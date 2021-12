MAGNETICO 2021: "Talentele apreciază în primul rând liderii"

A atrage şi a păstra talentele, angajaţii dedicaţi şi implicaţi, pe cei cu capacitatea şi dorinţa de a aduce valoare prin munca lor este una dintre cele mai importante întrebări pe care specialiştii de HR şi le pun în prezent. A găsi zona de intersecţie dintre valorile companiei şi cele ale angajaţilor este, poate, cel mai bun mod de a începe o relaţie corectă angajat-angajator. Schimbările importante, redefinirea mediului şi modului de lucru, incertitudinea, îngrijorarea, lipsa siguranţei sunt doar câţiva dintre factorii pe care i-am resimţit în ultimii ani şi ce au un mare potenţial de a pune la încercare chiar şi relaţiile solide. Imaginea este un lucru asupra căruia multe organizaţii îşi concentrează atenţia, dar când vorbim de "magnetism" la nivel de brand de angajator vorbim despre mult mai mult decât imagine. Este vorba despre energia ce vine din interior, de la valori şi se traduce exploziv în acţiuni, atitudine şi abordare. Despre toate acestea am discutat pe 9 decembrie 2021 în cadrul conferinţei online "MAGNETICO. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices", organizată de BusinessMark, conform unui comunicat remis redacţiei.

BEATRICE VANA, Talent Aquitions, Learning&Development Manager, Brico Depôt România a deschis evenimentul prin a detalia elementele ce stau la baza strategiei de employer branding dezvoltată în cadrul companiei sale: "La baza strategiei de employer branding avem trei piloni. Primul este cel de comunicare internă. În vremuri de pandemie a fost pentru noi un mare avantaj, iar colegii de la comunicare internă au făcut o treabă excelentă. Retenţia este pilonul al doilea şi, fiind o companie de retail, climatul de lucru, relaţiile, engagementul sunt foarte importante. Acestea îi determină pe colegi să rămână, iar pe cei ce au plecat să revină. Din punctul de vedere al climatului de lucru, suntem doriţi şi asta ne bucură." Aceasta e oferit detalii şi despre programele dezvoltate: "Am intensificat acţiunile faţă de starea de spirit a colegilor. De exemplu, Briana aduce porţia de bine în fiecare zi colegilor prin sfaturile sale. Am implemantat un Employee Assistance Program (EAP) ce pe meleagurile româneşti şi-a întârziat apariţia. BRICO SOS este numele său de cod şi oferă asistenţă colegilor pentru diferite probleme printre care psihologice, financiare. La nivel de leadership, am înfiinţat Power2store, o academie dedicată managementului din magazine. E un program care se întinde pe 2 ani, combinând seminarii, simulări pentru a dezvolta competenţe de leadership şi intraprenoriat. La nivelul celui de al treilea pilon, Skills for life este un proiect pe fonduri europene. Ne propunem să dezvoltăm competenţele digitale ale colegilor. "

ANDRE DE WIT, Dean, LEADERSHIP ACADEMY AMSTERDAM a purtat discuţia în zona talentelor şi a adus lămuriri cu privire la ce este important pentru aceştia: "De ce sunt aşa importante talentele? Pentru că sunt mult mai productive. Cei cu talent superior sunt până la de 8 ori mai productivi. Ce apreciază talentele: lideri excelenţi, o companie excelentă, o slujbă excelentă, beneficii excelente. Talentele apreciază în primul rând liderii. Te angajezi pentru job, dar dacă pleci, pleci din cauza şefului. Oamenii vor să se simtă inspiraţi, sprijiniţi, să li se dea putere.". De asemenea, acesta a descris perspectiva sa asupra leadershipului ca un proces ce porneşte din interior spre exterior, de la sine spre organizaţie: "Trebuie să abordezi din interior în exterior. Când te gândeşti la reţinerea angajaţilor, vă sfătuiesc să plecaţi de la oameni, de la LEADING SELF. Leadershipul este personal. Apoi, este vorba despre relaţii, despre conversaţie. Apoi mergi către echipe şi apoi către organizaţie. Lăsaţi oamenii să conducă.".

Despre rolul liderilor în managementul schimbării a discutat AURELIAN CHITEZ, Business Development Manager, Romanian Software: "Succesul în business depinde în mare măsură de înţelegerea şi de adaptarea la noutăţile mediului în care activăm. Dacă vorbim despre momentul actual, acesta este marcat, la nivel de business, de trecerea la industria 4.0. Deşi percepută ca o revoluţie a tehnologiei, în profunzime 4.0 este o revoluţie umană. Activităţile devin mai automatizate, concentrându-se pe probleme strategice şi nu pe acţiuni manuale, birocratice şi repetitive. Liderii trebuie să fie capabili să explice noul status quo în organizaţie şi să fie pregătiţi pentru integrarea tehnologiei în organizaţie. Cultura organizaţională în acest noul model de muncă este fluidă şi trebuie să pătrundă în procese, să evolueze odată cu strategia. Noile moduri agile şi alternative de lucru creează o organizaţie fără graniţe, care, la rândul său, necesită noi mecanisme digitale pentru a menţine echipele împreună, indiferent de distanţă.".

