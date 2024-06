Marcel Ciolacu: "Partidul Social Democrat a câştigat alegerile locale, indiferent cum am analiza"

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la finalul reuniunii Consiliul Politic Naţional al partidului, desfăşurată la Sâmbăta de Sus, că în urma analizei rezultatelor alegerilor locale concluzia este că formaţiunea sa a câştigat, obţinând peste 50% din municipiile reşedinţă de judeţ, municipiile şi consiliile judeţene din ţară, relatează Agerpres.

"Astăzi, am analizat împreună cu colegii mei în cadrul Consiliului Politic Naţional, cum era şi normal, alegerile locale cât şi alegerile europarlamentare. De asemenea, am făcut şi programul evenimentelor politice aşa cum am hotărât în cadrul coaliţiei, din punct de vedere guvernamental, dar, împreună cu colegii mei, şi calendarul evenimentelor politice din interiorul Partidului Social Democrat. Aş vrea să-i felicit pe toţi colegii mei pentru victoriile obţinute în acest moment la alegerile locale. Partidul Social Democrat a câştigat alegerile, indiferent cum am analiza (...) Adunând toate voturile, adunând toate consiliile judeţene, Partidul Social Democrat are peste 50%, adunând toate municipiile reşedinţă de judeţ şi municipiile din România, Partidul Social Democrat are peste 50% şi adunând toate UAT-urile, Partidul Social Democrat are peste 50%", a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

Liderul PSD a spus că acest scor este unul care obligă, având în vedere că victoriile sunt cel mai greu de gestionat în politică.

"Înfrângerile, cel puţin în interiorul Partidului Social Democrat, se gestionează foarte uşor: conducerea pleacă. Gestionarea cea mai grea este în momentul în care am obţinut victoria. Vreau, în mod deosebit, să felicit echipa de la Suceava, pe George Şoldan şi pe domnul primar Rîmbu. Echipa de la Maramureş, unde domnul Zetea a revenit pe funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, câştigând alături de colegul nostru şi municipiul Baia Mare, pentru prima oară în istoria post-decembristă (....) Silviu Hurduzeu a revenit la conducerea Consiliului Judeţean de la Caraş", a arătat Ciolacu.

Liderul PSD l-a felicitat şi pe Alfred Simonis, care a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş şi a mai remarcat victoriile candidaţilor PSD de la Deva, Piatra Neamţ şi Vaslui.

"Nu ştiu dacă este plăcere sau un sentiment de mare mândrie faptul că am câştigat atât Sectorul 2, prin domnul Rareş Hopincă, candidatul Partidului Social Democrat, dar şi Sectorul 1, prin domnul George Tuţă, candidatul Partidului Naţional Liberal şi astfel s-a arătat foarte clar că şi bucureştenii au nevoie de o altă abordare, cel puţin la nivelul sectoarelor. Este o victorie care obligă", a mai afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Consiliul Politic Naţional al PSD s-a desfăşurat, vineri, în sala "Academiei Sâmbăta" a Mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, pentru analizarea rezultatelor alegerilor locale şi europarlamentare.