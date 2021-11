LUDOVIC ORBAN:"Am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură"

Fostul lider al liberalilor Ludovic Orban a anunţat astăzi că a demisionat din partid pentru că a rămas loial oamenilor care şi-a pus speranţele în PNL, în care spune că acum şi-au făcut loc 'minciuna', 'prostia', 'trădarea', 'laşitatea', potrivit Agerpres.

"Motivul esenţial pentru care astăzi am decis să-mi dau demisia din PNL este acela că eu sunt loial oamenilor care şi-au pus speranţele în noi. (...) Colegii din PNL au trădat grav, au comis cea mai gravă încălcare a regulilor într-o democraţie. (...) Astăzi, pentru mine, este o zi crucială, o zi în care pur şi simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate, pentru că în PNL am cei mai mulţi prieteni, oameni alături de care am luptat, de care am suferit, de care m-am bătut să susţin ideile liberale, să oprim "ciuma roşie" să conducă România şi să oferim României şansa la o dezvoltare reală", a declarat Orban la sediul PNL.

El a adăugat că a luat această decizie pentru că societatea, relaţiile interumane nu pot să se bazeze decât pe valori, pe principii morale, care permit oamenilor să se asocieze, să comunice, să se respecte unul pe celălalt şi, mai ales, să respecte ceea ce promit.

"Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc astăzi în conducerea PNL, şi-au făcut loc toate lucrurile pe care le-am detestat - minciuna, prostia, laşitatea, slugărnicia, lenea, lipsa de asumare politică", a afirmat Orban.