Rămânând în zona schimbărilor ce trebuie absorbite de companii, ANDREI CREŢU, Co-fondator, Pluria a ridicat problema lucrului în regim hibrid: "Felxibilizarea muncii este pe agenda tuturor companiilor, dar simt că încă nu s-au cristalizat nişte concluzii relevante. Companiile încă sunt în cautarea acelor soluţii potrivite când vine vorba de munca hibridă. Sunt câteva lucruri clare. În primul rând, am trecut de acea perioadă de negare a flexibilizării. Înainte de pandemie procentul angajaţilor care aveau componenta remote se estima că va ajunge la 15% din totalul forţei de muncă. S-au revizuit cifrele- o treime din forţa de muncă până în 2025 va fi complet sau parţial remote. Nu există un spaţiu ideal de muncă. Nici măcar pentru acelaşi individ. O formulă atotcuprinzătoare este foarte periculoasă pentru că nu se mulează pe acestă nouă libertate, autonomie a oamenilor. Trebuie să îmbrăţişăm descentralizarea. Dacă îmbrăţişăm descentralizarea şi construim politica de muncă pentru a îmbrăţişa autonomia angajaţilor, atunci construim intr-adevăr brandul de anagajator."

ROB VEERSMA, Global Director, Training & Development, Gazprom International a atras atenţia asupra modului în care tehnologia va schimba rolul oamenilor în cadrul companiilor şi, deci, şi slujbele: "Trebuie să ştim că pandemia nu a blocat, ba chiar a împins schimbarea companiilor, implementarea trendurilor. Deja azi avem inovaţie disturabatoare. Lucrurile se schimbă dramatic. Demografic, au loc schimbări, dar şi climatic, economic. Schimbările sunt exponenţiale, dar întrebarea este- le mai putem înţelege şi gestiona? Noi nu putem gândi exponenţial, iar asta este o dificultate. AI va duce la creşterea numărului de job-uri, nu la scăderea lui. Nu cunoaştem mare parte din joburile viitorului. Schimbarea deja se întâmplă şi avansează foarte repede. Multe joburi riscă să fie înlocuite de tehnologie, da. Joburile ce presupun aptitudini înalte sunt rezistente la computerizare. Sunt 3 factori care scad probabilitatea unui job de a fi automatizat - 1.inteligenţa socială, 2.creativitatea, 3.percepţia şi manipularea. Cum ne pregătim companiile pentru asta? O să învăţăm oamenii vechile aptitudini sau noile aptitudini? 35% din core skills se vor schimba între 2021 şi 2026."

Aflată la începutul creării strategiei de angajator şi a culturii organizaţionale în cadrul Sameday, ANA KRASOVSCHI, People, Culture & Organisation Chief Officer a făcut o analiză a contextului de lucru ce s-a format organic în cadrul companiei şi a modului în care îşi doreşte să dezvolte împreună cu oamenii programele viitoare: "În Sameday am găsit oameni fericiţi. Aici am găsit o cultură ce s-a format organic, cu multe plusuri. Este un mediu informal de lucru, bazat pe încredere şi o dorinţă a oamenilor să vadă cum creşte în continuare business-ul. Ne dorim să contruim cu oamenii şi pentru oameni, pe principii aliniate la ce se întâmplă. Vrem să începem împreună cu oamenii să vedem ce a fost făcut bine până acum, la nivel de cultură. Pentru asta vom începe un proces ce va dura un an. Mai întâi vom face o serie de workshopuri pentru a ieşi la iveala cultura, a analiza ce este bine şi ce putem îmbunătăţi. Talent review- ne dorim să îl creăm din sprinturi, să îl facem cu oamenii pe principii ce pleacă de la valori şi cultură şi apoi să ne uităm la ce facem, cum relaţionăm, cum livrăm, cum putem creşte. Learnin, growth&change- vrem să dăm acces tuturor spre creştere şi învăţare. Să facem călătorii, programe de învăţare. Ne vom uita la nevoi într-un mod personalizat."

Employer branding- ul a evoluat, a atras atenţia IRINA VERIOTI, Talent Acquisition Manager, Orange, iar acţiunile trebuie adaptate: "Employer brandingul nu mai este despre campanii, marketing, comunicare. Este despre a fi onest si a arăta sincer cum se întâmplă lucrurile la tine. Dacă nu o faci tu, oricum o vor face angajaţii. Nu are cum să funcţioneze nicio campanie dacă nu este onestă. Cei mai importanţi ambasadori de brand sunt proprii angajaţi. Cum facem astfel încât oamenii să vadă concret ceea ce facem? Încercăm pe siteul de cariere să le oferim mai mult decât joburi. Pe acest site am încercat să le dăm o viziune despre ce înseamnă viaţa la Orange. Am încercat să le oferim şi lor ceea ce le oferim şi angajaţilor: transparenţă, flexibilitate şi suport. De aceea, am creat secţiuni în care să venim către oameni cu sesiuni de consiliere în carieră. Consilierea vocaţională a fost un program de mare succes pentru angajaţi, aveam echipa de consilieri certificaţi, aşa că l- am pus şi la dispoziţia potenţialilor angajaţi. Oricine poate aplica pentru o sesiune de consiliere fără nici un angajament, fără măcar vreodată să aplice la un job la noi."

În încheierea evenimentului, DUMITRITA GHENCIU, Employer Branding Strategist, Bosch România a oferit detalii despre implementarea programului de employer branding Work #LikeABosch: "Comunicarea de brand de produs #LikeABosch a fost extinsă în comunicarea de brand de angajator. Toata activitatea de brand de angajator acum se va desfăşura sub sloganul Work #LikeABosch. Ce înseamnă acest lucru? Avem 3 clustere de comunicare- grow, enjoy, inspire. Este vorba de creştere şi dezvoltare, de work-life balance şi rewards, de leadership şi colaborare, iar aici ne concentrăm pe input şi modul în care facem lucruruile care are ca fundament anumite valori."

