2023 în ce priveşte industria construcţiilor în general şi segmentul în care activaţi?

Chiar dacă se vorbeşte foarte mult despre o criză la nivel mondial şi european, suntem optimişti în ceea ce priveşte activitatea din industria construcţiilor în general şi din segmentul de fundaţii speciale, în particular.

Volumul lucrărilor şi al solicitărilor pe care le primim este cu siguranţă în creştere în continuare, mai ales dat fiind şi faptul că avem capacitatea de a deservi proiecte pe întreg teritoriul României - cu alte cuvinte, suntem aproape de clienţi, indiferent de provenienţa geografică şi îi putem deservi local.

De asemenea, sunt multe alte semnale favorabile pentru creşterea industriei de construcţii. Noile nevoi privind independenţa energetică, volumul de depozitare şi logistica aferentă, alături de fondurile post-pandemice dedicate dezvoltării infrastructurii creează cu siguranţă multe oportunităţi şi posibilităţi, unde expertiza noastră va fi utilă şi valoroasă.

Aşa cum spuneam mai sus, sunt optimist în ceea ce priveşte piaţa în care activăm, iar nivelul nostru de maturitate şi dezvoltare ne permite să fim pregătiţi pentru toate oportunităţile care vor apărea.

Povestiţi-ne puţin despre ce fel de proiecte realizaţi, care sunt industriile de unde vin în general proiectele dumneavoastră şi cum a evoluat piaţa de fundaţii speciale în România, din punctul dvs. de vedere

Referitor la evoluţia pieţei, atât în zona fundaţiilor speciale, cât şi în cea a construcţiilor în general, materialele (în principal, beton şi fier, dacă ne referim la structură) reprezintă în continuare 60% din costuri, deşi sunt de părere că plus valoarea vine de fapt mai degrabă din manoperă şi din utilaje, deci din restul de 40%. Este un raport invers faţă de cum stau lucrurile peste hotare.

Noi ne implicăm atât în proiecte private (de tip rezidenţial, industrial, centre comerciale şi de retail), cât şi în proiecte publice (beneficiem de expertiza grupului în industria maritimă, de exemplu). Mai degrabă ceea ce aş puncta este că ne implicăm acolo unde expertiza şi abordarea noastră de design&build sunt mai apreciate şi aduc valoare. Nu suntem doar executanţi, ci suntem partenerii clienţilor noştri, cu o perspectivă completă: de la proiectare până la execuţie.

Dat fiind că, în proiectele private, observăm că deciziile se iau din ce în ce mai rapid, iar, în proiectele publice, există multe planuri pentru lucrări extrem de importante (autostrăzi, linii de metrou etc.), credem că industria noastră se va dezvolta în continuare. Aici aş mai puncta ceva: strategia noastră a fost întotdeauna să ne uităm mai puţin la volume şi să urmărim să creştem mereu sănătos, profitabil, aşezat. Căutăm un echilibru şi o creştere sănătoasă, în condiţii de profitabilitate, mai degrabă decât să acoperim cu orice preţ orice fel de proiect.

Proiectele de fundaţii speciale sunt printre cele mai complexe tipuri de lucrări dintr-o construcţie. Cum vă asiguraţi, pe scurt, de stabilitatea oricărei fundaţii, indiferent de provocarea pe care o întâlniţi în teren? Pe ce vă bazaţi şi ce vă ajută să vă faceţi munca aşa cum trebuie?

Alegerea soluţiei potrivite ţine atât de specificul tehnic, cât şi de fezabilitatea etapelor de realizare şi a indicatorilor economici. Ce ne oferă un avantaj competitiv şi capacitatea de a livra fundaţii sigure, indiferent de condiţiile geotehnice din teren, este faptul că ne bazăm pe expertiza unui grup cu o istorie şi o tradiţie de 100 de ani, Soletanche Bachy. Departamentul intern de proiectare ne ajută, de asemenea, să controlăm foarte bine performanţa şi calitatea fiecărui proiect.

Apoi, este de menţionat şi focusul către inovaţie. 2% din cifra de afaceri a Soletanche Bachy este direcţionată către cercetare şi inovaţie. Poate că nu pare mult exprimat în procente, dar înseamnă aproape o treime din profitabilitatea la nivel de grup. Acest lucru ne permite să venim cu soluţii inginereşti inteligente, care cresc calitatea şi eficienţa, reducând simultan amprenta de carbon asupra mediului înconjurător.

Experienţa de 30 de ani din România ne-a permis să vedem proiecte complexe, să oferim cea mai largă gamă de soluţii geotehnice de pe piaţă şi să fim pregătiţi pentru orice fel de provocare. Şi credem că acest lucru în sine este asigurarea de care au nevoie clienţii noştri pentru a avea încredere că ştim ce facem şi că suntem aici să construim în continuare fundaţii sigure, pe care să se sprijine un mediu construit mai bun şi mai sănătos.

