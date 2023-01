MIHAI CHIRICĂ:"Colegii de la USR au încercat de fiecare dată să blocheze bugetul Iaşiului"

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a afirmat că reprezentanţii Uniunii Salvaţi România în Consiliul Local Municipal Iaşi au încercat de fiecare dată să blocheze bugetul Iaşiului şi în anii precedenţi au făcut alianţă cu consilierii Partidului Social Democrat în această direcţie, transmite News.ro.

Bugetul municipiului Iaşi a fost votat miercuri în Consiliul Local, după discuţii aprinse care au durat câteva ore, reprezentanţii USR şi PSD acuzând că bugetul a fost discutat în fugă, fără a fi ascultată vocea societăţii civile. Au votat în favoarea proiectului de buget consilierii PNL, PMP şi viceprimarul Cezar Baciu, exclus în urmă cu doi ani din USR, în timp ce reprezentanţii USR au votat împotrivă, iar consilierii PSD s-au abţinut.

Mihai Chirica a fost întrebat, astăzi, în cadrul unei emisiuni TV, de ce a fost considerată o problemă adoptarea bugetului municipiului Iaşi mai devreme decât în anii anteriori.

"E normal ceea ce s-a întâmplat pentru că se află în calendarul bugetar. De regulă, noi cam întindem coarda în ceea ce priveşte timingul pe care legea îl prevede pentru aprobarea bugetului. De data aceasta am respectat calendarul bugetar de la data emiterii şi publicării în Monitorul Oficial a legii privind bugetul anului 2023, ne-am pregătit din anul 2022 cu acest proiect de hotărâre locală şi l-am şi publicat. Au fost mai multe considerente care nu au schimbat cu nimic desfăşurarea procesului bugetar. Dezbaterile publice le-am făcut cum spune legea, am adunat toate gândurile pe care ieşenii şi le-au propus, care au fost peste 1.100 de petiţii care s-au trimis legat de buget, peste 2.500 de gânduri ale lor care au fost cuprinse în proiectul bugetului pe anul în curs şi sigur că da şi dezbaterea politică care este de fiecare dată incendiară se petrece în acelaşi context cu sute de amendamente discutate pe zeci de ore după care partenerii noştri din Consiliul Local se ridică şi pleacă. Sau nu votează, cum a fost în acest an", a explicat primarul municipiului Iaşi.

El consideră că nu ar fi fost lucrurile diferite nici dacă bugetul era discutat patru luni.

"Nu s-ar fi întâmplat nimic diferit nici dacă îl ţineam patru luni. Era exact acelaşi lucru, întâlniri şi cu asociaţiile neguvernamentale, cu bugetele pe care ei le-au propus făcute şi pe parcursul anului şi chiar înainte de votul pe bugetul local. Avem şi o configuraţie politică mai aparte în care colegii de la USR au încercat de fiecare dată să blocheze bugetul Iaşiului, au făcut alianţă cu PSD-ul în anii precedenţi în această direcţie. A fost şi un moment critic legat de data la care trebuia să se pronunţe instanţa privind excluderea unuia dintre consilierii USR. (...) Am avut un instrument, respectiv legea bugetului pe anul 2022. Am avut un calendar bugetar pe care l-am folosit cum spune legea. Am avut un timing pe care trebuia să îl am în vedere pentru că nu poţi să ignori acest lucru, referitor la statutul unui consilier local, le-am aplicat pe toate aşa cum spune legea şi am aprobat bugetul. Am folosit tot ceea ce mi-a stat la îndemână ca lucrurile să se desfăşoare în direcţia în care eu ca primar doresc să o fac", a transmis Mihai Chirica.

El a reamintit că în 2020 bugetul municipiului Iaşi a fost aprobat pe 17 mai, iar în 2021 pe 11 februarie.

Mihai Chirica a mai afirmat că asociaţiile neguvernamentale trebuie să ajute în bunul mers al comunităţii, dar să lase politica să o facă politicienii.

"Este o gâlceavă politică şi am tras şi un mare semnal de alarmă văzând şi petiţia pe care în preziua votului au trimis-o de la asociaţii neguvernamentale, în condiţiile în care noi ne întâlnisem cu alte asociaţii neguvernamentale înainte de votul bugetului de unde am şi extras din gândurile domniilor lor, absolut rezonabile şi de bun augur pentru bunul mers al localităţii. Dacă vrem să avem o ţară sănătoasă să lăsăm politica să o facă politicienii, iar asociaţiile neguvernamentale să îşi facă treaba lor şi să ne ajute în bunul mers al comunităţii", a explicat primarul Iaşiului.