Modular Services îşi deschide sediu în ansamblul Palas Iaşi

United Business Center (UBC) 3 va găzdui, din primăvara acestui an, compania Modular Services, un furnizor de servicii IT şi Outsourcing specializat în soluţii legaltech şi fintech. Acesta va fi al doilea birou al companiei în regiunea de Nord-Est a ţării, după lansarea centrului de servicii din Bacău, de la începutul acestui an, compania având în continuare planuri de extindere în regiune, conform unui comunicat remis redacţiei.

Recent, ansamblul Palas a semnat un parteneriat cu Modular Services, care va inaugura un birou la etajul 12 al clădirii UBC 3. Compania a închiriat aproximativ 600 mp şi va desfăşura aici activităţi de suport, dezvoltare aplicaţii şi servicii IT.

"Suntem încântaţi să anunţăm încă o investiţie IT la Iaşi şi ne bucurăm să adăugăm 150 de locuri de muncă pieţei locale de IT şi Outsourcing din regiune. În ciuda tendinţelor de reducere a spaţiilor de birouri în contextul pandemiei, am ales să oferim posibilitatea tuturor colegilor să lucreze într-un spaţiu modern, dotat cu zone de relaxare, game rooms şi săli de conferinţă. Am ales ansamblul Palas pentru amplasamentul central şi pentru a oferi cele mai bune condiţii de muncă actualilor şi viitorilor noştri colegi. Echipa de proiect lucrează în ritm accelerat pentru a crea cea mai bună amenajare interioară şi pentru a îi întâmpina cum se cuvine pe colegi, după perioada extinsă de restricţii şi distanţare socială prin care am trecut cu toţii în ultimul an", a declarat Ciprian Şaramet - Manager Modular Services.