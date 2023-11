Mass-media: "APIA Harghita a plătit, din 2007, subvenţii pentru fermieri care se apropie de 1 miliard de Euro"

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Harghita a plătit, începând cu anul 2007, subvenţii pentru fermieri care se apropie de suma totală de un milliard de Euro, potrivit agerpres.ro.

Potrivit informaţiilor furnizate, luni, în şedinţa Colegiului Prefectural, de şeful APIA Harghita, Haschi Andras, doar din subvenţiile pe suprafaţă, suma plătită se apropie de 900 milioane de Euro, la care se adaugă şi alte tipuri de subvenţii de care au beneficiat fermierii din judeţ, transmite sursa menţionată.

Conform agerpres, "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, a început distribuirea subvenţiilor către fermieri începând cu anul 2007. Până în momentul de faţă, am trecut prin două cicluri de subvenţionare, şi anume: Politica Agricolă Comună 2007-2013 şi Politica Agricolă Comună 2013-2020. În prima perioadă, am transferat fermierilor suma de 303 milioane Euro, iar în cea de-a doua perioadă am transferat fermierilor suma de 446 milioane de Euro. Apoi, din cauza COVID-ului, am avut o perioadă de prelungire de doi ani, şi anume 2021 şi 2022, când am lucrat după vechile reguli. În această perioadă, am transferat fermierilor suma de 63 milioane de Euro, respectiv 67 milioane de Euro. Însumând toate aceste cifre (...) avem 879 milioane de Euro doar din subvenţiile pe suprafaţă, la care se mai adaugă o serie de alte subvenţii din domeniul zootehnic, agroalimentar, renta viageră, criza Covid, lapte în şcoli, etc, care, desigur, nu ating nici pe de parte sumele amintite anterior. Dar, cu paşi mici, ne apropiem de suma de un miliard de euro la nivelul judeţului Harghita", a declarat Haschi Andras.

Acesta a mai arătat că, începând din acest an, subvenţiile din domeniul agriculturii nu se mai distribuie prin Planul Naţional de Dezvoltare Rurală, ci prin Planul Naţional Strategic, conform sursei citate.

În ceea ce priveşte subvenţiile pe suprafaţă din anul 2023, în Harghita s-au depus 25.007 de cereri, un număr de 412 dintre fermieri fiind verificaţi în teren de specialiştii APIA, menţionează sursa indicată.

Începând cu 15 octombrie, APIA Harghita a început şi plata în avans a subvenţiilor, care este permisă de Uniunea Europeană, de câţiva ani, din cauza diferitelor crize, fie financiare, fie provocate de pandemia de COVID-19, a explicat Haschi Andras, potrivit agerpres.

Conform sursei precizate, Andras a adăugat "În consecinţă, până la această oră, au fost autorizaţi la plată un număr de 22.959 fermieri, adică un procent de 92 % din totalul fermierilor harghiteni. Se acordă 70% în ceea ce priveşte cuantumul intervenţiilor din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi de 85% din cuantumul măsurilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Deoarece sistemul informatic nu ne permite interogarea directă şi, totodată, sumele de bani sunt transferate fermierilor de către instituţia centrală, nu avem posibilitatea de a vedea suma exactă pe care am transferat-o fermierilor, dar cunoscând suprafaţa subvenţionată şi cuantumurile subvenţiilor, preconizăm că, până în acest moment, în conturile fermierilor au intrat cel puţin 35 milioane de Euro. Autorizarea la plată se desfăşoară zilnic, chiar şi acest moment. Începând cu data de 1 decembrie începem plăţile finale, ceea ce înseamnă că fermierii vor primi diferenţa dintre avans şi suma finală autorizată. Această acţiune preconizăm că se va finaliza până la sfârşitul lunii decembrie, ceea ce înseamnă că toţi fermierii harghiteni vor fi plătiţi până la sfârşitul anului curent. Trebuie să menţionez faptul că termenul de plată al acestor subvenţii este 30 iunie, pentru plăţile din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar pentru plăţile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) nu există un termen maxim. Pot spune, în consecinţă, că autorizarea plăţilor este absolut în termen şi se desfăşoară într-un ritm deosebit de bun", a mai detaliat şeful APIA Harghita.